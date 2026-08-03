استطلاع: معسكر نتنياهو عند 50 مقعدًا و62% لا يرون نصرًا بعد الحرب

يتعادل الليكود و"يَشار" عند 23 مقعدًا، ويبقى ائتلاف نتنياهو عند 50، فيما يرى 62% أن نتنياهو لم يحقق النصر، وتتسع الشكوك في "النصر المطلق" ونزع سلاح حماس وحزب الله.

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل بقاء معسكر الأحزاب المشاركة في ائتلاف بنيامين نتنياهو عند 50 مقعدًا فقط، مقابل 60 مقعدًا لأحزاب المعارضة الصهيونية و10 مقاعد للقائمتين العربيتين، فيما رأى 62% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو لم يقد إسرائيل إلى النصر بعد ثلاث سنوات من الحرب.

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وبحسب الاستطلاع الذي نشرته القناة الإسرائيلية 12، مساء الإثنين، تعادل حزب الليكود برئاسة نتنياهو مع حزب "يَشار" برئاسة غادي آيزنكوت في صدارة الأحزاب، بحصول كل منهما على 23 مقعدًا، مع ارتفاع الليكود بمقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق.

وحافظ حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت على قوته عند 14 مقعدًا، بعد سلسلة من التراجع، فيما حصل حزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان على 10 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد.

وحصل حزب "يهدوت هتوراه" برئاسة يتسحاق غولدكنوبف على 8 مقاعد، بينما تراجع كل من "شاس" و"عوتسما يهوديت" إلى 7 مقاعد، في حين ارتفع حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش إلى 5 مقاعد.

وحصلت قائمة الجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد، وكذلك القائمة الموحدة، بينما نال حزب "البيت الصهيوني - مقاتلو الاحتياط" برئاسة حيلي تروبر ويوعاز هندل 4 مقاعد. وبقي حزب "كاحول لافان" برئاسة بني غانتس تحت نسبة الحسم.

تعادل نتنياهو وآيزنكوت

وفي سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، حصل كل من نتنياهو وآيزنكوت على 37%، بينما قال 21% إن أيًا منهما غير ملائم للمنصب، وأجاب 5% بأنهم لا يعرفون.

وتقدم نتنياهو بفارق نقطة واحدة على بينيت، بحصوله على 38% مقابل 37%، فيما رأى 21% أن كليهما غير ملائم، ولم يحسم 4% موقفهم.

وفي مواجهة ليبرمان، حصل نتنياهو على 38% مقابل 27% لليبرمان، بينما قال 30% إن أيًا منهما غير ملائم لرئاسة الحكومة.

غالبية سلبية تجاه أداء كاتس

وأظهر الاستطلاع أن 57% منحوا وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تقييمًا سلبيًا، مقابل 34% قيّموا أداءه بصورة إيجابية، في أعقاب الجدل بشأن إعلانه استبدال قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوط.

وبين ناخبي الائتلاف، قيّم 75% أداء كاتس إيجابيًا، مقابل 11% فقط بين ناخبي المعارضة.

ورأى 52% أن دوافع كاتس في هذه القضية سياسية، مقابل 28% اعتبروها مهنية أو موضوعية، فيما لم يحدد 20% موقفهم.

كما اعتبر 47% أن إقالة بلوط غير لائقة، مقابل 17% رأوا أنها لائقة، بينما أجاب 36% بأنهم لا يعرفون. وبين ناخبي الائتلاف، أيد 32% الإقالة.

62%: نتنياهو لم يحقق النصر

وفي تقييم الوضع الأمني بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحرب الإبادة على قطاع غزة، قال 36% إن وضع إسرائيل الأمني أصبح أسوأ، مقابل 35% رأوا أنه تحسن، و23% اعتبروا أنه لم يتغير.

ورأى 62% أن نتنياهو لم يقد إسرائيل إلى النصر بعد ثلاث سنوات من الحرب، مقابل 28% قالوا إنه حقق ذلك. وبين ناخبي الائتلاف، رأى 68% أن نتنياهو قاد إسرائيل إلى النصر.

وحصل آيزنكوت على أعلى نسبة ثقة في إدارة القضايا الأمنية، بواقع 30%، يليه بينيت بـ17%، ثم ليبرمان بـ13%، فيما قال 33% إنهم لا يثقون بأي منهم.

كما قال 62% إنهم لا يؤمنون بإمكان وصول إسرائيل إلى ما تسميه "النصر المطلق" في قطاع غزة، مقابل 25% قالوا إنهم يؤمنون بذلك.

وحتى بين ناخبي الائتلاف، أعرب 34% عن عدم إيمانهم بإمكان تحقيق "النصر المطلق"، مقابل 55% قالوا إنهم يعتقدون أنه ممكن.

تشكيك واسع في نزع سلاح حماس وحزب الله

وقال 72% إنهم لا يعتقدون أن حركة حماس ستتخلى عن سلاحها وتتوقف عن تشكيل تهديد لإسرائيل، مقابل 18% فقط قالوا إنهم يؤمنون بذلك.

وفي ما يتعلق بلبنان، قال 63% إنهم لا يعتقدون أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة أميركية، سيقود إلى سلام مع لبنان ونزع سلاح حزب الله، مقابل 23% رأوا أنه سيحقق ذلك، ولم يحدد 14% موقفهم.

أغلبية تؤيد استئناف الحرب مع إيران

وفي الملف الإيراني، رأى 35% أن سياسة نتنياهو خلال جولات الحرب قلّصت التهديد الإيراني، مقابل 27% قالوا إن التهديد ازداد، و28% رأوا أنه لم يتغير.

وأيد 51% استئناف الحرب مع إيران، مقابل معارضة 34%. وبين ناخبي الائتلاف، بلغت نسبة تأييد استئناف الحرب 74%. في حين أيد 48% من ناخبي المعارضة ذلك أيضًا.