إخفاقات الاستخبارات الإسرائيلية: حماس علمت بتفاصيل دقيقة لقواعد عسكرية وهاجمتها

تقرير: مقاتلو حماس نفذوا هجوم 7 أكتوبر وبحوزتهم معلومات استخباراتية دقيقة حول قواعد سرية للجيش الإسرائيلي، بينها قاعدة "يركون" للوحدة 8200، و"العمى الاستخباراتي" نتيجة ضرب قدرة التنصت الإسرائيلية على المحادثات المشفرة

توصف وحدة التنصت 8200 في الجيش الإسرائيلي بأنها "وحدة الإنذار القومي". ولهذه الوحدة قاعدة عسكرية كبيرة قرب كيبوتس "أوريم" في النقب الغربي، وفي موقع قريب من قطاع غزة، تُسمى "يَرْكون"، ويتم التنصت منها على جهات كثيرة في العالم، لكن الجنود فيها يركزون على التنصت على الفلسطينيين ومحاولة كشف خطط لاستهداف إسرائيل وجيشها، وفق تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قاعدة "يركون"، رغم "قدراتها الهائلة ونجاحاتها الكبيرة"، لم تتمكن من اكتشاف خطة حماس لتنفيذ هجوم واسع ومفاجئ في "غلاف غزة" وبلدات في جنوب إسرائيل، في السابع من تشرين أول/أكتوبر الجاري. فقد دخل مقاتلو حماس إلى هذه القاعدة "السرية" وقتلوا من وُجد فيها وأخذوا منها مواد استخباراتية وأجهزة بالغة الحساسية.

وجاء التقرير بعنوان "سلسلة الإخفاق التي يستحيل استيعابها وأدت إلى مفاجأة 7 أكتوبر". ونقلت الصحيفة عن قائد سابق لقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي قوله، إنه "كانت هناك سيناريوهات حول تجاوز الجدار والدخول، من تحت الأرض أو من فوقها، من أجل الخطف والقتل. لكن أؤكد أن لا أحد فكّر بأي شيء مشابه لهذا الهجوم، وبالطبع ليس هجوما يستخرج معلومات عميقة عنّا".

وشارك في هجوم حماس من قطاع غزة عشرات الفرق من قوات النخبة، وبحوزتهم معلومات استخباراتية شاملة، خرائط، مركبات، أجهزة اتصال، ذخيرة ووسائل أخرى، وتفرقوا إلى مواقع مختلفة.

إحراق دبابة إسرائيلية عند حدود غزة، بعد هجوم حماس (أ.ب.)

ووفقا للصحيفة، فإن الفريق 17 من قوات النخبة، وتألف من عشرة مقاتلين، دخلوا راكبين على خمس دراجات نارية وتوغلوا نحو عمق جنوب إسرائيل، وبعيدا عن السياج الأمني المحيط بالقطاع، وصولا إلى قاعدة "يركون" واقتحموها. ووثق هذا الاقتحام شريط مصور من كاميرا على جسد أحد المقاتلين.

وأضافت الصحيفة أنه لدى وصول المقاتلين إلى منطقة القاعدة العسكرية السرية، اتضح مدى عمق المعلومات التي جمعوها. فقد علموا بشكل دقيق موقع هذه القاعدة من بين عدة قواعد عسكرية في هذا الموقع، وتجاوزا حرشا ليصلوا إلى بوابة قاعدة "يركون" مباشرة، والتي لم يتواجد أحد عندها، وفجروها، ودخلوها وهم يطلقون نيرانا كثيفة نحو الجنود.

بعد ذلك، بحث المقاتلون عن خندق القاعدة، "وبدوا كمن يفكرون قليلا"، ثم استل أحدهم صورة للقاعدة التقِطت من الجو، وعليها إشارات، ثم توجهوا إلى الخندق. بعد ذلك بدأوا يحاولون استخراج معلومات استخباراتية من الحواسيب والأجهزة، فيما بحوزتهم وسائل تكنولوجية متنوعة، لكن عندما حاولوا ربط هذه الوسائل، سُمع صوت إطلاق نار في الخارج. وعندما خرجوا اصطدموا بقوات خاصة إسرائيلية. وحسب الصحيفة، فإن قوة النخبة هذه لم تنجح بنقل المعلومات التي حصلوا عليها إلى غزة، إذ استشهدوا في الاشتباك المسلح.

وأضافت الصحيفة أن مقاتلي فرقة أخرى من قوات النخبة كانوا يعلمون كيف يصلون إلى مكتب قائد أحد الألوية في مقر فرقة غزة العسكرية الإسرائيلية، "وأطلقوا النار على بابه بشكل يوحي أنهم يعرفون بنية الغرفة وأين يجلس الضابط. وعندما دخلوا كانوا يعلمون إلى أين يطلقون النار على باب جانبي يفضي إلى غرفة نوم الضابط"، الذي لم يتواجد في المكان.

نتنياهو وقوات إسرائيلية قرب حدود غزة، أول من أمس (Getty Images)

وعثرت قوات إسرائيلية بالقرب من بلدة "مِفْلاسيم" على كراسة لقوات النخبة، بعنوان "سري للغاية"، وتحتوي على وصف مفصل جدا لخطة الهجوم. وحسب الصحيفة، فإنه كان ينقص الكراسة تفصيل واحد فقط، هو تاريخ تنفيذ هجوم حماس والذي بقي مكانه فارغا.

واحتوت الكراسة على تفاصيل وتعليمات دقيقة للمقاتلين في تنفيذ هجوم في "مفلاسيم"، وكذلك الدفاع أمام قوات إسرائيلية لدى قدومها إلى المكان. وتضمنت الكراسة أيضا شكل انتشار القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها.

ولفتت الصحيفة إلى أن "هجوم حماس المفاجئ كان نتيجة سلسلة طويلة من الإخفاقات الإسرائيلية: عَمى استخباراتي مطلق، منظومة دفاعية مخترقة وعجرفة غذّت المؤسسة كلها. وهذا كان أيضا نتيجة إدمان إسرائيلي على شعور التفوق العسكري، الاستخباراتي والتكنولوجي، وتحليل خاطئ من الأساس لنوايا العدو".

وأضافت الصحيفة أن "قسما من الإخفاقات الإسرائيلية لا تزال موجودة". وأشارت إلى أن "مفهوم الدفاع مقابل حماس استند بعد انسحاب إسرائيل من القطاع إلى ثلاث دعامات: القبة الحديدية، تفوق استخباراتي وتحصين خط الحدود الذي يشمل وسائل مراقبة تكنولوجية. والدعامتان الأخيرتان انهارتا في 7 أكتوبر مثل برج من ورق".

وحسب الصحيفة، فإن بين أسباب "العمى الاستخباراتي" الذي أصاب الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان") هو ضرب قدرة هذين الجهازين على التنصت في قطاع غزة. وتم ضرب هذه القدرة، في العام 2018، في أعقاب اكتشاف حماس قوة كوماندوز إسرائيلية من "سرية هيئة الأركان العامة"، التي توغلت منطقة خانيونس بهدف زرع جهاز تنصت ويتغلب على شبكة حماس للمحادثات المشفرة بين قادتها السياسيين والعسكريين، وقُتل حينها قائد القوة الإسرائيلية، محمود خير الدين.

ومن أجل إجراء المحادثات المشفرة، اشترت حماس جهاز اتصالات مشفرة من شركة تايوانية، في العام 2008، وبعد ذلك منعت إسرائيل دخول قطع إلكترونية إلى غزة، كانت غايتها إقامة وصيانة شبكة اتصالات آمنة لحماس.

وأضافت الصحيفة أن "ثمة من يعتقد في إسرائيل أن فشل العملية العسكرية، في عام 2018، منح حماس نظرة أغلى من الذهب إلى شكل محاولات إسرائيل للتغلغل إلى شبكة الاتصالات الداخلية للحركة. فقد اضطرت القوة الإسرائيلية أن تبقي خلفها عتادا سريا جدا، وطواقم من حماس وإيران قامت بتحليلها وعلموا منها كيفية نجاح إسرائيل في الحصول على معلومات من داخل صفوف حماس".

وأشارت الصحيفة إلى سبب آخر للإخفاق الاستخباراتي الإسرائيلي، برز خلال لقاء بين ضباط الوحدة 8200 وبين ضباط نظيرتها الأميركية NSA، قبل فترة ليست طويلة. ونقلت الصحيفة عن مصدر أميركي قوله إن الصورة الاستخباراتية التي قدمتها الوحدة 8200 ركزت على حزب الله، بينما "كانت حماس في مرتبة منخفضة في سلم التهديدات.

وأضافت الصحيفة في هذا السياق، أن الوحدة 8200 توقفت عن التجسس على وسائل الاتصال التكتيكية في حماس، مثل أجهزة "ووكي توكي"، التي كانت موجودة على جثامين المقاتلين الذين شاركوا في هجوم حماس واستشهدوا، قبل أسبوعين.