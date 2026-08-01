توقيف جندي إسرائيلي بعد إصابة طفل فلسطيني بالرصاص خلال هجوم للمستوطنين بالضفة

أوقفت الشرطة الإسرائيلية جنديا من القوات النظامية بالجيش للاشتباه بإطلاقه النار على طفل فلسطيني (9 سنوات) من سلاحه الشخصي خلال هجوم للمستوطنين على مزرعة أغنام في بلدة المغير شمال شرق رام الله.

أوقفت الشرطة الإسرائيلية، جنديا بعد إصابة طفل فلسطيني (9 سنوات) بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين على مزرعة أغنام في بلدة المغير شمال شرق رام الله.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفيد بأن الجندي من القوات النظامية بالجيش الإسرائيلي، وقد هاجم برفقة مجموعة من المستوطنين مزرعة أغنام، ويدور الاشتباه حول إطلاقه النار على الطفل من سلاحه الشخصي.

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجندي وصل برفقة المستوطنين، بينما كان بإجازة وخارج نطاق الخدمة العسكرية.

وأفادت بأن جرى التحرز على سلاح الجندي والتحقيق معه.

ووقع الهجوم مساء أمس، الجمعة، عندما أصيب طفل برصاصة في الظهر، جراء هجوم نفذه مستوطنون على مزرعة أغنام غربي بلدة المغير شمال شرق رام الله.

يأتي ذلك في وقت تتواصل هجمات وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، وهي ما تسفر عن شهداء وإصابات بشكل يومي.