انتقاد أميركيّ لتواصُل عمليات القتل في غزة... ملادينوف يتجنّب ذِكر إسرائيل صراحةً

انتقد مسؤولون أميركيون استمرار القتل الإسرائيلي بغزة عقب اتفاق نزع السلاح، محذرين من تعريض التفاهمات للانهيار وتعميق عزلة تل أبيب إقليميا، بينما حث "مجلس السلام"، "الطرفين" على الالتزام بخارطة الطريق، وسط تصعيد ميداني خلّف عشرات الضحايا.

انتقد مسؤولون أميركيون إسرائيل، الأحد، بسبب استمرار عمليات القتل التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، فيما تطرّق المدير العام لـ"مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف للخروقات المرتكَبة في القطاع من دون أن يوجّه أصابع الاتهام نحو إسرائيل، بشكل مباشر.

وبحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، مساء الأحد، فإنّ مسؤولين أميركيين "أعربوا عن استغرابهم من استمرار عمليات القتل في غزة"، وقالوا إن إسرائيل قبلت الشروط، بما في ذلك وقف الاغتيالات، لكي تلتزم حماس بالخطوة التالية، المتمثّلة بتسليم أسلحتها.

وقالت المصادر الأميركية التي لم يسمّها التقرير، إن "هذه ثمار ثمانية أشهر من المفاوضات التي هدفت إلى نزع السلاح من غزة، فلماذا تستمر عمليات القتل الآن، وتمنحهم ذريعة للانسحاب؟".

وأضافت أن "هذا يزيد من عزلة إسرائيل في الشرق الأوسط، حيث ترى جميع الدول الوسيطة في ذلك دليلا على أن (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو، لا يفي بوعوده، وغير معنيّ بالسلام".

وذكرت المصادر: "لقد قتَل (نتنياهو وجيش الاحتلال) ثلاثة أطفال أبرياء، مما يجعل الإسرائيليين يبدون كهمج متعطشين للدماء".

بدوره، قال ملادينوف، في منشور عبر "إكس"، إن "غارات جوية استمرت يومين على قطاع غزة أسفرت عن مقتل مدنيين، وتدمير إمدادات طبية أساسية، ويأتي هذا بعد جهود مكثفة بذلها ’مجلس السلام’ والوسطاء: مصر، تركيا، قطر، والولايات المتحدة، لحثّ الفصائل الفلسطينية في غزة على الموافقة على خارطة طريق لتنفيذ خطة الرئيس (الأميركي، دونالد) ترامب بالكامل، بما يشمل تسليم إدارة الشؤون المدنية، ونزع السلاح"، من غير أن يشير صراحة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يواصل عمليات القتل.

وذكر ملادينوف أنه "يجب أن يلتزم الطرفان ببنود الخطة الشاملة للسلام، واتفاق شرم الشيخ الذي ضمن إطلاق سراح جميع الرهائن".

وتابع: "يعمل فريقي وأنا على مدار الساعة مع الأطراف والوسطاء والشركاء الإقليميين لتهدئة التوتر، وتهيئة الظروف لتنفيذ خطة (ترامب) بالكامل. إن تحقيق سلام دائم أمر صعب، ولكنه ممكن إذا بذل الجميع قصارى جهدهم".

يأتي ذلك فيما صعّد جيش الاحتلال من عدوانه على قطاع غزة خلال اليومي الماضيين، ما تسبب باستشهاد وإصابة العشرات، معظمهم من الأطفال.