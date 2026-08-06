متى زُرعت عبوة مجدل زون؟ ذريعة إسرائيل للتصعيد وإرباك المفاوضات مع لبنان

يفحص الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت العبوة التي انفجرت داخل منطقة يسيطر عليها في جنوب لبنان قديمة أم زُرعت حديثًا، فيما يواصل اتهام حزب الله بخرق الاتفاق واتخاذ الحادث ذريعة لتوسيع هجماته.

أعاد انفجار عبوة داخل منطقة في الجنوب اللبناني يقرّ الجيش الإسرائيلي بأنه يسيطر عليها ويعمل فيها منذ أشهر، فتح الجدل في إسرائيل بشأن مستقبل المحادثات مع لبنان، فيما لا يزال الجيش يفحص ما إذا كانت العبوة قديمة أو زُرعت حديثًا، لكنه سارع رغم ذلك إلى اتهام حزب الله بخرق الاتفاق واتخاذ الحادث ذريعة لتوسيع هجماته.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن السؤال المتعلق بتوقيت زرع العبوة التي قتلت جنديين إسرائيليين وأصابت أربعة آخرين بجروح خطيرة "سيؤثر في مستقبل المحادثات مع لبنان"، ولا سيما أن الانفجار وقع بالتزامن مع جولة مفاوضات في روما بين وفود من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة.

وإشار إلى أن جولة المحادثات، التي وُصفت إسرائيليًا بأنها "إيجابية نسبيًا"، انتهت قبل موعدها في اليوم الثاني، بعدما طغى انفجار العبوة في قرية مجدل زون، في القطاع الغربي من جنوب لبنان، على مسار التفاوض.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، كان الجنود ينفذون عمليات تفتيش وهدم لمنازل داخل القرية، حين دخلت قوة صغيرة ظهر الأربعاء إلى مبنى سبق أن تضرر خلال العدوان، في محاولة على ما يبدو لاستخدامه موقعًا أفضل للمراقبة.

وبعد وقت قصير، انفجرت عبوة داخل المبنى، ما أدى إلى مقتل ضابط وقائد سرية من قوات الاحتياط في لواء المظليين، وإصابة أربعة جنود آخرين بجروح خطيرة.

ويعني ذلك أن الانفجار وقع داخل نطاق يقرّ الجيش الإسرائيلي بأنه خاضع لسيطرته العسكرية، وفي أثناء تنفيذ قواته عمليات ميدانية تشمل تفتيش المنازل وتدميرها، وليس في منطقة انسحب منها أو سلّمها إلى الجيش اللبناني.

ورغم ذلك، سارعت إسرائيل إلى تحميل حزب الله المسؤولية، فيما أقرّ هرئيل بأن التحقيق الأولي لم يحسم أصلًا ما إذا كانت العبوة قد زُرعت حديثًا، أم بقيت في المبنى منذ فترة سابقة.

وقال إن الجيش يحاول التحقق مما إذا كان الجنود قد أصيبوا بعبوة زرعها حزب الله قبل انسحاب عناصره من القرية، أو أن مجموعة تابعة له تمكنت أخيرًا من التسلل إلى المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي وتشغيل العبوة عن بُعد.

وأضاف أن إثبات الفرضية الثانية ستكون له "تداعيات سياسية"، إذ ستعرضه إسرائيل باعتباره دليلًا على "خرق متعمد" للتفاهمات التي توصلت إليها الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية، الشهر الماضي، في واشنطن بوساطة أميركية.

لكن هذا الاحتمال لا يزال، وفق ما أورده التحليل نفسه، مجرد فرضية قيد الفحص، في حين تصرفت إسرائيل ميدانيًا وسياسيًا كما لو أن مسؤولية حزب الله قد ثبتت، وأطلقت موجة جديدة من الاعتداءات على لبنان.

هجمات قبل حسم التحقيق

وأشار هرئيل إلى أن إسرائيل أدانت حزب الله فورًا، ثم نفذت سلسلة غارات خارج ما تسميه "الخط الأصفر"، أسفرت عن استشهاد لبناني وإصابة 12 آخرين في بلدة تبنين.

وفي السياق ذاته، أوصى الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي بتوجيه رد "أشد وأكثر حزمًا"، بزعم أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار، بينما ينتظر الجيش قرار الحكومة بشأن نطاق الهجمات التالية.

وترافقت هذه التوصية مع أوامر إخلاء أصدرها الجيش، الأربعاء، لسكان قرية المنصوري، الواقعة هي الأخرى داخل منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وتُعد أوامر إخلاء مدنيين من قرية لبنانية وشن غارات عليها خرقًا إسرائيليًا مباشرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الجيش حاول قلب الوقائع، مدعيًا أن الجيش اللبناني هو الذي خرق الاتفاق لأنه سمح للمدنيين بدخول القرية.

وادعى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الجيش اللبناني "لا يفعل شيئًا تقريبًا لتنظيف المناطق التي يدخلها"، وقالوا إنه يقوم بـ"عمل شكلي"، وإن ذلك "لا يخفى على الأميركيين"، بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.

كما زعموا أن الجيش اللبناني لم يزل بعد جميع البنى التحتية التابعة لحزب الله في المناطق التي شملها "النموذج التجريبي"، رغم أن إسرائيل نفسها تواصل احتلال مناطق في جنوب لبنان وتنفيذ عمليات هدم وتفجير وغارات داخلها.

تقديرات إسرائيلية أكثر تحفظًا

في المقابل، أشار هرئيل إلى أن الصورة التي يقدمها بعض المسؤولين الإسرائيليين أكثر تعقيدًا من الخطاب الذي استخدم لتبرير الهجمات؛ وأفاد بأن التقدير السائد في الجيش هو أن حزب الله "يميل عمومًا إلى تجنب الاحتكاك المباشر مع إسرائيل"، في حين تُظهر الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، بحسب التقديرات الإسرائيلية، رغبة في دفع المحادثات والتقدم في تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق.

وأشار إلى أن النقاش يدور حول توسيع الخطوات إلى ما بعد منطقتين انسحب منهما الجيش الإسرائيلي قرب نهر الليطاني، في إطار تجربة شملت قرى زوطر الغربية والشرقية وفرون والغندورية.

ونقل عن مسؤول رفيع في هيئة الأركان الإسرائيلية قوله: "ما زلنا في الأيام الأولى من التجربة. هناك بالفعل زخم أكبر من جانب الحكومة في بيروت لدعم نشاط جيشها في الجنوب، لكنني أقترح ألا نمنحهم علامات في هذه المرحلة، وعلى أي حال نحن لسنا متفائلين حقًا".

واشنطن تكبح إسرائيل

ورأى هرئيل أن التهديدات التي أطلقتها وسائل إعلام ومسؤولون في إسرائيل بعد انفجار مجدل زون لا تعكس بالضرورة اتجاه التطورات، معتبرًا أن الولايات المتحدة تسعى في الوقت الراهن إلى فرض قدر من ضبط النفس على إسرائيل في ثلاث جبهات هي إيران ولبنان وقطاع غزة.

وفي لبنان، قال إن واشنطن معنية بالتوصل إلى اتفاق كامل يشمل تفكيك البنى العسكرية لحزب الله، لكنها تطالب في الوقت نفسه بانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان.

ويضع هذا المسار انفجار العبوة في قلب صراع على تفسير الاتفاق؛ إذ تسعى إسرائيل إلى تصوير أي حادث ميداني باعتباره خرقًا لبنانيًا يبرر استمرار احتلالها وهجماتها، بينما يصر الجانب الأميركي على ربط أي تسوية بانسحاب إسرائيلي.

أما في إيران، فأشار هرئيل إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تنتظر موافقة أميركية للانضمام إلى هجمات جديدة، بينما تبعث واشنطن حاليًا بإشارات تفيد بأنها تفضل التوصل إلى تفاهمات مع طهران، مع إبقاء احتمال تغير موقفها قائمًا.

وفي غزة، كتب أن الحكومة الإسرائيلية أوعزت إلى الجيش، تحت ضغط أميركي، بوقف معظم عمليات الاغتيال التي تستهدف عناصر حركة حماس، مع السماح له بالعمل في حال ادعاء وجود تهديد مباشر لحياة الجنود أو المدنيين الإسرائيليين.

ولفت هرئيل إلى أن الجنود الذين قُتلوا وأصيبوا في مجدل زون ينتمون إلى لواء أمضى أفراده مئات الأيام في خدمة الاحتياط منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، معتبرًا أن الحادث يذكّر بما وصفه بـ"الثمن الفعلي" للحرب، في ظل غياب مؤشرات إلى قرب انتهائها.

غير أن الحادث يكشف، في الوقت نفسه، تناقضًا أوسع في الرواية الإسرائيلية: فالجيش يقرّ بأن جنوده كانوا يعملون داخل قرية لبنانية واقعة تحت سيطرته، وأن التحقيق لم يحسم زمن زرع العبوة، لكنه يواصل تقديم المسؤولية المفترضة لحزب الله كحقيقة، ويستخدمها لتبرير مزيد من الغارات وأوامر الإخلاء والاعتداءات في لبنان.