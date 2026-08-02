جنود إسرائيليون اشتروا بطاقات eSIM لبنانية لمراسلات عسكرية بينهم

الجيش الإسرائيلي يصف شراء البطاقات بأنه مخالفة أمنية ميدانية وعدم انصياع الجنود للتعليمات، وتكرار ذلك "يعزز الشعور العام بأن الطاعة في الجيش الإسرائيلي قد ضعفت على خلفية استمرار الحرب والإرهاق المتزايد لدى الجنود"

اكتشف الجيش الإسرائيلي أول من أمس، الجمعة، ارتكاب عدد من جنود كتيبة المظليين 699 في قوات الاحتياط المنتشرة في جنوب لبنان مخالفة أمن ميداني خطيرة، بشرائهم بطاقات سيم رقمية (eSIM) من جهات في لبنان بشكل مخالف للتعليمات العسكرية ومن دون الإبلاغ عن ذلك.

واشترى الجنود هذه البطاقات بهدف تحسين الاتصالات الخليوية بينهم، وبضمن ذلك المراسلات في مجموعات واتساب العملياتية في وحداتهم، حسبما ذكر موقع "زمان يسرائيل" اليوم، الأحد.

ونقل الموقع عن ضباط تقديرهم أن هذه ليست المرة الأولى الذي يحدث فيها هذا الأمر، وأن جميع الجنود تقريبا في الكتيبة شاركوا في هذه الاتصالات، التي وُصفت أن "من شأنها أن تشكل خطرا على القوات في الميدان خلال أنشطة عملياتية وقتالية".

ودعا الضابط الجنود في الاحتياط، من خلال رسالة عممها عليهم، إلى التعاون مع فحص يجريه الجيش، وكتب في الرسالة أنه "على إثر حادثة أمن معلومات خطيرة، التي نحاول تطويقها، أطلب تعاون جميع الجنود، ونجري عملية رصد بين الجنود في أعقاب شراء eSIM لبناني واستخدامه أثناء القتال في لبنان".

وأضاف الضابط أنه لا يعتزم معاقبة الجنود وإنما الحصول على تعاونهم "من أجل تقليص الضرر"، وطالب الجنود بتسليم تفاصيل الهواتف وأرقام بطاقات سيم وموعد شرائها، إلى جانب معطيات أخرى بينها تفاصيلهم الشخصية.

ويأتي الكشف عن هذه المخالفة غداة تمرد نفذه عشرات الجنود في لواء "غفعاتي" في القاعدة العسكرية "سديه تيمان" قرب بئر السبع، الأمر الذي "يعزز الشعور العام بأن الطاعة في الجيش الإسرائيلي قد ضعفت على خلفية استمرار الحرب والإرهاق المتزايد لدى الجنود بعد ثلاث سنوات من القتال غير المتوقف، والنقص في الجنود"، وفقا للتقرير.