تقرير: تصريحات نتنياهو حول ضرورة تجنيد الحريديين منسقة مع "يهدوت هتوراة"

هدف خطة الليكود والحريديين من الخطة تحسين وضعهما في الاستطلاعات، لكن لجنة المالية في الكنيست يتوقع أن تصادق، غدا، على تحويل مئات ملايين الشواكل من "أموال الائتلاف" إلى المؤسسات الحريدية رغم الادعاء بفرض عقوبات عليها

سعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إبعاد نفسه عن الأحزاب الحريدية وموضوع تجنيد الحريديين للجيش، بعد فشله في سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، وتجميد المحكمة العليا قانون تعليق اعتقال الحريديين المتهربين من الخدمة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن نتنياهو قوله في مداولات مغلقة، إن القانون المؤقت الذي يجمّد اعتقال الحريديين المتهربين من الخدمة العسكرية لن يستمر في الحكومة المقبلة، وتعهد بسن قانون تجنيد شامل بعد الانتخابات، وأضاف أن "من لا يدرس التوراة سيتجند، أو سيذهب إلى السجن".

وبدا نتنياهو بهذه الأقوال كمن تنازل عن تحالفه مع الأحزاب الحريدية، لكن بحسب تقرير للقناة 12 اليوم، الإثنين، فإن هذا التغيير كان منسقا مع الأحزاب الحريدية، وخاصة كتلة "يهدوت هتوراة".

وأفادت القناة بأن "قياديا رفيعا جدا" في "يهدوت هتوراة" توجه إلى قيادي في حزب الليكود واقترح أن يدخل الحزبان في مواجهة مخطط لها ومنسقة، ستساعدهما في حملتيهما الانتخابية، بهدف لجم تراجع قوة الأحزاب الحريدية في الاستطلاعات بسبب خيبة الأمل في أوساط ناخبيها.

وسبب خيبة الأمل هذه هي العقوبات الاقتصادية التي تفرض على مؤسسات التعليم الحريدية من حضانات الأطفال وحتى معاهد تدريس التوراة، والتي يعترها الحريديون أنها تعبر عن مشل مندوبيهم في الكنيست.

لكن الواقع في لجان الكنيست يدل على أن الأمور تسير باتجاه معاكس. ومن المقرر أن تعقد لجنة المالية في الكنيست اجتماعا، غدا الثلاثاء، من أجل المصادقة على تحويل مئات ملايين الشواكل مما توصف بأنها "أموال الائتلاف" إلى الحريديين والمستوطنات.

وأضافت القناة أنه يتوقع أن تصادق لجنة المالية على إضافة 54 مليون شيكل لميزانيات المعلمات في حضانات الأطفال الحريدية، و69 مليون شيكل لميزانية التعليم الحريدي غير الرسمي المعترف به، و26 مليون شيكل لمنع تسرب الطلاب من معاهد تدريس التوراة، و13 مليون شيكل لميزانية "الثقافة اليهودية الحريدية"، و16 مليون شيكل لميزانية حضانات الأطفال الحريدية.

وأشارت القناة إلى أن خطة الليكود كانت تقضي بتحويل الميزانيات للحريديين قبل الانتخابات، وأن يغير نتنياهو موقفه من إعفاء الحريديين من التجنيد والدعوة إلى فرض التجنيد عليهم، مثلما فعل أمس، بادعاء أنه بذلك سيجعل الجمهور ينسى تأييد نتنياهو لإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

يشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر حدوث تراجع كبير في شعبية الليكود، وينسب ذلك إلى خطة إضعاف جهاز القضاء والسعي إلى سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، الذي يلقى معارضة كبيرة داخل الليكود أيضا، ويمثل الليكود بـ33 عضو كنيست الآن، لكن الاستطلاعات تتوقع حصوله على 22 مقعدا في أفضل الأحوال في الانتخابات المقبلة.