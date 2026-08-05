إسرائيل توقّع اتفاقات مع الإكوادور وتتحرك لتوسيع علاقاتها في أميركا اللاتينية

إسرائيل والإكوادور توقعان مذكرتي تفاهم للتعاون الأمني والاقتصادي، واتفق الطرفان على بدء مفاوضات بشأن التجارة الحرة، ضمن جولة لساعر تهدف إلى توسيع نفوذ تل أبيب لدى الحكومات اليمينية في أميركا اللاتينية.

وقّعت إسرائيل والإكوادور، الأربعاء، مذكرتي تفاهم للتعاون في ما تسميه "مكافحة الإرهاب"، وتوسيع العلاقات الاقتصادية بينهما، كما اتفقتا على بدء مفاوضات لإبرام اتفاق تجارة حرة، خلال زيارة يجريها وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، إلى أميركا اللاتينية.

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وجاء ذلك خلال زيارة ساعر إلى الإكوادور، وهي الأولى لوزير إسرائيلي إلى البلاد منذ 44 عامًا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، في إطار مساعٍ تقودها تل أبيب لتوثيق علاقاتها مع حكومات يمينية في المنطقة.

وقال البيان إن ساعر وقّع خلال الزيارة على "مذكرات تفاهم للتعاون في مكافحة الإرهاب وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين الدولتين".

كما أعلن ساعر أن إسرائيل ستوفد خبيرًا زراعيًا إلى الإكوادور، من خلال وكالة التعاون الدولي التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية "ماشاف"، بهدف "تعميق التعاون في مجال الزراعة".

وبحسب البيان، سيكون الخبير واحدًا من ستة خبراء زراعيين فقط توفدهم إسرائيل إلى دول مختلفة حول العالم.

واتفق ساعر مع نظيره الإكوادوري، روبرتو كوري، على أن تبدأ الدولتان قريبًا مفاوضات تهدف إلى توقيع اتفاق تجارة حرة.

ووصفت الخارجية الإسرائيلية الزيارة بأنها "تاريخية"، وقالت إنها تأتي ضمن الخطوات التي يقودها ساعر لتعزيز علاقات إسرائيل مع دول أميركا اللاتينية.

وكان ساعر قد أعلن عام 2026 "عام أميركا اللاتينية" في وزارة الخارجية الإسرائيلية، في إطار خطة تهدف إلى توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول القارة.

جولة تشمل كولومبيا والإكوادور

وبدأ ساعر، الأربعاء، جولة تشمل الإكوادور وكولومبيا، في وقت تعمل فيه إسرائيل على توثيق علاقاتها مع دول في أميركا اللاتينية تقودها حكومات يمينية ومؤيدة لها.

ومن المقرر أن يشارك ساعر في مراسم تنصيب الرئيس الكولومبي المنتخب، أبلاردو دي لا إسبريا، يوم الجمعة المقبل، ممثلًا عن إسرائيل.

وخلال الجولة، سيعقد ساعر لقاءات مع قادة ومسؤولين من دول مختلفة في القارة.

وتأتي زيارته إلى كولومبيا بعد اتفاق توصل إليه، قبل أسبوعين، مع وزير الخارجية الكولومبي المعيّن، عمر باتيا إسكوبار، بشأن نقل سفارة كولومبيا في إسرائيل إلى القدس المحتلة.

وقال ساعر عقب الاتفاق إن إسرائيل نجحت، من خلال "عمل دبلوماسي مكثف ومنهجي"، في "توثيق العلاقات وتجديدها مع عدد من دول أميركا اللاتينية".

وأضاف أن إسرائيل ستواصل "مسار التقارب مع دول أميركا اللاتينية"، مدعيًا أن الإسرائيليين سيستفيدون منه "على جميع المستويات: السياسية والاقتصادية والسياحية".

توجه كولومبي جديد

وكان الرئيس الكولومبي المنتخب، دي لا إسبريا، قد أعلن أنه سيعيد فتح سفارة بلاده لدى إسرائيل فور توليه منصبه، وأنه سينقلها إلى القدس المحتلة.

كما أعلن عزمه إلغاء خطة كانت الحكومة المنتهية ولايتها، برئاسة غوستافو بيترو، قد دفعت بها لافتتاح سفارة كولومبية لدى السلطة الفلسطينية.

وبالتزامن مع ذلك، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح قدمه ساعر لتعيين فيفيان آيزن سفيرة لإسرائيل لدى كولومبيا.

ويأتي التعيين ضمن خطوات تهدف إلى "تجديد وإعادة بناء العلاقات" بين الجانبين، بعد تدهورها عام 2024، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ حزيران/ يونيو 2024، لم يكن لدى إسرائيل وكولومبيا سفيران معتمدان لدى كل منهما.

ويُعد دي لا إسبريا حليفًا للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومن أبرز الداعمين لإسرائيل، وأعلن عزمه السير على خطى واشنطن ونقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.

ويمثل هذا التوجه تحولًا حادًا مقارنة بسياسة سلفه بيترو، الذي اتخذ مواقف منتقدة لإسرائيل خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

التقارب مع الحكومات اليمينية

وتعمل إسرائيل على تعزيز علاقاتها مع حكومات يمينية في أميركا اللاتينية، بينها حكومة الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، الذي يُعد من أبرز مؤيدي تل أبيب.

وكان ميلي قد تعهد هو الآخر بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، إلا أن الخطوة لم تُنفذ حتى الآن.

وتحدثت تقارير، بينها إسرائيلية، عن خلافات مرتبطة بخطط شركات إسرائيلية للتنقيب عن النفط في جزر الفوكلاند الخاضعة للإدارة البريطانية، والتي تطالب الأرجنتين بالسيادة عليها وتسميها جزر مالفيناس.

وتندرج جولة ساعر في إطار محاولة إسرائيل بناء شبكة علاقات سياسية واقتصادية أكثر اتساعًا في أميركا اللاتينية، مستفيدة من صعود حكومات يمينية تتبنى مواقف مؤيدة لها وتسعى إلى توثيق علاقاتها بواشنطن.