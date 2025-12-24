تقرير: روسيا تدخل على خط الوساطة بين إسرائيل وسورية بموافقة أميركية

مصدر أمني إسرائيلي يتحدث عن وساطة روسية، بموافقة أميركية، بين إسرائيل وسورية للتوصل إلى تفاهمات أمنية، في ظل تفضيل تل أبيب دورًا روسيًا جنوب سورية على حساب نفوذ تركي محتمل.

تعمل روسيا، وبموافقة أميركية، على التوسط بين إسرائيل وسورية في محادثات تهدف إلى التوصل إلى تفاهم أمني بين الجانبين، في مسار شهد تقدمًا محدودًا خلال الأسابيع الأخيرة، وفق ما أفادت به مصادر أمنية إسرائيلية.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء، أن موسكو دخلت على خط الوساطة بين إسرائيل وسورية، بعد أن كانت أذربيجان تقود حتى الآن الاتصالات بين الطرفين، بما في ذلك استضافة اجتماعات لمسؤولين كبار.

وبحسب التقرير، "تعمل روسيا على تعزيز علاقتها مع دمشق"، في مؤشر برز خلال الشهر الماضي مع "قيام موسكو بنقل قوات ومعدات عسكرية إلى منطقة اللاذقية"، بعد أن كانت قد خفّضت انتشارها هناك عقب انهيار نظام بشار الأسد، قبل أن "تعود وتكثّف نشاطها العسكري في سورية مجددًا".

ونقل التقرير عن مصدر أمني مطّلع أن روسيا تسعى إلى إعادة انتشار قوات الجيش السوري في جنوب البلاد، قرب الحدود مع إسرائيل ومناطق الجولان المحتل، على غرار الوضع الذي كان قائمًا قبل انهيار نظام الأسد.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن إسرائيل تفضّل وجودًا روسيًا في جنوب سورية، باعتباره بديلًا عن محاولة تركية لترسيخ نفوذها العسكري في تلك المنطقة الحساسة بالنسبة لإسرائيل.

ونقل التقرير عن مصدر أمني إسرائيلي مشارك في الاتصالات أن هناك فجوات بين إسرائيل وسورية، رغم الوساطة الروسية، إلا أنه تحدث عن تسجيل "تقدّم معيّن" في مسار المحادثات خلال الأسابيع الأخيرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.