تقرير: رسائل إيرانية لإسرائيل.. مواصلة الهجمات على غزة سيدفعنا للتدخل

وزير الخارجية الإيراني أبلغ المبعوث الأممي أن إيران غير معنية بتحويل الحرب على غزة إلى حرب إقليمية، ولكن لدى طهران "خطوطا حمراء"، غزو بري للقطاع قد يدفع طهران إلى "التدخل".

ذكر تقرير إسرائيلي أن إيران بعثت برسائل إلى إسرائيل، عبر الأمم المتحدة، السبت، مفادها أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، "سيضطر طهران إلى التدخل"، بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مصدر دبلوماسي وصفه بـ"المطلع".

وذكر التقرير أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اجتمع في وقت سابق، السبت، مع مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، علما بأن عبد اللهيان كان قد أشار إلى أن "لديه لقاء مع ممثل الأمم المتحدة".

وذكر المصدر الدبلوماسي أن وزير الخارجية الإيراني أبلغ المبعوث الأممي أن إيران غير معنية بتحويل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى حرب إقليمية، "بل مهتمة بمحاولة إطلاق سراح المواطنين المختطفين لدى حماس"، بحسب التقرير الإسرائيلي.

ونقل التقرير عن دبلوماسي غربي (لم يسمه) قوله إن وزير الخارجية الإيراني عاد خصيصا من دمشق إلى بيروت التي كان قد وصلها أمس، للقاء المبعوث الأممي، في أول لقاء على الإطلاق يجمع بين المبعوث الأممي ومسؤول إيراني.

واعتبر التقرير أن دخول إيران إلى الحرب، "سواء بشكل مباشر، أو من خلال الميليشيات التي تدعمها في سورية والعراق أو عبر دفع ‘حزب الله‘ إلى الدخول للمعركة، سيحول ‘الأزمة الحالية في غزة‘ (على حد تعبيره) إلى حرب إقليمية".

وكان عبد اللهيان قد أكد أن "الحلول السياسية ممكنة قبل اتساع التوتر، وخلال ساعات قد يكون الوقت تأخر لتحقيق ذلك". مشيرا إلى أن "المقاومة مستعدة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية. في حال توسيع نطاق الحرب الحالية، فإن المقاومة هي التي ستقرر ما ستفعله".

أمير عبد اللهيان يجتمع بإسماعيل هنية في الدوحة

وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية الإيراني أوضح لمبعوث الأمم المتحدة أن "إيران لديها خطوط حمراء. إذا استمرت عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، أو تصاعدت إلى عملية برية، فستضطر إيران إلى الرد".

وذكر التقرير أنه "بعد اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني، تحدث المبعوث الأممي مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ومسؤولين آخرين في الحكومة الإسرائيلية ونقل لهم الرسالة".

وذكرت قناة الجزيرة، مساء السبت، أن وزير الخارجية الإيراني التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في الدوحة بقطر.