كاتس يتراجع: بلوط لم يُقل... "قادة الاستيطان يشيدون بأدائه"

يسرائيل كاتس يتراجع عن إعلانه استبدال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، مؤكدًا بقاءه في منصبه، بعد ضغوط من الجيش وإشادات من قادة الاستيطان بأدائه و"إنجازاته الاستيطانية".

تراجع وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مجددا، عن إعلانه استبدال قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوط، وقال إنه لم يُقَل من منصبه وأنه "يؤدي مهمته بصورة جيدة"، وذلك بعد يوم من إعلانه الخطوة على الهواء مباشرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء موقف كاتس في بيان مشترك صدر عنه وعن رؤساء السلطات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، عقب اجتماع جمعهم، مساء الإثنين، وقال إن "بلوط يؤدي مهمته جيدًا، ولا يوجد أي خلاف بينهما".

وأضاف البيان أن رؤساء السلطات الاستيطانية عبّروا عن "تقدير هائل للواء بلوط" على قيادته وإنجازاته الأمنية والاستيطانية، ورفضوا ما وصفوه بـ"الحملة" ضد كاتس وقائد المنطقة الوسطى، في أعقاب إعلان كاتس المثير للجدل.

وكان كاتس قد أعلن، الأحد، خلال مقابلة مباشرة مع القناة 14، عزمه استبدال بلوط وتعيين قائد آخر مكانه، في خطوة فاجأت قيادة الجيش وأثارت خلافًا علنيًا مع رئيس الأركان، إيال زامير.

الجيش الإسرائيلي يتمرد على وزيره؟ أعلن وزير الأمن يسرائيل كاتس إقالة قائد القيادة الوسطى آفي بلوط عبر مقابلة تلفزيونية، بضغط من مستوطنة ومن دون إبلاغ رئيس الأركان.. هل تعكس هذه الخطوة أزمة ثقة بين الحكومة والجيش أم مجرد خلاف سياسي؟ التفاصيل مع الصحافي محمود مجادلة pic.twitter.com/C4Ig9k617x — موقع عرب 48 (@arab48website) August 3, 2026

وبحسب مصادر عسكرية، لم يكن بلوط ولا الضابط الذي أعلن كاتس اختياره لخلافته، دادو بار كاليفا، على علم بالقرار قبل بثه على الهواء.

ووصفت المصادر الخطوة بأنها "تصفية حسابات"، واعتبرتها محاولة من كاتس لمعاقبة بلوط بسبب عدم تنفيذه سياسات ومطالب أراد الوزير فرضها في الضفة الغربية.

وفي أعقاب إعلان كاتس، أبلغ زامير كبار قادة الجيش، صباح الإثنين، بأنه لن تجري تعيينات لضباط كبار حتى مطلع عام 2027، أي بعد انتخابات الكنيست المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر.

وأثار إعلان استبدال بلوط انتقادات داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، بالتزامن مع صدور مواقف داعمة له عن قادة الاستيطان.

وقال مجلس المستوطنات في الضفة الغربية إن "اللواء بلوط كرّس حياته لأمن الدولة"، وأضاف أن "قيادته العسكرية الهجومية في الميدان حققت نجاحات كبيرة في الحرب على الإرهاب، إلى جانب عمل وثيق ومحترم مع الاستيطان".

وجاء الخلاف بين كاتس وبلوط بعد مواجهة بينهما الأسبوع الماضي، على خلفية أمر تقييد أصدره قائد المنطقة الوسطى بحق مستوطن وناشط يميني ضالع في أنشطة إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق ذلك إعلان كاتس أنه أوعز بعدم تجديد أمر التقييد، وطالب بـ"معالجة المشكلة بطرق أخرى"، فيما توجه بلوط إلى النيابة العامة للاعتراض على قرار لجنة الاستئناف العسكرية عدم تمديد أمر التقييد بحقه.