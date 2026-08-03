التراجع عن ضرب إيران: ترامب "يمشي على الحافة"... إسرائيل إزاء صورة ضبابية

فاجأ تراجع دونالد ترامب المباغت عن ضرب إيران القيادتين العسكرية والسياسية بإسرائيل، مكبّدا الجيش الإسرائيلي كلفة عملياتية باهظة ومستنزفة. وتكشف إستراتيجية "المشي على الحافة" الأميركية تعميق الضبابية، واستبعاد تل أبيب كمشاركة باتّخاذ القرار، وتكريس وضعها كطرف تابع لرغبات واشنطن.

فرض قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المفاجئ بالتراجع عن ضرب إيران إرباكا عسكريا وسياسيا في تل أبيب، التي وجدت نفسها في حالة تأهّب مكلفة، ومستبعَدة تماما من اتخاذ القرار من دون تنسيق مسبَق. وفيما يُبرز هذا التراجع تداعيات إستراتيجية على إسرائيل نتيجة نمط ترامب المتكرّر في "المشي على الحافة"، تتضاعف الضبابية في تل أبيب أمام تقلبات واشنطن ومناوراتها مع طهران.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران اليوم، الإثنين، بعدما علّق شنّ ضربات على طهران، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع.

وقال ترامب للصحافيين، ليل الأحد - الإثنين، من على متن الطائرة الرئاسية، إنه "من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم. كانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل. حاليا، ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات، ستبدأ (الإثنين) بعد الظهر".

قرار مباغت فاجأ إسرائيل

وذكر مصدر أمنيّ إسرائيلي، أن سلوك ترامب يُلحق الضرر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي ويُضعفها، مضيفا: "للمرة الثانية خلال أسبوع، أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بهجوم مُخطط له قد يُزعزع استقرار الشرق الأوسط، لكنه أُلغي في اللحظة الأخيرة من دون أي تفسير"، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، نقلا عنه في تقرير، مساء الأحد.

وذكر التقرير أن آلافا من جنود الجيش الإسرائيلي، ومسؤولي الأمن كانوا يستعدون لتصعيد إقليميّ خلال نهاية الأسبوع الماضي، ضمن "استعدادات استمرّت أسابيع".

وقال مصدر إسرائيليّ، إنه "من الصعب الاستعداد والتخطيط بجدية في ظلّ سلوك الرئيس ترامب".

وفوجئت إسرائيل تماما بقرار الرئيس الأميركي إلغاء الهجوم على إيران، ولم يعلم كبار المسؤولين الأمنيين وكذلك المسؤولون السياسيون، بمن فيهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس بالتراجع الأميركي إلا بعد إعلان ترامب، إذ إن تل أبيب "لم تُبلَّغ بأي تغيير في الخطط خلال الساعات التي سبقت الإعلان"، بحسب القناة الإسرائيلية 12.

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ووفق تقرير القناة ذاتها، فإن رفْع الجيش الإسرائيلي مستوى تأهّبه، السبت، جاء بناء على تقييمه بأن الهجوم الأميركي هذه المرة سيُنفَّذ بالفعل. وقدّرت إسرائيل بأن أي عملية عسكرية واسعة النطاق في إيران، ستؤدي على الأرجح إلى انخراط إسرائيل في التصعيد، ولذلك وُضعت العديد من الكتائب بالجيش الإسرائيلي في حالة تأهّب قصوى.

وفي الساعات التي سبقت إعلان ترامب، حاولت إسرائيل معرفة خططه من خلال القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، لكنها لم تتمكن من الحصول على أي معلومات تفيد بأن ترامب سيلغي الهجوم.

ووصف كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين هذه الساعات بأنها "فترة من عدم اليقين غير المعتاد"، وقالوا: "لقد تركَنا الرئيس ترامب في الظلام".

ووفقا لهم، فقد علم كبار الضباط بالتطورات من خلال منصّة التواصل الاجتماعي لترامب "تروث سوشال"، و"كان الشعور السائد هو ’أننا تُركنا في الخلف’".

كما وصفت القيادة السياسية الإسرائيلية الساعات الأربع والعشرين الماضية بأنها "سير في الظلام"، إذ لم يتلقّ حتى كبار المسؤولين السياسيين أي معلومات مبكّرة بشأن قرار ترامب.

وحاولت إسرائيل فهم ما إذا كان الإعلان الأميركي "تضليلا ومناورة أم تغييرا حقيقيا، ولم تصلها رسائل واضحة تفيد بإمكانية خفض مستوى التصعيد إلا بعد نحو ساعة".

تكلفة عملياتيّة... "تحشيد بلا جدوى"

وساد إحباط في إسرائيل بسبب "التكلفة العملياتية لتغيير القرار في اللحظة الأخيرة"، وقال مسؤولون رفيعو المستوى بهذا الشأن، إنه "بمجرّد خفض مستوى التأهّب، يستغرق الأمر وقتا لإعادة التنظيم".

وأضافوا أنه "من المحبط تخصيص كل الموارد لمجال واحد ثم اكتشاف أن ذلك كان تحشيدا بلا جدوى؛ لا نفهم ما هي غاية الرئيس (ترامب) النهائية"، وفق القناة 12.

تأهّب لا يزال قائما

ولا يزال الجيش الإسرائيلي في حالة تأهّب قصوى على الرغم من إلغاء الهجوم، "خشية تحركات إيرانية مفاجئة".

وتقدّر إسرائيل بأن يغيّر ترامب قراره مجددا قريبا، لا سيما في ظلّ التقييم الذي يشير إلى أن إيران لم تغير نهجها.

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وليست هذه المرة الأولى التي يؤجل فيها ترامب أي تحرّك عسكري في إيران، بسبب ضغوط من دول الخليج. وفي هذه المرّة كذلك، وعلى الرغم من قراره منح المسار الدبلوماسي فرصة أخرى، يعتقد مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى أن الخيار العسكريّ لا يزال مطروحا.

نمط متكرّر من التهديدات... ثم التراجُع

وبحسب ما ذكر المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، عبر موقع "واينت" الإلكترونيّ، فإن إستراتيجية ترامب التفاوضية تقوم على إطلاق تهديدات حادّة، ثم التراجع عندما يحصل على ما يريد، أو على جزء منه، حتى عندما يرفض الشركاء على طاولة المفاوضات مطالبه رفضا قاطعا، عادّا أن هذا ما حدث في قضية التعريفات الجمركية الدولية، وينطبق الأمر نفسه على قضية غرينلاند، والحرب مع إيران.

وأشار إلى أن ترامب هدّد عدّة مرّات بـ"إعادة الإيرانيين إلى العصر الحجري" ولم يفعل شيئا في النهاية، أو أصدر أوامر إلى الجيش الأميركي بالقيام بعمل رمزيّ فقط، مضيفا أن إستراتيجية التفاوض هذه تُعرف بـ"المشي على الحافة"، وقد جعلها ترامب الأداة الرئيسية لسياسته، إلا أن المشكلة تكمن في أن المشي على الحافة يتطلب دقة وحذرا، حتى لا تنقلب التهديدات على مُطلِقها وتُلحق الضرر بسمعته وقدرته على الردع.

وعدّ بن يشاي أن "ترامب لا يُجيد المشي على الحافة، ودائما ما يُبالغ، وأول من يُدرك زيف تهديداته هم تجار البازار الإيرانيون الذين يعرفون بعض الشيء عن المفاوضات، والمشي على الحافة".

وأضاف أن "النمط المتكرر في سلوك ترامب رُصد في طهران، إذ تعلم المفاوضون الإيرانيون كيفية إسقاط الرئيس من على الشجرة وهو يتسلقها. ويكفي توجيه بعض التلميحات المبهمة للوسطاء الباكستانيين، بشأن استعدادهم للتفاوض، ليتم استبدال التهديدات من واشنطن بتغريدة تصالحية عبر حساب الرئيس الأميركي في شبكة التواصل الاجتماعي".

وبحسب تحليل الصحيفة، فإن ترامب لم يهاجم إيران هذه المرة، لأنه على الأرجح لم يكن ينوي مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية، وذلك لثلاثة أسباب: فهو لا يريد إحداث أزمة اقتصادية عالمية، بل إن أعضاء من حزبه يتهمونه بالفعل بالتسبب في ركود عالميّ مماثل لما حدث خلال "الكساد الكبير" في ثلاثينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة.

كما أنه لا يريد ارتفاع أسعار الطاقة عشية انتخابات التجديد النصفيّ، الأمر الذي قد يتسبب في فقدان الجمهوريين لأغلبيتهم في مجلسَيّ الكونغرس.

والسبب الرئيسيّ هو دول الخليج، "التي حوّلها الإيرانيون إلى رهائن، ويهدّدون منشآت لطاقة لديها"، والتي طالبته بألّا يُقدم على أي خطوة متسرّعة.

وذكر بن يشاي أنّ "كل هذه الحقائق كانت معروفة، حتى قبل أن يقرّر ترامب التراجُع عن تصريحاته العدائية، وكان الإيرانيون يعلمون أمرا آخر أيضا: فبينما كان ترامب يهدّد بشدّة بمهاجمة البنية التحتية في إيران، كان مبعوثوه يتفاوضون مع الإيرانيين عبر وسطاء باكستانيين".

وأدرك هؤلاء أن هذا ليس سوى إستراتيجة تفاوضية، ولكن تحسّبا لأي طارئ ردّوا بالتهديدات؛ و"باختصار، لم تُجدِ هذه المناورة نفعا لترامب مع الإيرانيين. غير أن إسرائيل هي التي اتخذت موقفا استباقيا حقيقيا"، لكن تل أبيب "لم ترفع حالة التأهب لأنها كانت تعلم ما الذي سيفعله ترامب، ولكن لأنه كان عليها أن تكون مستعدة من حيث الاستخبارات والدفاع والهجوم لاحتمال ضئيل بأن ينفذ ترامب تهديداته، وعندها سيطلق الإيرانيون صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل، وربما ينشّطون أيضا وكلاءهم: حزب الله والحوثيين، والفصائل الشيعية الإيرانية".

إسرائيل... دولة تابِعة

وبحسب تحليل "واينت"، فإن تراجُع ترامب الأخير كشف مجدّدا عن حقيقة أنه لا يكتفي بعدم إشراك إسرائيل، وبخاصة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في المشاورات قبل اتخاذ أي خطوات جادة، بل إنه لا يتردّد في إجبار تل أبيب على التوافُق معه، حتى من دون عناء التنسيق مع رئيس حكومتها، إذ إنه وفي المنشور الذي أعلن من خلاله التراجع عن نيّته شنّ هجوم، أعلن أن إسرائيل ملتزمة كذلك بعدم شنّ هجوم، من دون أي تلميح مسبق.

متظاهر في تل بيب يجسّد نتنياهو وكأنه دمية بيَد الرئيس الأميركي، ترامب (Getty Images)

وعلمت إسرائيل بنيّة ترامب عدم شن هجوم من خلال المنشور عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، "تماما كما يعلم أي مواطن آخر في أي مكان في العالم، وأصبحت إسرائيل مؤخرا دولة تابعة من أسوأ الأنواع بالنسبة إلى الولايات المتحدة".

وذكر بن يشاي أنه "لم يكن هذا هو الحال حتى بداية هذا العام، ولكن منذ حزيران/ يونيو على الأقل، عندما تم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أصبحت إسرائيل دولة تابعة للولايات المتحدة، وليست شريكا كاملا في المشاورات على المستوى السياسي".

ويكمن الخطر الذي يهدّد إسرائيل في "حرب الاستنزاف" بين إيران والولايات المتحدة في "أن يملّ ترامب ويستسلم للإيرانيين، ويرفع العقوبات. هذا هو الوضع الذي تخشاه إسرائيل أكثر من أي شيء آخر، ولكنه لم يحدث حتى الآن، ومن وجهة نظر إسرائيلية، يُعدّ هذا أمرا جيدا، لكن العلاقات الإشكالية مع الولايات المتحدة، واضطرار إسرائيل إلى التكهن في كل مرة يتحدث فيها الرئيس الأميركي، بما في ذلك في ما يتعلق بقطاع غزة، يشكل مشكلة إستراتيجية لا يمكن تجاهلها، أو التوصل إلى حل لها على المدى الطويل من دون المساس بالأمن القومي، وسيادة إسرائيل".