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تقديرات: 150 ألف تصريح لفلسطينيي الضفة خلال عيد الأضحى

تاريخ النشر: 19/07/2021 - 11:17

تقديرات: 150 ألف تصريح لفلسطينيي الضفة خلال عيد الأضحى
قوات الاحتلال في القدس، توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ذكر تقرير إسرائيلي، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال تعتزم إصدار نحو 150 ألف تصريح دخول إلى أراضي الـ48 لفلسطينيي الضفة الغربية، وذلك على مدار أيام عيد الأضحى الذي يبدأ يوم غد، الثلاثاء، وينتهي يوم الجمعة المقبل.

وأفادت التقديرات التي أوردتها القناة 20 اليمينية نقلا عن مسؤول في أجهزة الأمن الإسرائيلية، بإن سلطات الاحتلال تعتزم منح 20 ألف تصريح كحد أقصى، للصلاة في الأقصى على مدار أيام العيد الأربعة.

وفي ما يتعلق بالتصاريح للصلاة في الأقصى فإنه لن يُسمح بدخول الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وكذلك النساء اللواتي لم تتجاوز أعمارهنّ 40 عامًا، شرط حصولهم على التطعيم من وزارة الصحة الإسرائيلية أو الفلسطينية.

وأشار المصدر إلى أن التصاريح التي ستمنح للزيارات العائلية قد تصل إلى 150 ألف تصريح، دون تحديد الأعمار.

وسيتم السماح لسكان الضفة الغربية المحتلة بزيارة أقاربهم في مناطق الـ48، بموجب تصريح إلكتروني يتم إصداره لهذه الغاية، لمن تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا، أو تلقوا لقاحات مضادة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس الماضي، عن منح بعض التسهيلات للفلسطينيين في الضفة الغربية ابتداء من يوم الأحد، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.

وأوضحت أنه سيتم السماح لمواطني الضفة بزيارة أقربائهم في أراضي الـ48 دون تحديد أعمارهم. كما تقرر السماح لهم بأداء الصلوات في المسجد الأقصى، للرجال المتزوجين، ممن هم فوق الخمسين من العمر والنساء اللواتي تجاوزن الأربعين عاما.

وأضافت أنه "في ظل الحالة الوبائية لفيروس كورونا سيتم إصدار تصاريح دخول البلاد للحاصلين عن التطعيم باللقاح المضاد لكورونا والمتعافين من الفيروس بعد إبرازهم فحص أمصال". وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أنه تقرر تمديد ساعات عمل حواجز ضاحية البريد والجيب وبوابة طولكرم.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#تصاريح دخول
#الضفة المحتلة
#أراضي الـ48
#سلطات الاحتلال
#عيد الأضحى

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