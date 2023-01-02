تقرير: المجتمع الحريدي 1.280 مليون نسمة و60% دون 20 عاما

نشر "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" اليوم، الإثنين، التقرير السنوي للمجتمع الحريدي للعام 2022، وتبين منه أن 60% من أفراد هذا المجتمع دون سن 20 عاما، بينما النسبة العامة في إسرائيل هي 31%.

وبحسب التقرير، فإن عدد الحريديين في إسرائيل مليون و280 ألف نسمة، بينما كان عددهم 750 ألفا في العام 2009. ويشكل الحريديون 13.3% من السكان. وتبلغ نسبة النمو السكاني بين الحريديين 4%، بينما النسبة العامة في إسرائيل هي 2.3%.

وجاء في التقرير أنه بموجب توقعات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، سترتفع نسبة الحريديين بين السكان إلى 16% في العام 2030، وسيبلغ عددهم مليوني نسمة بحلول العام 2033.

وأصبحت مدينة بيت شيمش تضم ثالث أكبر مجموعة حريدية بعد القدس وبني براك.

وتراجع عدد الأولاد في العائلة الحريدية من 7.5 أولاد بالمعدل في الأعوام 2003 – 2005، إلى 6.5 أولاد بالمعدل في الأعوام 2019 – 2021. بينما المعدل العام في إسرائيل هو 3.1 أولاد.

وفي العام 2021، كان متوسط سن زواج الرجال الحريديين 23 عاما، ومتوسط سن زواج النساء الحريديات 22 عاما. وأشار التقرير أن ولادة الطفل الأول للرجل الحريدي في سن 24 عاما، وللمرأة الحريدين في سن 23 عاما.

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الرجال الحريديين العاملين إلى 53.5%، وهذه أعلى نسبة في الـ25 عاما الأخيرة.

ونسبة النساء الحريديات العاملات 80%، إلا أن 44% من الحريديين يعيشون تحت خط الفقر.

وشمل التقرير استطلاعا، قال فيه 82% من الحريديين إن حالتهم النفسية "جيدة جدا"، قياسا بـ58% من اليهود غير الحريديين.

وأفاد 61% من الحريديين بأنهم راضون جدا من حياتهم، بينما هذه النسبة 24% بين اليهود غير الحريديين. وقال 51% من الحريديين إنهم راضون من علاقاتهم الشخصية، مقابل 32% بين اليهود غير الحريديين.