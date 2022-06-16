الإحصاء الإسرائيلية: انكماش الناتج المحلي الخام 1.9% وللفرد 3.5%

أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الخميس، انكماش الناتج المحلي الخام في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.9%، بينما كانت هذه النسبة 1.6%، الشهر الماضي. كذلك سجل الناتج الخام المحلي للفرد تراجعا ملحوظا بنسبة 3.5%.

وأفادت معطيات دائرة الإحصاء بأن تراجع الناتج المحلي الخام من دون الضرائب المفروضة على الواردات كان أعلى، بنسبة ناقص 3.2%، وأن هذا الناتج في القطاع التجاري انخفض بنسبة 1.7%. كذلك سجل النمو انخفاضا بنسبة 1.5% في الربع الأول من العام الحالي، بسبب تراجع الاستهلاك الشخصي، علما أن النمو في الربع الأول من العام الماضي سجل ارتفاعا كبيرا بنسبة 8.2%.

وسجل الانفاق العام، بسبب انتهاء معظم الدعم الحكومي للمرافق الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، انخفاضا بنسبة 7.6%. كما سجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 7%، بعد أن سجل هذا البند ارتفاعا في العام الماضي.

وارتفع استيراد البضائع والخدمات بنسبة 17.9%، كما ارتفعت الاستثمارات في العقارات بنسبة 2.1%.

ودلّت المعطيات على أن الإنفاق للفرد على منتجات، مثل سيارات وثلاجات وغسالات وما شابه، ارتفع في الربع الأول بنسبة 16.3% بحسابات سنوية، بينما سجل الإنفاق على الملابس والأحذية والأنسجة والأدوات المنزلية الكهربائية الصغيرة ومنتجات الترفيه انخفاضا بنسبة 6.2%.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن نموا اقتصاديا سلبيا خلال ربعين متتاليين يدل على بداية ركود اقتصادي، لكن لا توجد حاليا معطيات حول الربع الثاني من العام الحالي، فيما التقديرات تشير إلى أن النمو خلاله لن يكون سلبيا، بحسب موقع "واينت" الإلكتروني.