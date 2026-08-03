إسرائيليون في الخارج يُحذفون من سجل الناخبين قبيل الانتخابات

يواجه إسرائيليون مقيمون في الخارج خطر عدم التمكن من التصويت في انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، بعدما تبيّن أن أسماءهم شُطبت من سجل الناخبين، فيما تعيق وزارة الداخلية محاولاتهم للتحقق من وضعهم أو تقديم اعتراضات.

اكتشف إسرائيليون يقيمون في الخارج ويخططون للعودة للتصويت في الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، أن أسماءهم غير مدرجة في سجل الناخبين، بعدما أزيلوا في مراحل سابقة من سجل السكان بوصفهم غير مقيمين في إسرائيل.

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وبحسب صحيفة هآرتس"، جاءت هذه الحالات في ظل "أعطال" في منظومات وزارة الداخلية تعيق محاولاتهم للتحقق من وضعهم أو تقديم اعتراضات في الوقت المحدد، رغم تلقيها استفسارات متكررة من مواطنين ومن لجنة الانتخابات المركزية.

وكان موعد الاعتراض على عدم الإدراج في سجل الناخبين ينتهي يوم الثلاثاء، قبل أن توصي اللجنة بتمديده حتى الجمعة، إثر توجه عضو الكنيست غلعاد كاريف، من حزب "الديمقراطيون".

وتشهد مجموعات إسرائيلية في الخارج تحركات لتنظيم سفر أعضائها إلى إسرائيل يوم الانتخابات، إذ ينشر ناشطون أدلة لفحص الأهلية، ويشغّلون خدمة آلية للتحقق الأولي من الظهور في السجل، ويساعدون من حُذفت أسماؤهم على تقديم اعتراضات.

ويفرض القانون على غالبية الإسرائيليين المقيمين في الخارج الحضور إلى إسرائيل للتصويت، إذ لا يتيح لهم الإدلاء بأصواتهم في السفارات والقنصليات، ما يلزمهم بشراء تذاكر طيران وترتيب إقامتهم مسبقًا.

وينص "قانون أساس: الكنيست" على حق كل مواطن إسرائيلي بلغ 18 عامًا في التصويت، ما لم تسلبه المحكمة هذا الحق، لكن قانون الانتخابات يشترط أن يكون اسمه مدرجًا في سجل الناخبين.

ويُستخرج السجل من قاعدة بيانات السكان، ولا يُدرج فيه من يحمل الرمز 51، الذي يعني أنه لم يعد مسجلًا بوصفه مقيمًا في إسرائيل، حتى لو ظل مواطنًا ويحمل جواز سفر إسرائيليًا ساريًا.

وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، أُلغيت إقامة 396 مواطنًا بين عامي 2018 و2026؛ بواقع 47 في 2018، و58 في 2019، و24 في 2020، و39 في 2021، و45 في 2022، و44 في 2023، و35 في 2024، و68 في 2025، و36 منذ بداية 2026 وحتى الأسبوع الماضي.

أعطال ومعلومات ناقصة

وأفادت شهادات بأن مركز الاتصال التابع لوزارة الداخلية لا يجيب على المكالمات، وأن نظام التحقق يرفض أحيانًا أرقام هويات أُدخلت بصورة صحيحة، فيما تعطلت خدمة "واتساب" التي أعلنتها الوزارة لعدة أيام.

ولم تضف الوزارة إلى صفحاتها المعلومات المتعلقة بإمكان تقديم الاعتراض وموعده النهائي إلا الأسبوع الماضي، ما دفع عشرات الإسرائيليين إلى التواصل بصورة فردية مع ناشطين وصحافيين وأعضاء كنيست، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم استعادة تسجيلهم قبل شراء تذاكر السفر.

وأظهر فحص أُجري في أعقاب هذه الشكاوى أن إلغاء الإقامة لدى مؤسسة التأمين الوطني أو سلطة الضرائب لم يكن السبب وراء حذف الأسماء من سجل السكان.

وفي غالبية الحالات، كان المعنيون قد أبلغوا القنصليات في وقت سابق باستقرارهم خارج البلاد، لكن بعضهم أكد أنه لم يطلب قطع إقامته، فيما قال آخرون إنهم لم يُبلّغوا بأن توقيع مثل هذا الإقرار قد يؤدي أيضًا إلى حذفهم من سجل الناخبين.

وتلقى مكتب عضو الكنيست كاريف عددًا كبيرًا من هذه التوجهات، وطالب رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبرغ، والمستشار القانوني للجنة، بتمديد مهلة تقديم الاعتراضات أسبوعًا.

وقال كاريف إن لجنة الانتخابات حذرت وزارة الداخلية من الصعوبات قبل أكثر من شهر، مضيفًا: "انطباعي من مجمل التوجهات ومن بطء معالجة وزارة الداخلية، أن جهات مختلفة في قيادة الوزارة لا تملك رغبة كبيرة في معالجة الأعطال".

الداخلية تعزو الأزمة إلى ضغط غير مسبوق

وقالت وزارة الداخلية، في ردها، إنها استعدت مسبقًا لتقديم خدمات فحص الإدراج في سجل الناخبين وتحديد مركز الاقتراع، عبر موقعها الإلكتروني ومركز الاتصال والنموذج الرقمي والرسائل النصية و"واتساب".

وادعت الوزارة أن الأيام الأخيرة شهدت "حجم توجهات استثنائيًا وغير مسبوق"، عقب نشر معلومات قالت إنها غير دقيقة على شبكات التواصل، ما دفع مواطنين كثيرين، بينهم إسرائيليون في الخارج، إلى تقديم استفسارات متزامنة عبر عدة قنوات.

وأضافت أنها عززت طواقم الخدمة ومددت ساعات عمل مركز الاتصال، وتعمل على تطوير خدمة "واتساب" لمواجهة الضغط، وادعت أن بقية قنوات الخدمة واصلت العمل، وأنها تجري اتصالات استباقية مع جميع من قدموا استفسارات.