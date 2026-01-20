قلق إسرائيلي حيال اتفاق الشرع و"قسد": "يعزز التأثير التركي في سورية"

محللون: "الأكراد علقوا آمالا على الدعم الأميركي الولايات والدروز على دعم إسرائيلي. وبسقوط السور الدفاعي الأميركي عن الأكراد، وعندما بقي الدروز الأقلية الوحيدة التي تضع تحديا حقيقيا أمام وحدة سورية، سيتعاظم الضغط الأميركي على الدروز وإسرائيل"

قال ممثل الإدارة الذاتية الكردية في دمشق، عبد الكريم عمر، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات مع السلطات "انهارت تماما"، في وقت يحشد الطرفان تعزيزات باتجاه مناطق تحت سيطرة القوات الكردية في شمال شرق سورية، حسبما نقلت عنه وكالة فرانس برس.

وقال قيادي في الإدارة الذاتية الكردية للتلفزيون العربي، إنه "ملتزمون بكل الاتفاقيات بين زعيم قوات "قسد"، مظلوم عبدي، والرئيس السوري، أحمد الشرع، وأضاف أن الحكومة السورية لم توافق على تشكيل 3 ألوية في إطار عملية الدمج بالجيش.

ويثير الاتفاق بين الدولة السورية وبين قوات سورية الديمقراطية الكردية (قسد)، أول من أمس الأحد، قلقا بالغا في إسرائيل، التي تحاول السعي إلى تقسيم سورية من خلال انفصال منطقتي الأكراد والدروز عن الدولة وإقامة دويلات مستقلة فيهما.

واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن توقيع الرئيس السوري، أحمد الشرع، و"قسد" على اتفاق دمج الأخيرة في مؤسسات الدولة السورية، الذي يشمل وقف إطلاق نار بين الجانبين، هو "تطور سيئ جدا بالنسبة لإسرائيل" وله تبعات على المحادثات بين إسرائيل وسورية بشأن اتفاق أمني.

وتدعي إسرائيل، التي اعتدت على الأراضي السورية واحتلت جنوب البلاد في أعقاب سقوط نظام الأسد، في كانون الأول/ديسمبر العام 2024، أنها ملتزمة بالدفاع عن الدروز في سورية، وكانت تدعي في الماضي أنها ملتزمة بالدفاع عن الأكراد في سورية.

وعبرت رئيسة مركز "عَلما" للدراسات الأمنية في شمال إسرائيل، ساريت زهافي، عن قلق إسرائيل من الاتفاق، وقالت إن "الشرع يقيم دولة إسلامية عند حدود إسرائيل، والسنة الأخيرة زودتنا بإثباتات على ذلك، فقد تمت مضاعفة عدد مدارس هيئة تحرير الشام في جميع أنحاء سورية. ويدرّسون فيها أيديولوجية القاعدة. والجيل المقبل في سورية لن يكون علمانيا، فهذا سيكون مجتمعا دينيا، والمشكلة ستكون أكبر بعد 10 سنوات"، حسبما نقلت عنها الصحيفة.

الشرع يستعرض اتفاق اندماج "قسد" في مؤسسات الدولة، أول من أمس (Getty Images)

وأضافت أن الاتفاق مع "قسد" يضع إسرائيل في "موقف ليس جيدا، وما يحدث مع الأكراد يعزز قوة الشرع بشكل كبير"، وأنه "فات الأوان كي تتمكن إسرائيل أن تفعل شيئا. يوجد اتفاق والأميركيون عرابوه، ولذلك فإن الحل موجود لديهم، ونحن لسنا لاعبا رئيسيا في هذا الملعب، وليس مؤكدا أنه يتعين علينا الآن أن نسيئ العلاقات مع الأميركيين، وإنما أن نعمل دبلوماسيا مقابل الأميركيين وأن نشرح لهم ما الذي يحدث هنا".

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، أن "هجمات قوات النظام السوري على الأقلية الكردية في مدينة حلب خطيرة. والمجتمع الدولي عموما والغرب خصوصا مدين للأكراد الذين حاربوا بشجاعة ونجاح ضد داعش. وقمع منهجي وقاتل للأقليات المختلفة في سورية يناقض تعهدات ’بسورية جديدة’. والصمت من جانب المجتمع الدولي سيؤدي إلى تصعيد العنف من جانب النظام السوري".

إلا أن الأسوأ باتفاق الشرع و"قسد" بالنسبة لإسرائيل هو "تعزيز التأثير التركي في سورية"، حسب الصحيفة، "فإسرائيل تريد إبعاد تركيا وأصرت على ألا يكون هناك تموضع تركي عسكري في سورية. والآن، مع استسلام الأكراد، يبدو أن الأتراك هم المنتصرون الأكبر. وعلى إسرائيل أن تعتاد على الواقع الجديد في سورية".

ونقلت الصحيفة عن الباحث في الشؤون السورية، بروفيسور إيال زيسر، قوله إن "هجوم أحمد الشرع على الأكراد في شمال شرق سورية تم بدون شك بمساعدة تركيا في أعقاب ضوء أخضر من واشنطن، التي منحت حتى الآن رعاية وحماية للأقلية الكردية، الأمر الذي ساعدها على هزيمة داعش في العقد الماضي".

وأضاف زيسر أن "الشرع يسير خطوة أخرى من أجل ترسيخ حكمه في الدولة السورية التي يسعى إلى تحويلها إلى دولة إسلامية خالية من أقليات مثل العلويين والدروز والأكراد الذين ينظر إليهم على أنهم كفار. والمستقبل فقط سيقول إذا ما ستكون هذه دولة إسلامية مثل السعودية أو الإمارات، وربما مثل تركيا التي ترعى الشرع، وربما دولة شبيهة بخلافة داعش التي حارب في صفوفها في العقد الماضي".

"تفوق تركي يقيد حيّز عمل إسرائيل في المنطقة"

من جانبه، أشار محلل الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس"، تسفي بَرئيل، إلى أن الاتفاق بين الشرع و"قسد" ينضم إلى "سلسلة إنجازات الشرع السياسية الداخلية والخارجية"، وأنه "بالنسبة للأكراد، يُعتبر الاتفاق هزيمة مدوية، وهناك من وصفها بخيانة، والمقصود هو خيانة الولايات المتحدة للحلف المتين مع الأكراد. وإلى جانب ذلك، هددت تركيا بأن جيشها سيهاجمهم، بينما أوضحت الولايات المتحدة للقيادة الكردية أنها ستتوقف عن مساعدتهم إذا لم يفوا بتعهدهم بالانضمام إلى الجيش السوري مثلما تقرر في اتفاق المبادئ، من آذار/مارس الماضي".

ولفت برئيل إلى أن "الأميركيين الذين أقروا المبدأ الذي يدعم سورية موحدة وذات سيادة وحكم مركزي، أبقوا للأكراد حيز عمل ضيق من أجل تحقيق إنجازات تكتيكية، وهو حيز تحطم على بنود الاتفاق الجديد".

وشدد على أن "خسارة الأكراد هي إنجاز لتركيا، التي عملت في الأيام الأخيرة من خلف الكواليس بالتنسيق مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار والاتفاق. وفي المستوى العسكري، تطبيق الاتفاق لن يبعد حزب العمال الكردي عن حدودها فقط، في حال إبعاده عن الأراضي السورية، وإنما سيدفع تقدم اتفاق المصالحة بينها وبين التنظيم الذي تخوض ضده حرب ضروس منذ الثمانيات وسيمنح إردوغان إنجازا سياسيا هاما آخر".

وأضاف برئيل أن الأكراد لن يشكلوا تهديدا بعد الآن، بالنسبة لتركيا، "وتوجد لهذا الأمر أهمية في مفهوم الأمن القومي التركي، لكن المكسب السياسي لتركيا لا يقل أهمية وربما أهم. إذ أن الاتفاق يصور إردوغان كمن باستطاعته ’تنفيذ المهام’ والإيفاء بتعهده للرئيس ترامب وتحويل سورية إلى دولة ذات سيادة وموحدة، والشرع إلى حليف فعّال يستحق دعم أميركي بلا تحفظ".

وتابع أنه "بذلك، يمنح الاتفاق تركيا تفوقا حقيقيا في صراع الأدمغة الذي تخوضه مقابل إسرائيل، في سورية والمنطقة كلها". ووفقا لبرئيل، فإنه "عندما يتحدث ساعر عن سورية (بأقواله المذكورة أعلاه) فإنه يقصد تركيا، وليس أقل من ذلك سياسة الولايات المتحدة، التي بتأثير من تركيا والسعودية تقيّد حيز عمل إسرائيل في سورية، وفي الوقت نفسه تعزز ثِقل إردوغان على حساب نتنياهو في مكانة السياسي الذي يبلور الواقع في الشرق الأوسط".

ووفقا لبرئيل، فإنه "يبدو حتى الآن أن الأكراد والدروز ينسقون تطلعاتهم لإقامة منطقتي حكم ذاتي مستقل ومسلح، تحظيان بدعم خارجي. فقد علق الأكراد آمالا على دعم الولايات المتحدة بينما علق الدروز ’آمالا على دعم إسرائيلي. وبسقوط السور الدفاعي الأميركي الذي صان الانعزالية الكردية، وعندما بقي الدروز الأقلية الوحيدة التي تضع تحديا حقيقيا أمام عقيدة الوحدة الوطنية السورية، يتوقع أن يتعاظم الضغط الأميركي على الدروز وعلى إسرائيل. وإدراك واشنطن تجاه ’تحالف الإخوة’ الإسرائيلي – الدرزي من شأنه أن يستبدل بجهد، وبالقوة أيضا، من أجل إخضاع الدروز لإمرة النظام المركزي".