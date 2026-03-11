ترامب: الحرب على إيران "ستنتهي قريبًا... لم يتبقَّ تقريبًا شيء لمهاجمته"

الرئيس الأميركي يكرر تصريحاته بشأن مدة الحرب على إيران، مشيرا إلى أنها قد تنتهي "قريبًا"، مدعيا أن معظم الأهداف الإيرانية قد استُهدفت. وأضاف أن العمليات العسكرية تسير وفق ما وصفه بـ"النجاح الكبير".

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الحرب على إيران قد تنتهي "قريبًا"، لكنه امتنع عن تحديد جدول زمني دقيق لذلك، معتبرا أن العمليات العسكرية "تسير بشكل ممتاز" وأن القوات الأميركية "متقدمة كثيرًا على الجدول الزمني" المحدد.

وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة هاتفية قصيرة مع القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء: "تقريبًا لم يتبقَّ شيء لمهاجمته في إيران. هناك القليل هنا وهناك... وفي أي لحظة أقرر فيها أن ينتهي الأمر، سينتهي".

وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن الولايات المتحدة تلقت، أمس الثلاثاء، معلومات استخبارية تفيد بأن إيران بدأت زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، وقال مسؤولون أميركيون إنه لا يزال من غير الواضح عدد الألغام التي زرعتها إيران حتى الآن، غير أن التقديرات تشير إلى أن العدد صغير جدًا.

وفي المقابلة ذاتها، قال ترامب إن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة أمس وأسفرت، بحسب قوله، عن تدمير 16 زورقًا مخصصًا لزرع الألغام، قد عطّلت الخطط الإيرانية.

وأضاف: "الحرب تسير بشكل ممتاز. نحن متقدمون كثيرًا على الجدول الزمني. ألحقنا أضرارًا أكبر مما اعتقدنا أنه ممكن، حتى خلال فترة الأسابيع الستة الأصلية".

وتابع ترامب قائلا إن إيران لا تُعد عدوًا للولايات المتحدة وإسرائيل فقط، بل لدول الخليج أيضًا، مضيفًا: "لقد أرادوا السيطرة على بقية الشرق الأوسط أيضًا. إنهم يدفعون ثمن 47 عامًا من الموت والدمار الذي تسببوا به. هذا ردٌّ عليهم، ولن يخرجوا من ذلك بسهولة"، على حد تعبيره.

ورغم تصريحات ترامب بشأن قرب انتهاء الحرب، أفاد التقرير بأن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين يؤكدون أنه لم تُطرح في المناقشات الداخلية أي تعليمات بشأن موعد محتمل لإنهاء الحرب، فيما يشير الجانبان إلى أنهما يستعدان لما لا يقل عن أسبوعين من الهجمات على إيران.

من جانبه صرّح وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن الحرب ستتواصل "من دون أي قيود زمنية، بقدر ما يتطلب الأمر، حتى نحقق جميع الأهداف ونحسم المعركة".