تقرير: رادارات تركية في سورية قد تقيد سلاح الجو الإسرائيلي

تقديرات استخبارية غربية تشير إلى تحركات تركية لنشر رادارات داخل الأراضي السورية، في خطوة قد تُقيّد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي وتوسّع دائرة التوتر بين أنقرة وتل أبيب في الساحة السورية.

أشار تقرير صحافي، اليوم الخميس، إلى تحركات تركية جديدة قد تُقيّد حرية حركة سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء السورية، وتمتد بتداعياتها إلى ساحات إقليمية أخرى، في ظل تصاعد التوتر بين تل أبيب وأنقرة.

وذكرت قناة i24NEWS، نقلًا عن مصدرين في أجهزة استخبارات غربية، أن تركيا تعمل خلال الأسابيع الأخيرة على نشر رادارات داخل الأراضي السورية، في خطوة من شأنها تقييد حرية عمل إسرائيل في المجال الجوي السوري.

وحذّرت المصادر من أن نشر هذه الرادارات قد يقيّد أيضًا قدرة إسرائيل على استخدام الأجواء السورية لتنفيذ عمليات في ساحات أخرى، من بينها العراق وإيران.

وأشار التقرير إلى أن نشر رادارات تركية سيسمح برصد نشاط الطائرات الإسرائيلية في الأجواء السورية، حتى أثناء عبورها في طريقها إلى وجهات أخرى، وهو ما قد يشكّل قيدًا عمليًا على حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي.

وقبل نحو عام، وبعد فترة وجيزة من سقوط نظام بشار الأسد، شنّت إسرائيل سلسلة هجمات استهدفت العدرات العسكرية السورية، بينها قواعد لسلاح الجو السوري، على خلفية مخاوف من إقامة تركيا قواعد دائمة داخل البلاد.

ونقل التقرير عن مصدر أمني قوله في حينه إن إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية تركية في سورية تُعدّ "تهديدًا محتملًا"، مضيفًا: "إذا أُقيمت قاعدة جوية تركية، فإن ذلك ينطوي على مساس بحرية عمل إسرائيل في سورية. استهدفنا القواعد لإيصال رسالة مفادها أننا لن نسمح بالمساس بحرية العمل الجوي".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا؛ كان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان قد دعا إسرائيل، يوم الإثنين الماضي، من دمشق، إلى "التخلي عن السياسات التوسعية" واعتماد "مقاربة قائمة على التوافق المتبادل والتفاهم".

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني: "استقرار سورية يعني استقرار تركيا"، مشددًا على أهمية إحراز تقدم في المحادثات الجارية بين سورية وإسرائيل من أجل "استقرار المنطقة واستقرار سورية".