قصف مجلس خبراء القيادة في قم... إسرائيل تستهدف عملية اختيار المرشد الإيراني الجديد

ضربات إسرائيلية تستهدف مبنى مجلس خبراء القيادة في قم، وسط روايات إسرائيلية تفيد بأن الهجوم وقع أثناء فرز الأصوات لاختيار مرشد أعلى جديد، فيما وصفت طهران الهجوم بأنه "اعتداء أميركي–صهيوني مجرم".

شنّت إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، ضربات على مبنى تابع لمجلس خبراء القيادة الموكل انتخاب مرشد أعلى للجمهورية الإسلامية خلفا لعلي خامنئي.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن "المجرمين الأميركيين والصهاينة" هاجموا مبنى تابعًا للمجلس في قم، الواقعة جنوب طهران، وهو الجهة المخوّلة دستوريًا بانتخاب المرشد الأعلى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ ضربة على مبنى مجلس خبراء القيادة في مدينة قم الإيرانية، في خطوة قالت إنها هدفت إلى تعطيل عملية اختيار مرشد جديد.

في المقابل، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن الضربة استهدفت المبنى خلال انعقاد المجلس، مضيفًا أن الهجوم وقع "أثناء فرز الأصوات".

وأشار إلى أن المجلس يضم 88 عضوًا، لكنه رجّح أن عدد الحاضرين في المبنى لحظة القصف كان أقل من ذلك بكثير، من دون توضيح حجم الأضرار.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن الهدف من الضربة كان "منعهم من اختيار مرشد أعلى جديد"، على حد تعبير المسؤول.

في سياق متصل، نشر حساب منسوب إلى "الموساد" على منصة "إكس" تغريدة باللغة الفارسية جاء فيها: "لا يهم من سيتم انتخابه اليوم، فمصيره قد كُتب، وحده الشعب الإيراني سيختار قائده المقبل".

وركزت التقارير الإسرائيلية على أن مجلس خبراء القيادة هو الهيئة المخوّلة اختيار المرشد الأعلى، وأن أعضاءه يصوتون على قائمة مرشحين يجري إعدادها من قبل لجنة مصغرة.

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من اغتيال المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في الموجة الأولى الهجمات الإسرائيلية الأميركية، إلى جانب عشرات المسؤولين الإيرانيين.