لجنة الانتخابات تحظر نقل بيانات المصوّتين للأحزاب من مراكز الاقتراع

رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية يحظر على أعضاء لجان الاقتراع ومراقبي الأحزاب نقل معلومات عن هوية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خلال يوم الانتخابات، معتبرًا أن ذلك يمس بالخصوصية.

قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، القاضي نوعام سولبرغ، اليوم الثلاثاء، منع أعضاء لجان الاقتراع ومراقبي الأحزاب من إبلاغ أحزابهم، خلال يوم الانتخابات، بهويات الناخبين الذين وصلوا إلى مراكز التصويت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأثار القرار استياء الأحزاب الإسرائيلية، ولا سيما حزب الليكود. وحتى اليوم، كان مسموحًا لممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع نقل هذه المعلومات إلى أحزابهم، لاستخدامها في تحديد أنصارهم الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد، وحثّهم على التصويت.

وأوضح سولبرغ أن "نقل معلومات بشأن مجرد التصويت والظروف المرتبطة به، بما في ذلك ساعة التصويت ونوع صندوق الاقتراع، يشكل مساسًا بالخصوصية، ولا تسمح به أحكام قانون حماية الخصوصية".

وقرر كذلك أن نقل هذه المعلومات محظور في غياب موافقة الناخب.

وكان أعضاء لجان الاقتراع والمراقبون الحزبيون يستخدمون تطبيقات مخصصة لتسجيل أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، بما يتيح للأحزاب التعرف، في الوقت نفسه، إلى أصحاب حق الاقتراع الذين لم يتوجهوا بعد إلى الصناديق.

وتتيح هذه التطبيقات للأحزاب تنظيم بيانات الناخبين وإدارتها، ومتابعة نشاط طواقمها الميدانية في الوقت الفعلي خلال يوم الانتخابات.

كما تتضمن أدوات لحث الناخبين على التصويت، من خلال تحديد المؤيدين المحتملين، وتوثيق الاتصالات معهم، وإرسال رسائل موجهة إلى شرائح مختلفة من الجمهور.

وتعتمد هذه المنظومات على معالجة منهجية لمعلومات شخصية محفوظة في قواعد بيانات رقمية، تديرها في معظم الحالات شركات ومزودون خارجيون لحساب الأحزاب.

قواعد بيانات واسعة عن الناخبين

وتحصل الشركات المشغلة للتطبيقات من الأحزاب على سجل الناخبين المحدث، ثم تعمل على معالجة المعلومات الواردة فيه وتنقيحها وربطها ببيانات إضافية.

وينتج عن ذلك إنشاء قواعد بيانات واسعة تشمل أسماء الناخبين وأماكن إقامتهم وأرقام هواتفهم، إلى جانب مؤشرات بشأن مواقفهم السياسية، ومستوى تأييدهم لحزب معين، وأنماط تصويتهم السابقة.

وتُضاف إلى هذه البيانات المعلومات التي يجري جمعها خلال يوم الانتخابات نفسه.

فعندما يسجل عضو لجنة اقتراع أو مراقب حزبي أن ناخبًا محددًا أدلى بصوته، تُربط هذه المعلومة مباشرة بسائر البيانات المحفوظة عنه في قاعدة بيانات الحزب.

وبهذه الطريقة، يتمكن ناشطو الحزب من تحديد الناخبين الذين لم يصوتوا بعد، والتواصل معهم هاتفيًا أو بواسطة الرسائل النصية، لحثهم على المشاركة في الانتخابات عمومًا، والتصويت للحزب خصوصًا.

وفي بعض الحالات، يصل ناشطون إلى عناوين سكن الناخبين، ويعرضون مرافقتهم أو نقلهم إلى مراكز الاقتراع.

وبذلك، تُستخدم المعلومات التي جُمعت داخل مراكز التصويت لأهداف حزبية تتجاوز الغرض المرتبط بإدارة الانتخابات والحفاظ على نزاهتها.

طلب رأي المستشارة القضائية

وكانت صحيفة "هآرتس" قد أفادت، في شباط/ فبراير الماضي، بأن سولبرغ طلب رأي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بشأن إمكان منع ممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع من إخراج هذه المعلومات إلى خارجها.

كما طلب سولبرغ في حينه مواقف ممثلي الكتل البرلمانية في الكنيست، وسلطة حماية الخصوصية التابعة لوزارة القضاء، بشأن هذه الممارسة.

وجاء بحث القضية في أعقاب توجه إلى رئيس لجنة الانتخابات، جاء فيه أنه لا يوجد في القانون أي سند يجيز لممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع إبلاغ أحزابهم بأسماء أصحاب حق التصويت الذين لم يمارسوا هذا الحق.

ويغيّر قرار سولبرغ آلية اعتمدت عليها الأحزاب الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة في إدارة نشاطها الميداني يوم الانتخابات، من خلال متابعة مشاركة مؤيديها المحتملين بصورة فورية، وتوجيه حملات شخصية إلى من لم يتوجهوا منهم إلى الاقتراع.