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القائمة المشتركة حصلت على 87.2% من الأصوات في البلدات العربية

تاريخ النشر: 03/03/2020 - 13:40

القائمة المشتركة حصلت على 87.2% من الأصوات في البلدات العربية
صندوق اقتراع في طمرة، أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨

بلغت نسبة التصويت في انتخابات الكنيست في البلدات العربية، التي جرت أمس الإثنين، 64.8%، وفقا لمعهد استطلاعات "ستات نت"، وارتفعت بذلك عن نسبة التصويت في الانتخابات السابقة، في أيلول/سبتمبر، وبلغت 59.3%.

وتأتي نسبة التصويت، أمس، بعد فرز 90% من الأصوات، والتي حصلت القائمة المشتركة على 87.2% من أصوات المواطنين العرب، بينما حصلت المشتركة في الانتخابات الماضية على 80.4%.

وتم احتساب هذه النسب بموجب نتائج التصويت في 144 بلدة عربية، ولا تشمل المدن المختلطة، وبنهاية فرز 90% من الأصوات.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة التصويت العامة في انتخابات الكنيست الـ23، بلغت 71%، حيث مارس 4,579,931 من أصل 6,453,255 مواطنا حقهم بالاقتراع، وتم تسجيل ارتفاع يقدر بـ1.6% عن الانتخابات الأخيرة في أيلول/ سبتمبر 2019.

وأشارت المعطيات التي وردت من المقر الانتخابي المركزي للقائمة المشتركة، بناء على البيانات التي تصلها من مراكز الاقتراع، إلى أن نسبة تصويت العرب بلغت 65%.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#انتخابات الكنيست
#البلدات العربية
#القائمة المشتركة
#نسبة التصويت

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