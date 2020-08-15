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ضاحي خلفان يبرر اغتيال المبحوح على شاشة إسرائيلية

تاريخ النشر: 15/08/2020 - 21:16

ضاحي خلفان يبرر اغتيال المبحوح على شاشة إسرائيلية
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

برر نائب رئيس شرطة دبي سابقا، ضاحي خلفان، عملية اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود المبحوح، في كانون الثاني/ يناير عام 2010 في أحد فنادق إمارة دبي، معتبرًا أنها "خطأ إستراتيجي" للموساد.

جاء ذلك في مقابلة "احتفالية" أجراها خلفان مع القناة 12 الإسرائيلي، للترحيب باتفاقية التحالف الإسرائيلي الإماراتي. وقال خلفان: "الاتفاق مهم جدا، إستراتيجية السلام هي التي تسود في الشرق الأوسط". وأضاف "كفى المنطقة توترات وحروب وكراهية".

وخلال المقابلة، قدّم مراسل القناة، إيهود حيمو، خلفان، على أنه "صاحب التحقيق المهني والسريع الذي سرعان ما كشف عن تورط الموساد باغتيال المبحوح"، وركّز المراسل الإسرائيلي على خلفان، من حركة حماس والإخوان المسلمين، واعتبرهما "تهديدا للأمن القومي الإماراتي"، ودعوته إلى "الشراكة مع إسرائيلي في ملفات المنطقة".

واعتبر خلفان أن اغتيال المبحوح على أرض إماراتية وتحديدا في إمارة دبي: "خطأ إستراتيجي"، وأضاف "أقدم عليه الموساد، ظنا منه أنه لن يتم اكتشاف فريق الاغتيال"، واستطرد "لكنهم اكتشفوا في الإمارات، وكانت الشرطة قادرة على اكتشافهم من يوم ما دخلوا إلى اليوم الذي خرجوا فيه".

وتابع معاتبا "لو أنني علمت بأن جريمة سوف ترتكب في إسرائيل، في تفجير مثلا لأحد المطاعم، فإنن كنت سوف أبلغ الجهات الأمنية في إسرائيل أن انفجارا سوف يقع في المكان الفلاني؛ بصفتي رجل أمن".

وفي تغريدة كانت قد صدرت عنه أمس، ادعى خلفان "أنا أعتقد بأن الحوار مع اليهود في ظروف السلام سيكون أجدى وأنفع بين كل الأطراف لحل الدولتين"، وتابع: "اليوم أنصح جميع المنظمات الفلسطينية، أن تندمج في منظمة فتح ويتم حل حماس الإخونجية.. وأن يتولى القيادة شباب لا عجزة".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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#اغتيال المبحوح
#محمود المبحوح

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