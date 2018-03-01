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الأمير وليام يزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن

تاريخ النشر: 01/03/2018 - 13:30

الأمير وليام يزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

يزور الأمير وليام دوق كامبريدج، إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن خلال صيف هذا العام، حيث كشفت السفارة البريطانية في تل أبيب، النقاب عن اليوم الخميس، أن الأمير وليام دوق كامبريدج، سيزور فلسطين وإسرائيل والأردن خلال صيف هذا العام.

وتعد هذه أول زيارة رسمية يقوم بها عضو من العائلة المالكة البريطانية لإسرائيل، بمبادرة من الحكومة البريطانية. وكان الأمير تشارلز زار إسرائيل مرتين في الماضي لحضور جنازة يتسحاق رابين وشمعون بيرس.

وأوضح قصر كينسنغتون على تويتر أن "هذه الزيارة تتم بطلب من حكومة جلالة الملكة"، فيما أكد وزير الدولة البريطاني المكلف شؤون الشرق الأوسط الستير بورت، أنها تشكل "فرصة مهمة وفريدة لتشجيع العلاقات الدبلوماسية والثقافية في المنطقة".

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، عن السفارة البريطانية، قولها إن الزيارة سيحدد موعدها في وقت لاحق، وأن الأمير وليام سيلتقي خلالها بالمسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين والأردنيين.

الخط الأخضر: تداعيات وعد بلفور ورمزية مطالبة بريطانيا بالاعتذار
تناقش حلقة برنامج الخط الأخضر، التي تعرض على شاشة التلفزيون العربي اليوم السبت في السادسة والنصف مساء بتوقيت القدس المحتلة، تداعيات وعد بلفور بعد مئة عام من إطلاقه، ورمزية مطالبة بريطانيا بالاعتذار، بالإضافة إلى تعامل إسرائيل الرسمي والشعبي في الذكرى
 

واعتبر القصر، حسب بيان للقنصلية البريطانية العامة بالقدس، أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين الشعبين البريطاني والفلسطيني.

وأوضح أن الزيارة المرتقبة ستنقسم إلى ثلاث مراحل للمنطقة، حيث ستشمل زياراته إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن.

وأكد قصر كنسينغتون أن دوق كامبريدج، الذي هو التالي ليرث العرش البريطاني بعد والده، يحرص على القيام بزيارات منتظمة لشركاء المملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم، من أجل تعزيز روابط الصداقة التي تعتبر هامة لعلاقات المملكة المتحدة مع هذه الدول المختلفة.

وتعليقا على هذا الإعلان، قال القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول "تسعدني جدا استجابة الأمير وليام لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الصيف. حيث ستكون هذه الزيارة فرصة مميزة ومهمة لصاحب السمو الملكي للقاء الشعب الفلسطيني والاطلاع على واقع الحياة في الأرض المقدسة. أنا أعلم أنه يتطلع إلى الزيارة بشكل كبير".

من جانبه، رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بهذا الإعلان، واعتبر أن زيارة الأمير وليام تاريخية، وأنها الأولى من نوعها، وستلقى تعاطفا كبيرا. مشيرا إلى أنه كلف مدير عام وزارة الخارجية بتنسيق الزيارة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الأمير وليام
#نتنياهو
#إسرائيل
#السلطة الفلسطينية
#الأردن

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