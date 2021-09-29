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كورونا أوقف ارتفاع متوسط أعمار الرجال فوق 65 عاما

تاريخ النشر: 29/09/2021 - 15:40

كورونا أوقف ارتفاع متوسط أعمار الرجال فوق 65 عاما
قسم كورونا في مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس، نهاية الشهر الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

بلغ عدد السكان فوق سن 65 عاما في إسرائيل نحو 1.3 مليون نسمة في نهاية العام 2020، وشكلوا 12.1% من مجمل السكان. ونحو 40% منهم في سن 75 عاما فما فوق، وقرابة 12% من المواطنين القدامى تزيد أعمارهم عن 85 عاما. وجاءت هذه المعطيات في تقرير نشرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، بمناسبة "اليوم الدولي للمواطنين القدامى" الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذي يصادف بعد غد، الجمعة.

وأشارت المعطيات إلى أن نسبة المواطنين القدامى في إسرائيل تزداد مع مرور الوقت، وأنه يتوقع أن تكون نسبتهم بين مجمل السكان 14.2% في العام 2040، حيث سيرتفع عددهم إلى مليوني نسمة. ورغم ذلك، فإن نسبتهم منخفضة قياسا بدول أخرى، وذلك بسبب نسبة الأولاد حتى سن 14 عاما في إسرائيل (28%) وهي نسبة مرتفعة قياسا بدول أخرى.

وفي نهاية العام 2020، شكّل اليهود 86% والعرب 8.9% وآخرون (المهاجرون غير المصنفين دينيا) 4.8% من المواطنين القدامى. ويعود سبب النسبة المرتفعة للمواطنين القدامى اليهود إلى موجات الهجرة ومتوسط أعمار مرتفع، وبسبب نسبة الولادة المرتفعة أكثر في المجتمع العربي.

وشكل أبناء فوق 65 عاما بين اليهود 14.2%، و5.1% بين العرب، و11.8% بين السكان الآخرين. وشكلت النساء 55.4% من المواطنين القدامى والرجال 44.6%. وبين أبناء 85 عاما فما فوق، شكلت النساء 62% والرجال 38%.

وتشير المعطيات فيما يتعلق بالمواطنين القدامى اليهود إلى أن 58% من أصول أوروبية وأميركية، وأن 42.4% من المواطنين القدامى اليهود هم مهاجرون من دول الاتحاد السوفييتي السابق؛ 38% من أصول آسيوية وأفريقية، و4% فقط هم أبناء لوالد مولود في فلسطين.

وفي العام 2020، كان متوسط الأعمار لدى الولادة 80.7 عاما بين الرجال، و84.8 عاما بين النساء. وكان متوسط الأعمار لدى أبناء 65 عاما فما فوق 19.3 عاما بين الرجال، أي سيعيشون إلى سن 84.3 عاما بالمتوسط، و22 عاما بين النساء.

وفي العام نفسه، ارتفع متوسط الأعمار بـ3.2 سنة بين الرجال و0.3 سنة بين النساء. لكن متوسط الأعمار في سن 65 عاما فما فوق بين الرجال انخفض 0.4 سنة قياسا بالعام 2019، ولم يطرأ أي تغيير لدى النساء. ورجحت دائرة الإحصاء المركزية سبب هذا الانخفاض بنسبة الوفيات المرتفعة نسبيا بين أبناء 65 عاما فما فوق بسبب فيروس كورونا.

وتوفي في العام 2020 كله 36,906 أشخاص في سن 70 عاما فما فوق، وشكلوا 75.7% من مجمل وفيات هذا العام، وكان عدد المتوفين في هذا السن أعلى بـ2429 من العام 2019، أي ارتفاع الوفيات بنسبة 7.1%.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فإنه في العام 2020 أصيب قرابة 25 ألفا من ابناء سن 70 عاما فما فوق بكورونا، وتوفي 2649 منهم من جراء إصابتهم بالفيروس. وتفيد معطيات وزارة الصحة بأنه منذ مطلع العام 2021 وحتى نهاية شهر آب/أغسطس أصيب بالفيروس نحو 28,400 شخص في سن 70 عاما فما فوق وتوفي 2780 منهم بكورونا. وشكل ابناء 70 عاما فما فوق 77% من مجمل المتوفين من جراء إصابتهم بكورونا.

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#كورونا
#متوسط أعمار
#المواطنون القدامى
#دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية

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