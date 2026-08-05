زامير في قطاع غزة: أضعفنا حماس بشكل كبير وغيّرنا الوضع الأمنيّ

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال جولة بغزة إضعاف حماس وتغيير الوضع الأمني جذريا، مؤكدا مواصلة "ملاحقة منفذي هجوم 7 أكتوبر"، وذلك بعد وضع شروط عسكرية ترفض أي انسحاب قبل النزع الكامل لسلاح الحركة، وتضمن حرية عمل عسكري.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال جولة أجراها في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أضعفت حماس بشكل كبير، وغيّرت الوضع الأمنيّ "بشكل جذريّ".

جاء ذلك بحسب بيان للجيش الإسرائيلي، صدر مساء اليوم، وذكر أن زامير "أجرى جولة ميدانية في قطاع غزة، برفقة قائد القيادة الجنوبية، وقائد الفرقة 99، وقائد فرقة غزة، وعدد من القادة الآخرين".

وأضاف أنه "في إطار الجولة، ناقش الوضع مع القادة في قطاع غزة، حيث استعرض قادة الكتائب معه الوضع العملياتي. وبعد ذلك، عقد اجتماعا مع قادة الفرق والألوية العاملة في المنطقة".

وقال زامير في تصريحات أدلى بها خلال اقتحامه القطاع: "نحن نطبق المفهوم الأمني ​​الذي حددناه، ليس هنا فحسب، بل على امتداد جميع حدود إسرائيل،ولجيش الإسرائيلي في الخطوط الأمامية، أمام البلدات والسكان، لحمايتهم".

وأضاف: "في قطاع غزة، ضربنا حماس، وأضعفناها بشكل كبير، وغيّرنا الوضع الأمني، وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل استباقيا، وسيواصل العمل وفقًا للمبدأ الذي وضعناه، وهو إزالة التهديدات، وحماية البلدات والسكان في أي ظرف، والحفاظ على أمنهم، ولن نسمح بتهديد حدودنا كما حدث في 7 أكتوبر".

وذكر أن "الجبهة في غزة جزء من حملة متعددة الجبهات، التقيت في الأسبوع الماضي، بالقوات جنوبي لبنان، وسنواصل ملاحقة كل من شارك في التخطيط لـ(هجوم) 7 أكتوبر، وتنفيذه، وهذه مهمة دائمة ومستمرة تنجزها القيادة بنجاح".

وقال زامير: "علينا مواصلة العمل لحماية سكان المنطقة المحيطة، وسنواصل العمل لتعزيز الأمن، وقد غيّرنا الوضع الأمني ​​جذريا، وسنواصل العمل لضمان أن يكون الجيش الإسرائيلي في طليعة حماية البلدات وسكانها، والحفاظ على أمنهم".

وبحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، الإثنين الماضي، فإنّ الجيش الإسرائيلي يعتزم عرض ثلاثة "خطوط حمراء" على القيادة السياسية في تل أبيب بشأن "خارطة الطريق" التي أعلنها "مجلس السلام" لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة،

وتشمل شروط جيش الاحتلال الاحتفاظ بحرية عمل عسكرية كاملة، وإخضاع عملية نزع السلاح وتخزينه لرقابة خارجية، ورفض أي انسحاب قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل، على أن يكون الانسحاب جزئيا وسط رفض تام للانسحاب الكامل في أي مرحلة.