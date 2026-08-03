الجيش الإسرائيلي يعلن مناورات بحرية وبرية تستمر حتى الثلاثاء

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ مناورات عسكرية برية وبحرية، في مناطق مختلفة تشمل الساحل بين شافي تسيون وأشدود، إضافة إلى مدينة رعنانا. وأوضح أن التدريبات تأتي ضمن الخطة السنوية لعام 2026، وستترافق مع تحركات عسكرية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن تنفيذ مناورات عسكرية بحرية وبرية في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا أنها تأتي ضمن خطة التدريبات السنوية لعام 2026، ولا ترتبط بأي حدث أمني.

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وأوضح المتحدث باسم الجيش أن مناورة بحرية بدأت صباح الإثنين وتستمر حتى مساء الثلاثاء، في المنطقة البحرية الممتدة بين شافي تسيون وأشدود، مشيرا إلى أنها ستتخللها تحركات مكثفة للسفن والقوات الأمنية.

وأضاف أن النشاط العسكري تم التخطيط له مسبقا، داعيا السكان إلى عدم القلق، إذ لا توجد أي مخاوف من وقوع حادث أمني.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش عن إجراء مناورة عسكرية أخرى في مدينة رعنانا مساء اليوم الإثنين، على أن تستمر حتى صباح الثلاثاء.

وأشار إلى أن التدريبات ستشمل استخدام وسائل إضاءة وتحركات مكثفة لقوات الجيش ومركبات الإنقاذ في المنطقة، مؤكدا أن هذه المناورة أيضا مدرجة ضمن برنامج التدريب السنوي، ولا تعكس أي تطورات أمنية استثنائية.

يذكر أن إسرائيل رفعت مستوى التأهب والاستنفار في مختلف تشكيلات الجيش ومنظومات الدفاع الجوي إلى أقصى درجاته، في ظل تقديرات تشير إلى احتمال تنفيذ الولايات المتحدة هجوما واسعا ضد إيران.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن التقييمات الأمنية في تل أبيب تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بات أقرب من أي وقت مضى لاتخاذ قرار باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية، ما دفع المؤسسة العسكرية إلى تعزيز جاهزيتها تحسبا لأي تطورات محتملة، علما أن الرئيس ترامب قرر إرجاء الضربة لإيران ومنح فرصة للدبلوماسية، حيث انطلقت الإثنين مفاوضات بواسط إقليمية بين واشنطن وطهران من أجل التوصل إلى اتفاق.