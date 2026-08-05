استطلاع: كم مقعدًا تحصد المشتركة الثلاثية؟ وماذا يضيف سيغالوفيتش إلى الموحدة؟

يُظهر استطلاع القناة 13 أن تحالف الجبهة والتجمع والعربية للتغيير قد يرفع تمثيله إلى 8 مقاعد، فيما قد تصل الموحدة إلى 7 مقاعد إذا ضمت يوآف سيغالوفيتش، في سيناريو يتراجع فيه الليكود إلى 20 مقعدًا و"بياحد" إلى 12.

أظهرت نتائج استطلاع انتخابي للرأي العام في إسرائيل أن تشكيل قائمة مشتركة تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير قد يرفع تمثيلها إلى 8 مقاعد، فيما قد تحصل القائمة الموحدة على 7 مقاعد في حال ضمها عضو الكنيست السابق عن حزب "ييش عتيد"، يوآف سيغالوفيتش.

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وبحسب استطلاع القناة 13 الإسرائيلية، يتصدر حزب "يَشار" برئاسة غادي آيزنكوت النتائج بـ23 مقعدًا، يليه الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو بـ22 مقعدًا، ثم حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت بـ13 مقعدًا.

ويحصل حزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان على 11 مقعدًا، وهي النتيجة ذاتها التي يسجلها حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان.

ويحصل حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير على 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" برئاسة يتسحاق غولدكنوبف على 8 مقاعد، فيما يحصل حزب شاس على 7 مقاعد.

ويسجل حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش 5 مقاعد، وهي النتيجة ذاتها التي تحصل عليها القائمة الموحدة. أما قائمة الجبهة والعربية للتغيير، فتحصل في السيناريو الأساسي للاستطلاع على 6 مقاعد.

ويبقى حزب "البيت الصهيوني – مقاتلو الاحتياط"، برئاسة حيلي تروبر ويوعاز هندل، دون نسبة الحسم، إلى جانب حزب "كاحول لافان" برئاسة بني غانتس.

وفي هذا السيناريو، تصل أحزاب المعارضة الصهيونية إلى 58 مقعدًا، مقابل 51 مقعدًا لأحزاب الائتلاف الحالي، فيما تسجل القائمتان العربيتان معًا 11 مقعدا.

وفي سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، يتقدم آيزنكوت على نتنياهو بفارق واضح، إذ يحصل على 46% مقابل 36% لنتنياهو.

المشتركة الثلاثية ترفع التمثيل العربي

وفي سيناريو تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، تحصل القائمة على 8 مقاعد، مقارنة بستة مقاعد للجبهة والعربية للتغيير في السيناريو الأساسي.

ويفحص الاستطلاع كذلك سيناريو ضم القائمة الموحدة يوآف سيغالوفيتش، عضو الكنيست السابق عن حزب "ييش عتيد"، والذي شغل سابقًا منصب نائب وزير الأمن الداخلي، قبل تغيير اسم الوزارة إلى وزارة الأمن القومي.

وبموجب هذا السيناريو، ترتفع الموحدة من 5 إلى 7 مقاعد، في ظل تقارير عن مفاوضات متقدمة لضم سيغالوفيتش إلى قائمتها الانتخابية، ضمن تحالف يُراد منه تهيئة الرأي العام الإسرائيلي لمشاركة الموحدة في ائتلاف حكومي صهيوني.

ولم يُعلن رسميًا حتى الآن عن الاتفاق أو الخطة، في ظل تردد رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، الذي يجري استطلاعات داخلية لفحص تأثير الخطوة على مؤيدي الحزب وقاعدته الانتخابية.

وفي السيناريو الذي يشمل تشكيل المشتركة الثلاثية وضم سيغالوفيتش إلى الموحدة، يتراجع الليكود من 22 إلى 20 مقعدًا، فيما ينخفض حزب "بياحد" برئاسة بينيت من 13 إلى 12 مقعدًا، فيما يحافظ "يَشار" على 23 مقعدا.

وفي هذه السيناريو، يصل تمثيل القائمتان العربيتان بعد إجراء التعديلات إلى 15 مقعدا، وتحصل أحزاب المعارضة الصهيونية على 56 مقعدًا، مقابل 49 مقعدًا لأحزاب الائتلاف الحالي.

وسأل الاستطلاع المشاركين عن موقفهم من انضمام الموحدة إلى ائتلاف حكومي صهيوني بعد ضم سيغالوفيتش، إذ عارض الخطوة 45%، مقابل تأييد 29%.

مقلدة: المشتركة تقترب من 9 مقاعد وسيغالوفيتش يحصد مقعدا من المجتمع اليهودي

وأوضح مدير معهد "ستات نت"، يوسف مقلدة، الذي أجرى استطلاع القناة 13 في المجتمع العربي، إن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن القائمة المشتركة الثلاثية، التي تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، تتجاوز 8 مقاعد ونصف المقعد وتقترب من 9 مقاعد.

وأوضح مقلدة أن القناة اختارت عرض نتيجة المشتركة عند 8 مقاعد، من دون أن يوضح أسباب تقريب النتيجة إلى هذا الرقم، رغم أن المعطيات الفعلية تضعها أقرب إلى 9 مقاعد.

ودعا لجنة الوفاق إلى الإسراع في التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تشكيل المشتركة الثلاثية، محذرًا من أن استمرار الخلافات قد يؤدي إلى خسارة المجتمع العربي مقعدًا بسبب استياء الناخبين.

وفي ما يتعلق بضم سيغالوفيتش إلى قائمة الموحدة، قال مقلدة إن وجوده يضيف للموحدة مقعدًا واحدًا داخل المجتمع العربي، لترتفع من 5 إلى 6 مقاعد.

وأضاف أن القناة عرضت الموحدة في هذا السيناريو عند 7 مقاعد، على أساس أن سيغالوفيتش قد يجلب مقعدًا إضافيًا من أصوات الناخبين اليهود.

وأشار، في المقابل، إلى أن السؤال الذي طُرح في الاستطلاع في المجتمع اليهودي لم يربط بصورة مباشرة بين سيغالوفيتش ورئيس الموحدة، منصور عباس، ما يستوجب الحذر في تفسير النتيجة النهائية التي عرضتها القناة.

وبحسب مقلدة، فإن سيناريو تشكيل المشتركة الثلاثية وضم سيغالوفيتش إلى الموحدة يرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي من 54% إلى نحو 59%.