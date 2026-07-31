استطلاع: "يشار" يتقدم على الليكود ولا أغلبية مضمونة للمعارضة الصهيونية

توقعات بخوض حزبين جديدين انتخابات الكنيست وأحدهما لن يتجاوز نسبة الحسم، وليس مضمونا أن ينضم أي منهما للمعارضة الصهيونية وتشكيل الحكومة المقبلة، وأكثرية تعتقد أن آيزنكوت ينبغي أن يقود أحزاب المعارضة في الانتخابات

يواصل حزب "يشار"، برئاسة غادي آيزنكوت، تقدمه في استطلاعات سباق الانتخابات الإسرائيلية، لكن لا يزال من غير الواضح إذا كانت الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستفوز بأغلبية مقاعد الكنيست وتشكل الحكومة المقبلة، إذ يستمر تراجع قائمة "بياحاد" التي يرأسها نفتالي بينيت، وليس واضحا أيضا إذا كان خوض حزب جديد للانتخابات وتجاوزه نسبة الحسم سينضم لكتلة أحزاب المعارضة أم لا.

وحسب استطلاع صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، فإنه في حال جرت انتخابات للكنيست الآن، ستكون النتائج كالتالي:

حزب "يشار": 23 مقعدا

حزب الليكود 22 مقعدا

قائمة "بياحاد": 15 مقعدا

"يسرائيل بيتينو": 10 مقاعد

حزب "الديمقراطيين": 9 مقاعد

"يهدوت هتوراة": 8 مقاعد

"عوتسما يهوديت": 7 مقاعد

حزب شاس: 7 مقاعد

الجبهة – العربية للتغيير: 5 مقاعد

القائمة الموحدة: 5 مقاعد

الصهيونية الدينية: 5 مقاعد

حزب "بيت صهيوني" برئاسة حيلي تروبير ويوعاز هندل: 4 مقاعد

بهذه النتائج، تكون قوة أحزاب المعارضة 57 مقعدا، إلى جانب 4 مقاعد لحزب "بيت صهيوني"، الذي لم يعتبر الاستطلاع بشكل مؤكد أنه سيكون جزءا من كتلة المعارضة الصهيونية، وتحصل أحزاب الائتلاف على 49 مقعدا، والأحزاب العربية على 10 مقاعد.

وفي حال خاض الانتخابات حزب جديد، يشكله بيني غانتس والوزيرة السابقة، أييليت شاكيد، والمنشق عن الليكود، يولي إدلشتاين، والضابط المتقاعد دافيد سيمحي، فإن الاستطلاع توقع حصوله على 4 مقاعد، لكن في هذه الحالة لا يتجاوز حزب "بيت صهيوني" نسبة الحسم.

في هذه الحالة، سيكون الليكود الحزب الأكبر رغم أن عدد المقاعد التي يحصل عليها لن يتغير، بينما يتراجع حزب "يشار" إلى 22 مقعدا، ويحصل حزب "عوتسما يهوديت" على 8 مقاعد. وبهذه النتائج تحصل المعارضة الصهيونية على 56 مقعدا، وحتى لو انضم إليها الحزب الجديد برئاسة غانتس فإنها لن تتجاوز 60 مقعدا، وأحزاب الائتلاف 50 مقعدا والأحزاب العربية 10 مقاعد.

وقال 45% من الذين يعتمون التصويت لأحزاب المعارضة إنهم يعتقدون أن آيزنكوت ينبغي أن يقود المعارضة في الانتخابات، وقال 25% أن بينيت ينبغي أن يقود المعارضة، بينما أيد 11% رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، وأيد 10% رئيس حزب "الديمقراطيين، يائير غولان، ولم يعبر 9% عن موقف حيال ذلك.

وفيما يتعلق بالمرشح الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة مقابل رئيسها الحالي، بنيامين نتنياهو، أيد 44% بينيت مقابل 39% لنتنياهو؛ وأيد 48% آيزنكوت مقابل 38% لنتنياهو؛ وأيد 43% نتنياهو مقابل 39% لليبرمان.