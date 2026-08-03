صور أقمار اصطناعية تكشف تدمير 74% من مباني 19 قرية جنوبي لبنان

تحليل لصور أقمار اصطناعية تظهر تدمير ما لا يقل عن 18 ألف مبنى في 19 قرية جنوب لبنان، بينها خمس قرى دُمّرت بنسبة 99% أو أكثر، فيما أقر وزير الأمن الإسرائيلي بتدمير 24 قرية.

تكشف معطيات مستندة إلى صور أقمار اصطناعية حجم الدمار الواسع الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي في قرى الجنوب اللبناني، إذ دُمّر ما لا يقل عن 18 ألف مبنى في 19 قرية خضعت للفحص، فيما مُسحت خمس قرى بصورة كاملة، وتجاوزت نسبة الدمار 80% في عشر قرى.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب تحليل أعدّه مختص من مركز نظم المعلومات الجغرافية في الجامعة العبرية في القدس لصالح القناة 12 الإسرائيلية، لصور التقطتها شركة "Planet Labs"، بلغت نسبة المباني المدمرة 74% من إجمالي المباني في القرى التي شملها الفحص.

واعتمد التحليل تعريف المبنى بأنه "مدمر" إذا طاول الضرر 30% منه على الأقل، ما يعني أن الحصيلة تشمل المباني التي لحقت بها أضرار جسيمة، وليس فقط تلك التي سُوّيت بالكامل بالأرض.

وأظهر الفحص أن أكثر من نصف المباني دُمّر في 18 قرية من أصل 19، فيما تجاوزت نسبة الدمار 80% في عشر قرى.

وفي خمس قرى، هي مروحين ومحيبيب ومارون الراس وبليدا والعديسة، بلغت نسبة المباني المدمرة 99% أو أكثر، ما يشير إلى تدميرها بصورة كاملة.

وبيّن التحليل أن حجم الدمار كان أكبر في القرى الأقرب إلى المنطقة الحدودية، وتراجع نسبيًا كلما امتدت القرى إلى عمق الأراضي اللبنانية.

وتشير صور الأقمار الاصطناعية، وفق التقرير، إلى أن نسبة كبيرة جدًا من الأضرار وقعت خلال جولة العدوان الإسرائيلي الحالية على لبنان، فيما كانت بعض القرى قد تعرضت كذلك لأضرار خلال عام 2024.

وتنسجم هذه المعطيات مع تصريحات أدلى بها وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي، وأقرّ فيها بتدمير ممنهج للقرى اللبنانية.

وقال كاتس: "دمّرنا جميع المباني في 24 قرية لبنانية يعود عمرها إلى مئات السنين، وكانت تُستخدم وتعمل لصالح حزب الله، وتهدد حدودنا وسكاننا وتستفزنا طوال الوقت".

وأضاف: "من 15 إلى 20 ألف منزل. جميع القرى الـ24 مدمرة".

وتبيّن تصريحات كاتس أن التدمير لم يقتصر على استهداف مواقع محددة، بل شمل قرى كاملة ومباني مدنية على نطاق واسع، ضمن سياسة إسرائيلية هدفت إلى إفراغ المنطقة الحدودية من مقومات الحياة.

كما تُظهر الفجوة بين عدد القرى التي شملها تحليل صور الأقمار الاصطناعية، وعدد القرى التي تحدث عنها كاتس، أن الحصيلة الموثقة قد لا تعكس كامل نطاق الدمار في لبنان، إذ اقتصر الفحص على 19 قرية، بينما أقر الوزير الإسرائيلي بتدمير 24 قرية.