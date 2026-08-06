مقتل جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان

قتل جنديان إسرائيليان من قوات الاحتياط وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية خلال عملية في بلدة مجدل زون جنوب لبنان.

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مقتل جنديين من قوات الاحتياط وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة مجدل زون بجنوب لبنان.

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وقال المتحدث باسم الجيش إن القتيلين من جنود الاحتياط في الكتيبة 2855 التابعة للواء المظليين 55، مشيرا إلى أن أحدهما كان قائد السرية "أ" في الكتيبة، بينما خدم الثاني مسعفا قتاليا في السرية نفسها.

وأوضح الجيش أن الحادث وقع قرابة، الثلاثاء، الساعة الثانية عشرة ظهرا خلال نشاط عملياتي للكتيبة لتطهير القرية، وهي مهمة قال إنها مستمرة منذ عدة أشهر.

ووفقا للتحقيقات الأولية، اصطدمت آلية هندسية من نوع "باغر" بعبوة ناسفة، قبل أن يتبين لاحقا أن القوة دخلت إلى مبنى كان مفخخا، ما أدى إلى وقوع الانفجار. وتم نقل الجنود الأربعة المصابين إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

واتهم الجيش الإسرائيلي في بيانه حزب الله بارتكاب "خرق فاضح" لاتفاق وقف إطلاق النار، معلنًا أنه نفذ سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان عقب الحادث.

وبحسب مصادر لبنانية، أسفرت إحدى الغارات التي استهدفت سطح مصلى جبانة بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة، فيما أُصيب آخرون في غارات استهدفت بلدة برج الشمالي في قضاء صور خلال ليل الأربعاء - الخميس.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي طالب بشن هجوم واسع على لبنان ردًا على ما وصفه بـ"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن المستوى السياسي قرر عدم توسيع التصعيد في هذه المرحلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما لليوم الثاني على التوالي، برعاية الولايات المتحدة، على أن تتواصل المحادثات حتى الخميس.