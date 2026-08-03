رغم تصاعد التقلبات: ارتفاع قوي للشيكل أمام الدولار واليورو في الربع الثاني

الشيكل يرتفع خلال الربع الثاني بنسبة 5.9% أمام الدولار و6.6% أمام اليورو، بالتزامن مع تصاعد تقلبات الصرف وارتفاع التداول اليومي إلى 17.6 مليار دولار وتحول لافت في نشاط المستثمرين والمؤسسات.

ارتفعت قيمة الشيكل بصورة حادة خلال الربع الثاني من عام 2026، إذ صعد بنسبة 5.9% مقابل الدولار و6.6% مقابل اليورو، رغم ارتفاع العملة الأميركية أمام غالبية العملات الرئيسية عالميًا، وفق تقرير أصدره بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، بشأن التداول في سوق الصرف الأجنبي.

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وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 6.1% مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين لإسرائيل، وفق مؤشر سعر الصرف الفعلي الاسمي. وجاء ذلك في وقت ارتفع فيه الدولار بنحو 2.3% أمام الين الياباني و2% أمام الدولار الكندي خلال الفترة نفسها.

وترافق ارتفاع الشيكل مع ازدياد واضح في تقلبات سوق الصرف، إذ ارتفع الانحراف المعياري الفعلي لسعر صرف الشيكل مقابل الدولار، الذي يعكس التقلبات الفعلية، بمقدار 2.3 نقطة مئوية، ليبلغ متوسطه 10.7%.

كما ارتفع الانحراف المعياري الضمني في خيارات سعر صرف الشيكل مقابل الدولار خارج البورصة، والذي يعكس مستوى التقلبات المتوقعة، بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى متوسط بلغ 9.9%.

وبلغ متوسط التقلبات المتوقعة في الأسواق الناشئة نحو 10% في نهاية الربع، بعد ارتفاعه بمقدار 0.4 نقطة مئوية، فيما تراجع المتوسط في الأسواق المتقدمة بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى نحو 7%.

تحوّل في نشاط القطاعات

وأظهر التقرير تحولًا ملحوظًا في تركيبة النشاط بسوق الصرف الأجنبي، إذ سجل قطاع الأعمال مشتريات صافية كبيرة من العملات الأجنبية، في حين انتقل غير المقيمين من الشراء الصافي إلى البيع الصافي، ورفعت المؤسسات مبيعاتها من النقد الأجنبي.

وزادت المؤسسات، وبينها صناديق التقاعد والادخار وشركات التأمين، صافي مبيعاتها من العملات الأجنبية إلى نحو 13.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقارنة بنحو 5.3 مليارات دولار في الربع السابق.

في المقابل، ارتفع صافي مشتريات قطاع الأعمال من العملات الأجنبية إلى نحو 12.2 مليار دولار، بعدما سجل في الربع الأول مبيعات صافية بنحو 1.8 مليار دولار.

كما سجل غير المقيمين مبيعات صافية من العملات الأجنبية بنحو 6.4 مليارات دولار، مقابل مشتريات صافية بلغت 6.5 مليارات دولار خلال الربع السابق، ما يعكس انقلابًا في اتجاه نشاطهم بين الربعين.

وارتفع صافي مبيعات القطاع المالي، ولا سيما البنوك، إلى نحو 1.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 100 مليون دولار في الربع الأول، فيما اشترى بنك إسرائيل عملات أجنبية بقيمة صافية بلغت نحو 1.8 مليار دولار خلال الربع.

ارتفاع حجم التداول اليومي

وارتفع متوسط حجم التداول اليومي مع النظام المصرفي المحلي بنسبة 8.9% خلال الربع الثاني، ليصل إلى 17.6 مليار دولار، مع تركز معظم الزيادة في معاملات المبادلة والتحويل.

وبلغ إجمالي التداول المسجل مع البنوك المحلية نحو 986.7 مليار دولار خلال 61 يوم تداول، مقارنة بنحو 894.4 مليار دولار خلال الربع الأول.

واستحوذت معاملات المبادلة على الحصة الكبرى من التداول، بحجم بلغ نحو 692.7 مليار دولار، تلتها معاملات التحويل بنحو 257.6 مليار دولار، ثم الخيارات بنحو 33.4 مليار دولار، ومعاملات مبادلة العملات المتقاطعة بنحو ثلاثة مليارات دولار.

وانخفضت حصة غير المقيمين من التداول مع النظام المصرفي المحلي بمقدار 4.5 نقاط مئوية، لتصل إلى 36.2% في نهاية الربع الثاني.

وفي المقابل، أظهرت تقديرات النشاط الإجمالي في المعاملات مقابل الشيكل، التي تشمل تقارير الجهاز المصرفي المحلي ومصادر أجنبية، أن غير المقيمين استحوذوا على نحو 87% من حجم معاملات التحويل، باستثناء معاملات المبادلة والخيارات.

وشكل التداول بين الأطراف الأجنبية وحدها نحو 77% من هذه المعاملات، فيما بلغ متوسط حجم التداول اليومي الإجمالي في معاملات التحويل نحو 23.4 مليار دولار.

أما في معاملات المبادلة والخيارات، فبلغت حصة التداول بين الأجانب نحو 54.6%، مقابل 18.2% للتداول بين الأجانب والسوق المحلية، و27.2% للتعاملات بين النظام المصرفي المحلي والمقيمين.