عرب ٤٨ يتجدد
  2. إسرائيليات
  3. صحافة إسرائيلية

تقرير: الهجمات الإسرائيلية ضد إيران جرت بالتنسيق مع أميركا

تاريخ النشر: 31/01/2023 - 09:49

تقرير: الهجمات الإسرائيلية ضد إيران جرت بالتنسيق مع أميركا
المناورة الجوية الأميركية الإسرائيلية المشتركة، الثلاثاء الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قصفت إسرائيل ثلاثة أهداف إيرانية خلال أقل من 48 ساعة، من مساء السبت الماضي وحتى ظهر أمس الإثنين، بدءا بمهاجمة مصنع أسلحة، قرب مدينة أصفهان في وسط إيران، وبعد ذلك هاجمت قافلتي شاحنات عند الحدود العراقية – السورية بادعاء أنها تنقل أسلحة إيرانية إلى سورية وحزب الله في لبنان.

وصعدت إسرائيل بذلك هجماتها ضد إيران، وهي ليست محصورة بأهداف مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ولا بالأراضي السورية. وأشارت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، إلى أن هذه الهجمات وتغيير السياسة الإسرائيلية حيالها بدأت خلال ولاية حكومة بينيت – لبيد السابقة، التي قررت الاستمرار في اغتيال مسؤولين في البرنامج النووي ومنع نقل أسلحة إيرانية إلى سورية وحزب الله ومنظمات موالية لإيران.

نتنياهو وبلينكن، أمس (أ.ب.)

وفي إطار هذه السياسة نفذت إسرائيل ثلاث هجمات بطائرات مسيرة انتحارية ضد أهداف داخل إيران، في حزيران/يونيو العام 2021، انفجرت طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد-كروبتر" الانتحارية على أحد منشآت صنع أجهزة طرد مركزية في كراج، قرب طهران. وقبل سنة تقريبا، انفجرت ست مسيرات من هذا الطراز في مدينة كرمنشاه، التي تتواجد فيها منشأة التخزين الأساسية للمسيرات العسكرية الإيرانية. وفي أيار/مايو الماضي، استهدفت المسيرات الإسرائيلية منشأة حساسة إيرانية، قالت إسرائيل إن إيران تطور فيها تكنولوجيات لصالح صواريخ ونووي ومسيرات.

صورة تداولها ناشطون في الشبكات الاجتماعية لقصف قافلة شاحنات إيرانية

واعتبرت الصحيفة أن الهجمات في اليومين الماضيين تشكل رسالة إسرائيلية بأنها "لا تخشى توسيع وتصعيد قوة الاحتكاك العسكري مع إيران".

ولفتت الصحيفة إلى أن الهجومين الإسرائيليين الأوليين وقعا أثناء وجود رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، في إسرائيل، فيما الهجوم الثالث جرى قبيل وصول وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل.

ورجحت الصحيفة أن هذه الهجمات الثلاث جرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وجاءت في أعقاب انتهاء مناورة عسكرية جوية كبيرة مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأن في ذلك رسالة موجهة إيران بشأن هذا التنسيق.

إلا أن هذا التنسيق الإسرائيلي – الأميركي لا يعني أن هجوما ضد المنشآت النووية في إيران بات قريبا، بحسب الصحيفة، وذلك لأنه "لا يوجد أي اتفاق كهذا، كما أن إسرائيل ما زالت غير جاهزة عسكريا لهجوم كهذا".

وأضافت الصحيفة أن "الموافقة الأميركية على المناورة المشتركة، ورفض التحفظ من الهجمات الإسرائيلية، يعكسان سياسة إدارة بايدن الحالية، بضم إسرائيل إلى صدرها على أمل ألا تستدرج أميركا إلى مغامرة لا ضرورة لها، والتسامح تجاه خطوات بمبادرة إسرائيل إثر أداء إيران المتعلق بعدم عودتها إلى المفاوضات النووية مع الدول العظمى، والقمع الوحشي للاحتجاجات فيها، والمساعدات الإيرانية لروسيا وتزيدها بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا".

وتتوقع إسرائيل عمليات انتقامية إيرانية ضدها. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "الجيش الإسرائيلي في حالة جهوزية دفاعية مرتفعة في الأيام الأخيرة، على خلفية إنذارات بالانتقام. وهذه الحرب ستستمر، في جبهات ووسائل مختلفة، لكن ليس بقوة كبيرة جدا في هذه الأثناء".

بودكاست عرب 48

#إسرائيل
#الولايات المتحدة
#إيران
#تنسيق عسكري
#مناورة جوية

حوارات

حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية
حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية

2023-01-28

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بن غفير يجري مباحثات تمهيدا لتسهيل إصدار تراخيص لحمل السلاح
بن غفير يجري مباحثات تمهيدا لتسهيل إصدار تراخيص لحمل السلاح

2023-01-30

الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب... قلق من هجوم إيراني بالمُسيرات أو الصواريخ
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب... قلق من هجوم إيراني بالمُسيرات أو الصواريخ

2023-01-30

المصادقة بالقراءة الأولى على سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين
المصادقة بالقراءة الأولى على سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين

2023-01-30

الأكثر قراءة

حالة الطقس: بارد وأمطار محلية تشتد خلال الليل

حالة الطقس: بارد وأمطار محلية تشتد خلال الليل

2023-01-30
35 شهيدا منذ مطلع العام: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل

35 شهيدا منذ مطلع العام: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل

2023-01-30
توصيات وتعليمات: استعدوا للمنخفض الجوي والأجواء العاصفة

توصيات وتعليمات: استعدوا للمنخفض الجوي والأجواء العاصفة

2023-01-30
باكستان: 36 قتيلا وعشرات الجرحى إثر تفجير مسجد

باكستان: 36 قتيلا وعشرات الجرحى إثر تفجير مسجد

2023-01-30
الاستخبارات الأميركية: الهجوم الإسرائيلي قرب أصفهان نفذه الموساد

الاستخبارات الأميركية: الهجوم الإسرائيلي قرب أصفهان نفذه الموساد

2023-01-30