استطلاع: 43% من الإسرائيليين يؤيدون حربا على إيران بدون موافقة ترامب

يعتقد 54% من الإسرائيليين أن قرارات المستوى السياسي المتعلقة بقضايا الأمن القومي لا تستند إلى اعتبارات أمنية وإنما على اعتبارات سياسية داخلية، بينما اعتبر 42% أن هذه القرارات تستند إلى اعتبارات أمنية وليست سياسية داخلية.

ويقدر 29% أن حربا أخرى ضد إيران ستؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي بشكل كامل، فيما قال 63% إن حربا أخرى ستلحق ضررا جزئيا بالبرنامج النووي أو أنها لن تلحق أي ضرر به، وذلك بحسب استطلاع نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الأحد.

يشار إلى أن هذه النسب كانت معاكسة في الاستطلاع السابق الذي نشره المعهد في بداية الحرب الأخيرة على إيران، في نهاية شباط/فبراير الماضي، عندما اعتبر 62.5% أن البرنامج النووي سيتضرر بشكل كبير أو سيتم ت\ميره بالكامل.

ويقدر 23% أن حربا جديدة ستؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني، بينما كانت هذه النسبة 69% في الاستطلاع السابق، فيما قال 71% في الاستطلاع الحالي أن إسقاط النظام قد يتحقق جزئيا أو أنه لن يتحقق أبدا.

وقال 33% في الاستطلاع الحالي، مقابل 73% في الاستطلاع السابق، إن مشروع الصواريخ البالستية الإيرانية سيتضرر بشكل كامل أو بمعظمه في حرب جديدة ضد إيران، ويقول 66% الآن إن هدفا كهذا سيتحقق جزئيا أو لن يتحقق أبدا.

واعتبر 23%أن حربا جديدة ضد إيران ستؤدي إلى وقف دعم إيران بشكل كامل أو بمعظمه لحركات مقاومة، فيما قال 72% أن هدفا إسرائيليا كهذا سيتحقق جزئيا أو لن يتحقق أبدا.

وقال 15% إن حربا جديدة ضد إيران ستؤدي إلى التوصل إلى اتفاق معها يكون جيدا لإسرائيل، بينما قال 72% إن هذا قد يتحقق جزئيا أو لن يتحقق أبدا.

أيد 43% شن إسرائيل حرب على إيران حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بينما عارض 45% ذلك.

وحسب 64%، فإن الوضع الأمني في شمال إسرائيل اليوم لا يوفر الأمن لسكان هذه المنطقة، مقابل 30% الذين اعتبروا أنه يوفر الأمن للسكان.

وقال 65% إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدعم إسرائيل فقط عندما يخدم ذلك مصالحه، ووصفه 20% بأنه رئيس غير متوقع ولذلك يصعب الاعتماد عليه في المواضيع الأمنية، وقال 14% إن ترامب ملتزم جدا بالدفاع عن المصالح الأمنية الإسرائيلية.

ورأى 64% أنه ينبغي أن تولي إسرائيل اهتماما كبيرا للحفاظ على حلفها الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، بينما قال 29% إن عليها أو تولي اهتماما ضئيلا بذلك.

وعبر 83% عن ثقة بالغة بالجيش الإسرائيلي؛ وعبر 57% عن ثقة بالغة برئيس أركان الجيش الإسرائيلي؛ وعبر 83% عن ثقة كبيرة برئيس الموساد؛ وعبر 68% عن ثقة كبيرة برئيس الشاباك.

وعبر 31% عن ثقة كبيرة بالحكومة الإسرائيلية؛ وعبر 37% عن ثقة كبيرة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو؛ وعبر 34% عن ثقة كبيرة بوزير الأمن، يسرائيل كاتس.