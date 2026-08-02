كاتس يقيل قائد القيادة الوسطى بالجيش بمقابلة على الهواء: "سيطرتي على المنظومة مُطلقة"

أقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائد القيادة الوسطى آفي بلوط مباشرة عبر التلفزيون معينًا دادو بار خليفا خلفًا له دون علم رئيس الأركان، إثر خلافات سياسية ورفض بلوط إلغاء قيود فرضت على مستوطن نفّذ أعمالا إرهابية ضد فلسطينيين.

أقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قائد القيادة الوسطى بالجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، من منصبه، خلال مقابلة على الهواء مباشرة، الأحد، مشدّدا على أن سيطرته على المنظومة العسكرية، "مُطلقة"، وذلك في خطوة وصفتها تقارير إسرائيلية بأنها ترتكز إلى اعتبارات سياسية.

وأعلن كاتس في مقابلة تلفزيونية، عبر القناة الإسرائيلية 14، اليمينية، والتي يتابعها الحريديون بشكل خاصّ، أن دادو بار خليفا، هو من سيتولّى منصب القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، خلفا لبلوط.

يأتي ذلك فيما مارس كاتس خلال إحدى المداولات الأمنية ضغطا على قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، كي يتوقف عن إصدار أوامر إدارية لتقييد حركة المستوطنين الإرهابيين، كما أنه أجرى "زيارة مطولة" لمستوطن إرهابي أمر الأسبوع الماضي، بإلغاء القيود المفروضة عليه، ويدعى طال يانون دارديك، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي.

وقالت الإذاعة يومها، إن كاتس بذلك، "يعمل ضد الأمن، ويشجع بأفعاله ناشطي الإرهاب اليهودي"، إذ إنه رفض موقف جيش الاحتلال والأمن العام (الشاباك)، وأصدر تعليماته للمنظومة الأمنية بإلغاء أمر تقييدي إداريّ، ينصّ على إبعاد المستوطن المذكور، والذي تورَّط في جرائم وأعمال عنف بينها اعتداء على فلسطينيين في خربة حمصا شمال غور الأردن، بما في ذلك اعتداء جنسي على فلسطيني.

قائد القيادة الوسطى بالجيش الإسرائيلي، آفي بلوط (الجيش الإسرائيلي)

وفي حين زعم كاتس خلال المقابلة التي اُجريت مساء الأحد، أن التعيين الذي خلَف الإقالة، جاء بناءً على توصية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير؛ أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناتان 12 و13، أن الأخير لم يكن على علم بالإقالة التي أُعلنت عبر البث المباشر؛ كما أن الجيش الإسرائيلي سارع إلى إصدار بيان، ينفي من خلاله أن تكون تصريحات وخطوة كاتس، منسَّقة مع رئيس الأركان.

وجاء الإعلان عن إقالة بلوط قبل الموعد المتوقع، إذ إنهيتولى منصبه منذ تموز/ يوليو 2024. وللمقارنة، فقد شغل سلفه، يهودا فوكس، المنصب لمدة ثلاث سنوات.

وقال كاتس، الأحد: "أنا أختلف معه، فقد قدّم هو والنيابة العامة استئنافًا أمام المحكمة (بشأن إطلاق سراح المستوطن الإرهابي)، وهو ما يتعارض مع سياستي".

وأضاف: "تواصلتُ أيضًا مع رئيس الأركان بشأن هذه المسألة. لقد فعلوا ذلك خلافًا لموقفي، وهي خطوة خاطئة. على اللواء (بلوط) أن يأخذ سياستي بعين الاعتبار. وسأظلّ مصمّما عليها".

وتابع: "لقد أعلنتُ أنني قررتُ تنفيذ القرار، بتعيين دادو بار خليفا قائدًا للقيادة الوسطة، لأنني أريد... جيشا إسرائيليا يسعى إلى اتخاذ قرار حاسم، ويضرب الأعداء، ويحمي المستوطنين".

وشدّد وزير الأمن الإسرائيلي، قائلا: "سيطرتي على المنظومة سيطرة مطلقة".

"معادلة جديدة"

وبشأن الإقالة، قال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "كاتس تباهى بـ’سيطرته الكاملة على المنظومة’، وكشف بوضوح كيف يحاول فرض سلطته على المنظومة العسكرية، متجاوزًا كل الأعراف المتعارف عليها، ومغيّرا مواقفه باستمرار، تبعا للمزاج السياسيّ، ومُقحما الاعتبارات السياسية في الاعتبارات الأمنية لإسرائيل".

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني ("واينت")، أن كاتس "طرح خلال المقابلة، معادلة جديدة، يمكن تفسيرها أيضا على أنها رسالة إلى كبار الضباط الآخرين: ,يجب على الجنرال أن يأخذ سياستنا في الاعتبار حتى لو كانت السلطة له’".

وأشارت الصحيفة إلى أن بلوط "كان يُنفذ سياسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في (الضفة الغربية)، وكذلك سياسة كاتس، في ما يتعلق بإنشاء بؤر استيطانية في شمال (الضفة) وتشجيع مشروع المزارع الزراعية (الاستيطانية)".

وشدّدت على أن المقال، "يُعدّ شخصًا يُسهّل الأمور في قطاع الاستيطان، حتى وإن كانت هناك عوائق قانونية، وحتى الآن (حتّى إقالته)، عمل بتنسيق تام مع وزير الأمن في جميع المسائل المتعلقة بالاستيطان، وابتكر نهجًا مختلفًا تمامًا عن نهج سلفه، يهودا فوكس".

الجيش الإسرائيلي: أقوال كاتس لم تُنسَق مع رئيس الأركان... لا نيّة لإقالة بلوط

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّ "تصريحات وزير الأمن لم تُنسَّق، مع تصريحات رئيس الأركان".

وأضاف أن بلوط "يقود القيادة الوسطى في ظل ظروف معقَّدة، بكفاءة وشجاعة وتضحية، ويحظى بثقة كاملة، ولا ينوي رئيس الأركان استبدال القادة في المناصب الرئيسية خلال هذه الفترة الحساسة".

وذكر البيان أنه "في حال اتخاذ مثل هذا القرار، سيتم اعتماده وفقًا للإجراءات المتبعة".

مكتب كاتس: قرار بتعيين بار خليفا... بتوصية زامير في أبريل

وأصدر مكتب كاتس بيانا جاء فيه، أنه "رئيس الأركان، إيال زامير، أوصى وزير الأمن، في أواخر نيسان/ أبريل، بتعيين اللواء دادو بار خليفا، قائدا للقيادة الوسطى، بل وطلب منه إجراء مقابلة شخصية معه، لشغل هذا المنصب".

وذكر البيان أن "وزير الأمن أجرى مقابلة شخصية مع بار خليفا، خلال شهر حزيران/ يونيو، وأبدى إعجابه به كأفضل مرشح لقيادة القيادة الوسطى، وقرّر الآن الإعلان عن استلام توصية رئيس الأركان، والتعيين المتوقع في الجولة المقبلة من التعيينات".

وأضاف أن "سياسة وزير الأمن تتمثّل في ترقية قادة الجيش الإسرائيلي، ممّن لديهم سجل حافل بالنجاحات في العمليات الهجومية... وذلك تماشيا مع السياسة الأمنية التي يقودها وزير الأمن بالتعاون مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو".