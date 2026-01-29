واشنطن تستضيف مسؤولين أمنيين من إسرائيل والسعودية لبحث توجيه ضربة لإيران

الإدارة الأميركية تستضيف مسؤولين أمنيين واستخباراتيين من إسرائيل والسعودية لبحث الملف الإيراني، في ظل استعدادات عسكرية أميركية واحتمال توجيه ضربة، شملت لقاءات لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية شلومي بيندر مع مسؤولين في البنتاغون والبيت الأبيض، ومساعٍ سعودية لخفض التصعيد.

وقفة احتجاجية تطالب إدارة ترامب بعدم الانجرار إلى حرب مع إيران، نيويورك (Getty Images)

استضافت الإدارة الأميركية، خلال هذا الأسبوع، مسؤولين رفيعي المستوى في مجالي الأمن والاستخبارات من إسرائيل والسعودية، بالتزامن مع بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيارات تتعلق بإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران.

وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطّلعة، اليوم الخميس، جاءت هذه اللقاءات في ظل أوامر ترامب بتعزيز الحضور العسكري الأميركي في المنطقة، استعدادًا لأي تطور عسكري محتمل.

وذكر الموقع الأميركي أن الوفد الإسرائيلي وصل إلى واشنطن بهدف "مشاركة معلومات استخباراتية حول أهداف محتملة داخل إيران"، وفق ما نقله عن مصادر مطّلعة على فحوى اللقاءات. وسط تقديرات بأن يتخذ ترامب قراره بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران "خلال أيام".

في المقابل، أبدى الجانب السعودي، بحسب التقرير، "قلقًا بالغًا" من احتمال اندلاع حرب إقليمية واسعة، ويسعى إلى الدفع باتجاه مسار دبلوماسي يحدّ من التصعيد.

وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أن ترامب "لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد" بشأن توجيه ضربة عسكرية، رغم أنه جدّد تهديده لإيران، الأربعاء، بالقول إن أي ضربات مقبلة "ستكون أسوأ بكثير من المرة السابقة".

وفي السياق ذاته، عقد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، شلومي بيندر، سلسلة لقاءات، الثلاثاء والأربعاء، مع مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأميركية، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، والبيت الأبيض.

وقال مصدر مطّلع إن بيندر "وصل إلى واشنطن لإطلاع الإدارة الأميركية على معلومات استخباراتية محددة كانت قد طلبتها بشأن إيران".

بيندر إلى جوار رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير (تصوير: الجيش الإسرائيلي)

وفي موازاة اللقاءات الإسرائيلية، من المتوقع أن يعقد وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان لقاءات تتركّز على الملف الإيراني مع مسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض، من بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وأفاد التقرير بأن السعودية نقلت، خلال الأيام الأخيرة، رسائل بين واشنطن وطهران، في محاولة لخفض التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، أن السعودية "لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أجوائها” في أي هجوم محتمل على إيران.

وأشار التقرير إلى أنه "لا توجد حاليًا مفاوضات جدّية" بين الولايات المتحدة وإيران. وقال مسؤولون أميركيون إن طهران "لا تبدو مهتمة باتفاق يقوم على الشروط الأميركية القصوى".

وفي ما يتعلق بالاستعدادات العسكرية، أفاد مسؤولون أميركيون بأن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الخليج "سيكتمل خلال الأيام المقبلة".

وأشار التقرير إلى وصول حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى المنطقة، فيما قال مسؤول أميركي، "التوجيه في هذه المرحلة هو الاستعداد، لكن يبدو أن الرئيس سيصل إلى نقطة قرار جديدة بشأن إيران خلال الأيام المقبلة".