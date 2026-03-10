الإمارات تموّل إجلاء إسرائيليين من الخارج... "ما لم تفعله إسرائيل"

رحلتان ممولتان بالكامل من أبو ظبي تعيدان مئات الإسرائيليين من الإمارات، في خطوة "استثنائية" تبرز العلاقات الإماراتية الإسرائيلية في ظل الحرب الحرب، بينما لم تموّل إسرائيل حتى الآن عمليات مماثلة لمواطنيها في الخارج.

موّلت حكومة الإمارات رحلتين جويتين مباشرتين أعادتا نحو 600 إسرائيلي إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في إطار عملية لإجلاء مواطنين إسرائيليين كانوا عالقين في الدولة الخليجية، وذلك بترتيب وتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن الرحلتين تم تمويلهما بالكامل من قبل الحكومة الإماراتية، في خطوة وصفت بأنها "غير مسبوقة"، إذ لا توجد حتى الآن دولة أخرى موّلت بالكامل رحلات إجلاء لإسرائيليين من الخارج، بما في ذلك إسرائيل نفسها.

وبحسب التقرير، سلكت الطائرتان مسارًا جويًا أطول من المعتاد، كما لم تحملا أي علامات تعريفية خارجية تشير إلى وجهتهما أو هويتهما، في ظل التوتر الإقليمي نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والتصعيد في لبنان والهجمات على مصالح أميركية في دول خليجية.

وكانت وزارة المواصلات الإسرائيلية قد أعلنت قبل يومين الموافقة على مخطط لإعادة الإسرائيليين الموجودين في الإمارات إلى البلاد، وذلك عقب اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد.

وبموجب التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجانبين، تقرر تشغيل رحلات إجلاء مخصصة للإسرائيليين الموجودين في الإمارات من دون أي تكلفة عليهم، على أن تُسيَّر هذه الرحلات بالتعاون مع شركات طيران إماراتية إلى إسرائيل ودول أخرى فور فتح المجال الجوي.

وأعلنت شركات الطيران الإسرائيلية، السبت الماضي، أنها ستبدأ تشغيل رحلات مغادرة من إسرائيل اعتبارًا من يوم الأحد، وفق المخطط الذي وضعته وزارة المواصلات لرحلات الإجلاء، على أن يقتصر عدد الركاب في الرحلات المغادرة على 70 مسافرًا في كل رحلة.