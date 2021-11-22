عام 2020: النيابة الإسرائيلية أغلقت 80% من ملفات الاعتداءات الجنسية

أغلقت النيابة العامة، العام الماضي، 80% من ملفات التحقيق في مخالفات جنسية ومن دون تقديم لوائح اتهام فيها، وفق معطيات نشرها اتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية اليوم، الإثنين. وهذه النسبة مشابهة لتلك التي سُجلت عام 2019.

وأشارت المعطيات إلى أن نسبة التوجهات إلى مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية. وتلقت هذه المراكز، العام الماضي، نحو 50 ألف توجه، بينها قرابة 14 ألف توجه جديد، ما يعني تسجيل ارتفاع بنسبة 9% قياسا بالعام 2019، و52% قياسا بالعام 2015.

ويشمل التقرير السنوي لمراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية معطيات من المراكز وجهات مختلفة، بينها الشرطة، النيابة العامة، قسم التحقيقات مع افراد الشرطة (ماحاش)، مصلحة السجونن محاكم العمل، مفوضية شكاوي الدولة، وزارة التربية والتعليم والجيش الإسرائيلي.

ووفقا لمعطيات العام الماضي، فإن 89% من التوجهات بشأن الاعتداءات الجنسية كانت ضد نساء، و11% ضد رجال. وتعرض قاصرون لاعتداءات جنسية في 57% من الحالات، و33% من هذه الاعتداءات كانت ضد قاصرين في سن 13 – 18 عاما.

وأفادت المعطيات بأن 89% من الاعتداءات نفذها شخص معروف للضحايا، بينها 32% نفذها قريب من العائلة، و53% جرى تنفيذها في بيت الضحايا أو المعتدين. و57% من المخالفات تعلقت باغتصاب أو محاولة اغتصاب.

وحسب الشرطة، فإنه في العام الماضي تم فتح 5903 ملفات اعتداءات جنسية، أي أكثر بـ2% من العام الذي سبقه، وأكثر بـ8% من العام 2015. وفيما تظهر المعطيات تراجع الاعتداءات ضد الأطفال، إلا أن مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية أشارت إلى أنه لا يتم الإبلاغ عن اعتداءات كهذه، وأنه من الجائز أن هذا التراجع نابع من الإغلاقات خلال فترة جائحة كورونا، حيث كان من الصعب رصد اعتداءات في جهاز التعليم.

وتم تحويل 4521 ملف اعتداء جنسي إلى النيابة العامة، العام الماضي، بينها 888 ملفا حول اغتصاب، و1867 ملفا يتعلق بعمل مشين. وقدمت النيابة لوائح اتهام في 20% فقط من هذه الملفات، و36% من الملفات أغلقت بتوصية الشرطة، و58% من الملفات أغلقت بسبب نقص أدلة.

وجرى رفض 97% من الاستئنافات التي قدمت ضد إغلاق ملفات. وقدمت النيابة، العام الماضي، 80 طلبا للمستشار القضائي للحكومة من أجل تقديم لوائح اتهام في اعتداءات جنسية.

وفي العام الماضي، تم تقديم 68 شكوى تتعلق باعتداءات جنسية ضد أفراد شرطة. وحقق "ماحاش" في 35% منها، لكنه أغلق 89% من هذه الشكاوي ضد أفراد شرطة. وجرى تقديم 9 لوائح اتهام فقط ضد أفراد شرطة.

وحسب معطيات مصلحة السجون، فإن كان في السجون، العام الماضي، 885 سجينا ومعتقلا في السجون بسبب اعتداءات جنسية، وكان عددهم 1116 في العام 2015. وفي العام الماضي كان هناك 1270 شخصا نفذوا اعتداءات جنسية يخضعون للإشراف، ووصف 40% منهم بأنهم "خطيرون بمستوى عال".

وسجل 4652 اعتداء جنسيا في جهاز التعليم، العام الماضي، وجرى توجيههم غلى الاستشارة في وحدة منع الاعتداءات الجنسية في خدمات الصحة النفسية، أي ارتفاع بنسبة 24% عن العام 2019. وتم التحقيق مع 194 موظفا في جهاز التعليم بشبهة تنفيذ اعتداءات جنسية في العامين 2019 و2020. ولا توجد لدى جهاز التعليم معطيات حول حجم الاعتداءات الجنسية في جهاز التعليم الحريدي، علما أن طلابه يشكلون 20% من الطلاب في إسرائيل.

وسُجل 2261 شكوى حول اعتداءات جنسية في الجيش الإسرائيلي، ما يعني ارتفاع هذه الشكاوي بنسبة 105% قياسا بالعام 2015. وتناولت 1542 شكوى اعتداءات جنسية داخل الجيش و702 في ظروف مدنية.