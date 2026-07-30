ارتفاع سعر البنزين إلى 8.09 شواكل للتر بدءا من الأحد

سعر لتر بنزين أوكتان 95 يرتفع بمقدار 61 أغورة إلى 8.09 شواكل، ابتداءً من منتصف ليل السبت – الأحد، بفعل صعود أسعار النفط والبنزين عالميًا وارتفاع سعر الدولار.

يرتفع سعر البنزين في إسرائيل، ابتداءً من منتصف ليل السبت – الأحد المقبل، بمقدار 61 أغورة للتر، ليصل السعر الأقصى للتر بنزين أوكتان 95 بالخدمة الذاتية إلى 8.09 شواكل، في زيادة تعكس ارتفاع أسعار النفط والبنزين عالميًا واستمرار المخاوف على إمدادات الطاقة.

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وأعلنت إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنى التحتية أن الأسعار الجديدة للمنتجات الخاضعة للرقابة تدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل الفاصل بين السبت والأحد، الموافق 2 آب/ أغسطس.

وبموجب التحديث، لن يتجاوز السعر الأقصى للتر بنزين أوكتان 95 الخالي من الرصاص، شامل ضريبة القيمة المضافة، 8.09 شواكل في محطات الخدمة الذاتية، بزيادة قدرها 61 أغورة مقارنة بالتسعيرة السابقة.

وتبقى كلفة الخدمة الكاملة دون تغيير عند 25 أغورة إضافية للتر، ما يرفع السعر الأقصى في المحطات التي تقدم هذه الخدمة إلى 8.34 شواكل للتر.

وفي إيلات، حيث لا تُفرض ضريبة القيمة المضافة، يرتفع السعر الأقصى للتر في الخدمة الذاتية إلى 6.85 شواكل، بزيادة قدرها 51 أغورة، فيما تبقى إضافة الخدمة الكاملة عند 21 أغورة للتر.

ارتفاع عالمي وضغط سعر الدولار

وعزت إدارة الوقود والغاز الزيادة إلى ارتفاع حاد بنحو 22% في أسعار البنزين في الأسواق العالمية، على خلفية صعود أسعار النفط واستمرار المخاوف من اضطراب الإمدادات وعدم استقرار سوق الطاقة العالمي.

وقالت مديرة الإدارة، بات شيفع أبو حتسيرا، إن "ارتفاع الأسعار ناجم عن زيادة حادة بنحو 22% في أسعار البنزين في الأسواق الدولية، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا واستمرار المخاوف من المساس بإمدادات النفط واستقرار سوق الطاقة العالمي".

وأضافت أن ارتفاع سعر صرف الدولار بنحو 1.9% أسهم بدوره في زيادة السعر النهائي للوقود في إسرائيل.

تقلبات حادة خلال الأشهر الأخيرة

ويأتي الارتفاع الجديد بعد تقلبات واسعة في أسعار الوقود خلال الأشهر الماضية. ففي نيسان/ أبريل، ارتفع سعر لتر البنزين بمقدار 1.03 شيكل، ثم أضيفت أغورتان في أيار/ مايو.

وفي الشهرين التاليين، تراجع السعر بمجموع 59 أغورة للتر، قبل أن يعاود الارتفاع حاليًا بفعل التطورات في أسواق الطاقة العالمية.