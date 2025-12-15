إسرائيل تطلب تشديد تأمين احتفالات الحانوكا عالميًا بعد هجوم أستراليا

طلبت إسرائيل من دول حول العالم، وخصوصًا في أوروبا، تشديد الإجراءات الأمنية خلال الفترة المقبلة، في ظل تقديرات أمنية تخشى من هجمات تحاكي هجوم سيدني قد تتزامن مع مناسبات دينية يهودية ومسيحية بالتزامع مع الحانوكا وعيد الميلاد.

توجّهت إسرائيل إلى عدد من الدول حول العالم، مع تركيز خاص على دول أوروبية، بطلب تشديد الإجراءات الأمنية، خشية تنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي استهدف مراسم احتفالية بعيد "الأنوار" اليهودي (حانوكا) في أستراليا، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتشير التقديرات الأمنية في إسرائيل، وفقا لهيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن الأيام المقبلة تُعد حساسة، في ظل تزامن مناسبات دينية يهودية مرتبطة بعيد الحانوكا مع عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، ما قد يشكّل أهدافًا محتملة لهجمات.

وأضاف التقرير أن الهيئة القومية لمكافحة الإرهاب في إسرائيل أصدرت، الأحد، تحذيرًا دعت فيه الإسرائيليين إلى تجنّب المشاركة في تجمعات جماهيرية غير مؤمّنة خارج البلاد، بما في ذلك فعاليات تُقام في بيوت حاباد.

وفي السياق ذاته، زعمت جهات أمنية إسرائيلية، بحسب "كان 11"، وجود ارتفاع في محاولات إيرانية لتنفيذ هجمات في أنحاء مختلفة من العالم، عبر ما وصفته بـ"شبكات وبنى تحتية إرهابية" في أوروبا وإفريقيا.

وحذّر الموساد من تصاعد غير مسبوق في ما وصفه بـ"الاستعدادات لتنفيذ هجمات إرهابية" ضد يهود وإسرائيليين في الخارج، وذلك عقب الهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي في مدينة سيدني الأسترالية.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، نقل رئيس الموساد دافيد برنيع خلال الفترة الأخيرة سلسلة تحذيرات إلى نظرائه في عدد من الدول الأوروبية ودول أخرى، بزعم وجود ارتفاع في نشاطات إيرانية للتحضير لهجمات.

وادعى برنياع أن هذه الهجمات المحتملة قد تأتي "انتقامًا" من الحرب الإسرائيلية على إيران في حزيران/ يونيو الماضي، إلى جانب ما وصفه التقرير بـ"نشاط في المحور الفلسطيني" دعمًا لحركة حماس في سياق الحرب على غزة.

وأضاف التقرير أن أوساطًا داخل الموساد عبّرت عن "شعور بالغ القلق" عقب هجوم سيدني، على خلفية ما اعتبرته إخفاقًا لأجهزة الأمن الأسترالية، مشيرة إلى أن أحد منفذي الهجوم كان تحت مراقبة تلك الأجهزة.

ووفق التقديرات التي أوردها التقرير، يُشتبه بأن منفذ الهجوم ووالده، الذي شاركه في التنفيذ، خضعا لتدريبات لدى تنظيم "داعش" في باكستان.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن شعبة العمليات في الجيش شددت تعليمات السلامة للجنود الموجودين خارج إسرائيل، سواء أثناء الخدمة أو خارجها، في أعقاب حادثة أمنية وقعت في أستراليا.

وبحسب التقرير، شملت التعليمات التأكيد على:

تجنّب الكشف عن الهوية العسكرية أثناء التواجد خارج البلاد.

الامتناع عن الحديث في شؤون الجيش عمومًا، ولا سيما القضايا السرية.

رفع مستوى اليقظة الشخصية خلال الإقامة في الخارج.

تجنّب التظاهرات المؤيدة أو المعارضة لإسرائيل، في ظل ما وصف بارتفاع أحداث معاداة السامية.

الامتناع عن خلق حضور رقمي أو إعلامي قد يعرّض الجنود للخطر.

الإبلاغ عن أي حادث استثنائي للقيادة العسكرية المختصة.

ويأتي هذا التوجّه الإسرائيلي في أعقاب هجوم وقع في شاطئ بونداي في سيدني بالتزامن مع احتفالات الحانوكا، وأعلنت السلطات الأسترالية أن الهجوم أدى إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات.

ووصفت الشرطة الأسترالية الهجوم بأنه "عمل إرهابي" و"معادٍ للسامية"، مشيرة إلى أن عدد القتلى ارتفع من 11 إلى 15، فيما ما زال 42 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وفي أعقاب الهجوم، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تشديد التوصيات الأمنية للمسافرين الإسرائيليين إلى الخارج. وجاء في بيان المكتب أنه "يُوصى بشدة بتجنب المشاركة في تجمعات جماهيرية غير مؤمّنة، بما في ذلك الفعاليات التي تُقام في المعابد اليهودية".