غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني: شهيد و12 جريحًا في تبنين

وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان بشن غارات بعد إنذار بإخلاء بلدة المنصوري، في وقت تتواصل فيه مفاوضات روما وسط حديث لبناني عن تقدم في ملف الحدود وغياب موقف إسرائيلي واضح من الانسحاب.

استشهد شخص وأصيب 11 آخرون، مساء الأربعاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سطح مصلى جبانة بلدة تبنين، في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، بالتزامن مع غارات إسرائيلية على مناطق أخرى في الجنوب وإنذار بإخلاء بلدة المنصوري.

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وأفادت مصادر لبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مصلى عند جبانة بلدة تبنين، في قضاء بنت جبيل، ما أسفر عن شهيد 11 مصابا؛ كما أكدت الوكالة اللبنانية بأن الغارة استهدفت سطح المصلى في جبانة تبنين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شنّ، مساء الأربعاء، غارات على مناطق في جنوب لبنان، بعد إنذار وجّهه إلى سكان بلدة المنصوري بإخلاء منازلهم والابتعاد شمالًا، بالتزامن مع تقارير إسرائيلية عن إصابات في صفوف قواته إثر تفجير استهدفها جنوبي لبنان.

وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه بدأ "غارات مركزة في منطقة جنوب لبنان"، ردًا على ما وصفه بـ"خرق فاضح" من جانب حزب الله، من دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف التي هاجمها أو نتائج الغارات.

وسبق الغارات إنذار أصدره الجيش الإسرائيلي لسكان بلدة المنصوري، ادعى فيه أنه "يضطر إلى العمل بقوة" ضد حزب الله، وطالب الأهالي بإخلاء منازلهم فورًا والابتعاد عن البلدة شمالًا لمسافة لا تقل عن ألف متر، والتوجه إلى مناطق مفتوحة.

وأضاف الإنذار أن "كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر". وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن نحو 15 عائلة مدنية كانت لا تزال موجودة في المنصوري غادرت البلدة عقب الإنذار الإسرائيلي.

وجاءت التطورات بالتزامن مع تقارير إسرائيلية عن إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء تفجير استهدف قواته في جنوب لبنان، من دون اتضاح عدد المصابين أو طبيعة الحادث حتى الآن.

وتزامن ذلك مع تواصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما لليوم الثاني على التوالي، على أن تستمر حتى الخميس، بحسب ما أعلنت الولايات المتحدة التي ترعى المحادثات.

وفي تطور ميداني متصل، أضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في الأحراج الواقعة أعلى منطقة الشميس بين البرجين، عند أطراف بلدة كفرشوبا، ما أدى إلى اندلاع حريق وسط مخاوف من امتداده بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي أضرم النار في "الثروة الحرجية والأشجار المثمرة"، فيما امتدت ألسنة اللهب إلى المنازل في الأحياء الغربية لبلدة حولا، في حين نفذ الطيران الإسرائيلي غارات وهمية في أجواء الجنوب.

وأضافت أن النيران استمرت في أطراف بلدتي كفرشوبا وحلتا، مشيرة إلى أنه لم يُسمح لفرق الدفاع المدني اللبناني، عبر آلية "الميكانيزم"، بالتدخل لإخماد الحرائق حتى ساعات المساء.

وأوردت الوكالة أن غارتين وقصفًا إسرائيليًا استهدفا "منطقة مشاع المنصوري وأطراف بلدة مجدل زون جنوب مدينة صور".

كما ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي "قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات دوحة كفررمان في بلدة كفررمان بقصد إشعال حرائق في المنطقة"، بحسب الوكالة.

ورُصد كذلك تحليق لطائرات مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور والقرى والبلدات المحيطة بها، وفوق بيروت والضاحية الجنوبية.

ونقل "التلفزيون العربي" عن مصادر رسمية لبنانية أن مفاوضات روما شهدت ثلاثة اجتماعات متوازية ومنفصلة، سياسية وعسكرية وحدودية، مشيرة إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يعلن أي موقف بشأن الانسحاب من بنت جبيل أو الخيام.

وأضافت المصادر أن الوفد اللبناني عرض وثائق تتعلق بترسيم الحدود البرية، بدءًا من خط الهدنة وصولًا إلى الخط الأزرق.

وفي موازاة ذلك، وصف تقرير لبناني أجواء اليوم الثاني من المفاوضات بأنها "أفضل من جلسة أمس"، مع تسجيل تقدم في بحث الملفات المطروحة، ولا سيما الحدود وآليات التحقق، إلى جانب رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

ونقل التقرير عن مصادر في الرئاسة اللبنانية قولها إنه "استُكمل البحث في ملف الحدود بشكل معمق"، وشمل عرض وثائق وأدلة تتعلق بتوثيقات الأمم المتحدة منذ عام 1923، وصولًا إلى خط الهدنة والخط الأزرق.