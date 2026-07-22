إسرائيل تترقب قرار ترامب بشأن إيران: "تفضّل عدم المشاركة في حرب محدودة"

إسرائيل تترقب قرار ترامب بشأن إيران، مع استمرار الاستعداد العسكري لسيناريوهات متعددة، بينما تفضّل في المرحلة الحالية أن تستمر واشنطن في الضغط على إيران من دون مشاركة إسرائيلية مباشرة، ما لم تتحول المواجهة إلى عملية واسعة.

تستعد إسرائيل لاحتمال أن يقرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال الأيام المقبلة توسيع الهجمات على إيران، فيما يتبلور في المستويين السياسي والأمني موقف يفضّل البقاء خارج مواجهة أميركية محدودة، وحصر الانضمام الإسرائيلي في عملية واسعة ومنسقة مع واشنطن، أو في حال تعرض إسرائيل لهجوم إيراني مباشر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الذي انعقد مساء الإثنين، على مدار ست ساعات، سيناريوهات تتراوح بين مشاركة إسرائيلية كاملة في الحرب، وعملية مشتركة مع الولايات المتحدة، وهجمات أميركية منفردة، ودخول إسرائيل إلى المواجهة ردًا استهدافها بهجوم إيراني.

وتأتي المداولات الإسرائيلية في ظل تقديرات بأن احتمال تجدد الحرب ارتفع عقب تهديد ترامب بمهاجمة موقع "جبل الفأس"، وتعزيز الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة، بالتوازي مع اتصالات دبلوماسية ومقترحات قطرية وعُمانية لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام.

انتظار قرار ترامب

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تقديرات إسرائيلية ترجح أن يصعّد ترامب الهجمات ضد إيران، ولا سيما بعد إعلانه أن الولايات المتحدة ستهاجم منشأة نووية "جبل الفأس" التي كانت قيد الإنشاء وتقع قرب منشأة نطنز في أصفهان.

وكان ترامب قد قال إن الولايات المتحدة ستستهدف "بكل تأكيد" الموقع، مضيفًا: "في كل موقع يفكرون حتى في ممارسة نشاط نووي فيه، سنضرب بقوة كبيرة جدًا".

واعتبر التقرير أن تصريحات ترامب تكتسب أهمية في ظل معلومات نقلتها تل أبيب إلى واشنطن تدعي أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى الموقع، وربما نقلت إليه جزءا من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وبحسب الصحيفة، ترى إسرائيل أن تنفيذ هجوم أميركي على الموقع سيعني الانتقال من مواجهة محدودة بين واشنطن وطهران إلى حرب أوسع، بما قد يفتح الباب أمام مشاركة إسرائيلية مباشرة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن قرار توسيع الحرب وطبيعته باتا بيد ترامب وحده، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة نقل طائرات للتزود بالوقود جوًا وقوات إضافية إلى المنطقة استعدادًا لسيناريوهات محتملة.

بدورها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مسؤولين أميركيين يتوقعون أن يحسم ترامب خلال أيام بين خيارين؛ الأول قبول مقترح الوسطاء لهدنة تستمر عشرة أيام، بهدف التوصل إلى تسوية بشأن مضيق هرمز، والثاني العودة إلى حرب واسعة ضد إيران تشمل ملفي المضيق والبرنامج النووي.

وأضافت أن القيادة الإيرانية تعتقد، بحسب التقديرات الإسرائيلية، أنها ليست مضطرة لتقديم تنازلات، وتراهن على أن يتراجع ترامب ويسمح لها بالاحتفاظ بسيطرتها على المضيق.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مصلحة إسرائيل "تتوقف على طبيعة الحرب وحدها"، مضيفًا: "لا نريد أن ندخل في جولة جديدة ثم يقال لنا بعد أيام: توقفوا".

إسرائيل لا تريد "عملية جزئية"

وذكرت القناة 13 أن التوجه الذي يتبلور لدى القيادة السياسية والأمنية هو عدم الانضمام إلى عملية عسكرية جزئية، والتحرك فقط في إطار هجوم واسع وعنيف ومنسق مع الولايات المتحدة.

ونقلت عن ضابط رفيع قوله إن الوضع الحالي، الذي تبقى فيه إسرائيل جانبًا بينما تنفذ الولايات المتحدة هجمات يومية، يخدم المصالح الإسرائيلية، رغم أن الجيش الإسرائيلي يفضل استئناف القتال ضد إيران.

وأضاف الضابط أن المؤشرات الحالية توحي بأن واشنطن تميل في المقابل إلى استئناف المفاوضات.

وتقاطع ذلك مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن "لا مصلحة لإسرائيل حاليًا في الانضمام إلى الحرب"، معتبرًا أن "الوضع الحالي، الذي تجري فيه مواجهة محدودة بين إيران والولايات المتحدة، هو الأنسب والأفضل لنا".

وقال سموتريتش إن الهدف الإسرائيلي الأوسع هو إضعاف النظام الإيراني وزعزعة استقراره وصولًا إلى إسقاطه، مشيرًا إلى أن هذا الهدف ليس بالضرورة مشتركًا مع الإدارة الأميركية.

وأضاف أن السبيل الأفضل لإضعاف النظام في المرحلة الحالية هو الضغط الاقتصادي، لكنه أكد أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب لجميع السيناريوهات، وأن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيقابل برد "قوي وحازم وواسع".

تهديد برد إسرائيلي واسع

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل لا تسعى في هذه المرحلة إلى دخول المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، لكنها سترد بصورة واسعة إذا تعرضت لهجوم إيراني.

وقال المسؤول: "إذا هاجمتنا إيران، سندخل بكل قوتنا ونضربها. لا نقوم بنصف عمل"، مضيفًا أن لدى إسرائيل "بنك أهداف كبيرًا جدًا"، وأنها ستستغل أي مواجهة لضرب قدرات إيران وأذرعها في المنطقة.

وبحسب المسؤول، تدرك طهران أن انضمام إسرائيل إلى الحرب سيؤدي إلى توسيعها، ولذلك لا ترغب في جرها إليها، فيما يحاول ترامب إبقاء المواجهة ضمن حدود تمنع تحولها إلى حرب إقليمية شاملة.

ورأى المسؤول أن استمرار الضغط العسكري والاقتصادي الأميركي يخدم إسرائيل، ويجنبها اتهامات بأنها دفعت ترامب إلى الحرب، بالتزامن مع استمرار تآكل الاقتصاد الإيراني والقدرات العسكرية للنظام.

لكنه شكك في قدرة جولة عسكرية جديدة وحدها على إسقاط النظام، مشيرًا إلى أن ترامب يأخذ في الحسبان تداعيات توسيع الحرب على أسعار النفط.

موقع "جبل الفأس"

وذكرت القناة 12 أن "جبل الفأس" يضم منشأة عميقة تحت الأرض، قد تقع على عمق يزيد عن مئة متر، وتشتبه إسرائيل والولايات المتحدة في أن إيران تخطط لإقامة موقع نووي جديد فيها.

ونقلت عن مصدر إسرائيلي أن إيران نقلت على الأرجح عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة خلال الفترة الفاصلة بين الحرب الإسرائيلية على إيران في حزيران/ يونيو 2025 والحرب التي شنتها بالمشاركة مع الولايات المتحدة على إيران نهاية شباط/ فبراير الماضي.

وقال المصدر إنه لم يتم بعد تشغيل المنشأة أو تحويلها إلى موقع لتخصيب اليورانيوم. وأشارت القناة إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم وضوح قدرة القنابل الأميركية على اختراق الموقع، إذ تعتقد إيران أنه محصن ضد القصف.

وأضافت أن القنابل المستخدمة ضد منشأة فوردو قد لا تكون قادرة على اختراق المنشأة الجديدة، ما يثير تساؤلات إسرائيلية بشأن جدوى الضربة وإمكان تدمير الموقع بصورة فعلية.

إيران تهدد باستهداف مصالح واشنطن وحلفائها

وفي المقابل، حذّرت القيادة العليا المشتركة للجيش الإيراني، في بيان صادر عن مقر "خاتم الأنبياء"، من أن أي هجوم أميركي على المراكز النووية أو الحساسة في إيران سيُعدّ "تصعيدًا للحرب في المنطقة".

وأضاف البيان أنه في حال تنفيذ الهجوم، فإن "جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وداعميها ستصبح هدفًا لهجوم قوي من قبل القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وذلك في أعقاب تهديدات ترامب بمهاجمة "جبل الفأس".

وخلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، أجرى نتنياهو اتصالًا مطولًا بوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، لمناقشة السيناريوهات المحتملة وفق المصالح الأميركية والإسرائيلية، بحسب التقارير الإسرائيلية.