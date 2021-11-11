اعتقال مواطنين إسرائيليين في تركيا

اعتقلت السلطات التركية مواطنين إسرائيليين، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء.

والأسباب التي أدت إلى الاعتقال "غير واضحة"، بحسب "كان 11"، التي أشارت إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية "مطلعة على القضية وتتولى متابعتها".

وكانت السلطات الأمنية التركية قد اعتقلت 15 مشتبها بهم بالتجسس والعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، في الـ21 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عبر عملية متزامنة في 4 ولايات تركية.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن الاستخبارات التركية تعقبت شبكة الجواسيس الإسرائيليين على مدار عام كامل، وتبين أن الشبكة عمدت إلى تبادل المعلومات مع "الموساد"، وتنفيذ أنشطة تمس الأمن القومي التركي.

وأضافت أن شبكة التجسس عملت على جمع معلومات عن الطلاب في الجامعات التركية من السوريين والفلسطينيين، وبخاصة أولئك الذين يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية.

ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على اعتقال "خلية الموساد" في تركيا، في حين نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية التفاصيل التي أوردتها وسائل الإعلام التركية.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء، فقد وجهت النيابة العامة في إسطنبول إلى الموقوفين تهما بالتجسس، وجمع المعلومات والوثائق، والتواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية، وأحالتهم إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول.

وفتحت النيابة تحقيقا مع الموقوفين، بناء على معلومات استخباراتية وبعد ثبوت تواصلهم مع فلسطينيين وسوريين مقيمين في تركيا، بهدف جمع معلومات ووثائق مهمة لإسرائيل، مقابل أموال نقلت عن طريق شركات تحويل الأموال ومكاتب الحوالات المالية وعبر أشخاص.