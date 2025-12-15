سنتكوم تعقد مؤتمرًا في الدوحة لبحث القوة الدولية في غزة وسط غياب تركي

سنتكون تنظم مؤتمرًا دوليًا في الدوحة بمشاركة عشرات الدول لبحث تشكيل قوة متعددة الجنسيات في غزة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب، في ظل استبعاد تركيا بفعل فيتو إسرائيلي ومشاركة إسرائيلية غير مباشرة.

تعقد القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنكوم)، الثلاثاء، مؤتمرًا دوليًا في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة ممثلين عن نحو 40 دولة، لبحث تشكيل قوة متعددة الجنسيات يُفترض أن تنتشر في قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما تشارك إسرائيل عبر الاتصال المرئي.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، أن المؤتمر يهدف إلى بلورة قائمة الدول التي ستشارك في القوة العسكرية الأجنبية المزمع نشرها في غزة عبر إرسال قوات ميدانية، ويضم دولًا أعلنت استعدادها المبدئي لإرسال قوات، إلى جانب دول لا تزال تدرس موقفها.

وأفادت "كان 11" بأن المشاركين سيناقشون أيضًا طبيعة مهام القوة الدولية، بما في ذلك ما إذا كانت ستعمل في مناطق خاضعة لسيطرة حركة "حماس" بهدف نزع سلاحها، أو في مناطق تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه رغم امتلاك إسرائيل حق النقض (الفيتو) على تركيبة القوة، ورغم معارضتها المعلنة لمشاركة قوات من تركيا وقطر، فإنها لن تشارك في المؤتمر بشكل مباشر عبر حضور ممثلها إلى الدوحة، وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تخطط لإشراك ممثل إسرائيلي عبر تقنية "زوم"، وهو الجنرال يكي دوليف، ممثل إسرائيل في مقر القيادة الأميركية في كريات غات.

وأضافت أن المؤتمر يُعد "محطة مهمة"، على أن يُعقد مؤتمر إضافي حول الموضوع ذاته بعد نحو شهرين.

في المقابل، أفادت صحيفة "هآرتس"، بأن تركيا لم تُدعَ إلى مؤتمر الدوحة، رغم تداول اسمها سابقًا كمرشحة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، فيما قال مصدر غربي إنه يعلم أن تركيا لن تشارك، ورجّح أنها لم تُدعَ أساسًا.

ونقلت "هآرتس" عن مصادرها أن استبعاد تركيا يعود إلى الفيتو الإسرائيلي على مشاركتها في القوة الدولية. وبحسب التقرير، فإن الدوحة وأنقرة تمارسان في هذه الأثناء ضغوطًا على واشنطن لدعوة تركيا إلى المؤتمر.

وفي هذا السياق، أفادت الصحيفة بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التقى، اليوم، السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، توم باراك.

وأظهرت قائمة الدول المدعوة، وفق "هآرتس"، مشاركة عدد من الدول التي طُرحت مرارًا كمرشحة للانضمام إلى قوة الاستقرار، من بينها مصر، الأردن، أذربيجان، باكستان، الإمارات، وإيطاليا، إلى جانب دول أخرى مثل اليمن، الكويت، كازاخستان، أوزبكستان، بلجيكا، فنلندا، إستونيا، بولندا، هنغاريا، بلغاريا، اليونان، قبرص، جورجيا، نيبال، أستراليا، نيوزيلندا، بروناي، اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، وحتى كوسوفو غير العضو في الأمم المتحدة.

ووفقا للتقرير، فإن مؤتمر الدوحة يُعد "لقاءً تمهيديًا"، ولا يُتوقع أن تُتخذ فيه قرارات نهائية بشأن تشكيل قوة الاستقرار. وأوضح أن اجتماعًا مشابهًا عُقد في واشنطن قبل نحو أسبوعين، فيما يُتوقع عقد اجتماع آخر، على مستوى رؤساء الأركان، في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأضاف أن مؤتمر الدوحة يُعقد على مستوى جنرالات، وستعرض خلاله الولايات المتحدة تفاصيل إضافية حول القوة المقترحة، وتستمع إلى مواقف الدول بشأن استعدادها للمشاركة، دون توقع التزامات ملموسة في هذه المرحلة.

وكشفت "هآرتس" أن إيطاليا تُعد حتى الآن الدولة الوحيدة التي التزمت بشكل واضح بالمشاركة في قوة الاستقرار، وأبلغت الولايات المتحدة بعدد الجنود الذين يمكنها تخصيصهم للمهمة. وبحسب التقرير، يُفترض أن يشهد مؤتمر كانون الثاني/يناير التوصل إلى تفاهمات والتزامات أكثر واقعية.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة تُظهر مؤشرات واضحة على التقدم السريع نحو المرحلة الثانية من خطة ترامب. وفي هذا الإطار، أشارت إلى وجود بليت وايت، المسؤول الرفيع في الدائرة السياسية – العسكرية بوزارة الخارجية الأميركية، حاليًا في إسرائيل برفقة مسؤولين أمنيين أميركيين.

وذكرت الصحيفة أن وايت والمسؤولين الأميركيين المرافقين له سيتوجهون لاحقًا إلى مصر، حيث سيبحثون، من بين أمور أخرى، تشكيل "مجلس السلام" الذي سيدير غزة، ولجنة التكنوقراطية الفلسطينية المسؤولة عن الإدارة اليومية للقطاع، إضافة إلى ترتيبات نشر قوة الاستقرار الدولية.