الجيش الإسرائيلي يستولي على أراض بالمناطق A من أجل الربط بين مستوطنتين

قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، أفي بلوط، يوقع على 15 "أمر وضع اليد" من أجل الاستيلاء على هذه الأراضي، وينتهك القانون الدولي، من خلال شق شارع بين مستوطنتين جديدتين قرب قباطية

استولى الجيش الإسرائيلي على أراض واقعة في المناطق A في الضفة الغربية المحتلة، بهدف شق طريق بين المستوطنتين الجديدتين "نوعا" و"عيمق دوتان"، وذلك بعد أن وقّع قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، أفي بلوط، على 15 "أمر وضع اليد" من أجل الاستيلاء على هذه الأراضي.

ويسمح القانون الدولي باستخدام "أمر وضع اليد" للسيطرة على أراض بحجة استخدامها لأغراض "عسكرية أو أمنية مؤقتة" فقط، لكن المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "كرم نابوت" أشارت إلى أن هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي هذا الأمر كي يربط بين المستوطنات ولهدف "مدني" في المناطق A التي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية فلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو.

غير أن استيلاء إسرائيل على هذه الأراضي يأتي في أعقاب قرار الكابينيت السياسي – الأمني إقامة 18 مستوطنة جديدة إلى جانب عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية التي شرعنها حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، في أعقاب إلغاء قانون فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة، في العام 2023.

ويتوقع أن ينتقل مستوطنون إلى المستوطنتين الواقعتين شرق وغرب مدينة قباطية، الشهر المقبل، حسبما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن أعمال بنية تحتية في المستوطنتين تجري بسرعة "من أجل فرض حقائق على الأرض قبل الانتخابات الإسرائيلية" التي ستجري في أواخر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن الباحث، درور أتكيس، من منظمة "كرم نابوت" قوله إن أوامر وضع اليد من أجل الربط بين المستوطنتين هدفها "هدم متعمد لاتفاقيات أسلوا من جانب الجيش الذي يعمل بتوجيه سياسي. ودولة إسرائيل تفكك اتفاقيات أوسلو بواسطة انتهاك السيادة الفلسطينية في المناطق A".