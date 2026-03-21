إدارة ترامب تبلور شروط اتفاق مع إيران وتُمهّد لمسار تفاوضي بالتوازي مع مواصلة الحرب

نقاشات داخل إدارة ترامب لفتح مسار تفاوضي مع إيران بالتوازي مع استمرار الحرب، تشمل شروطًا تتعلق بالبرنامج النووي والصواريخ وإعادة فتح مضيق هرمز، وسط وساطات إقليمية ورسائل غير مباشرة بين الطرفين.

بدأت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نقاشات أولية حول المرحلة المقبلة من الحرب على إيران، وإمكانية الانتقال إلى مسار دبلوماسي تفاوضي، رغم التوقعات باستمرار الحرب لأسابيع إضافية، بحسب ما أفاد به مسؤول أميركي ومصدر مطّلع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتشير تقديرات داخل الإدارة الأميركية إلى أن المعارك قد تستمر بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إضافية، بالتوازي مع مساعٍ لتهيئة الأرضية الدبلوماسية، بحسب ما أورد موقع "أكسيوس"، فيما قال الرئيس الأميركي، في تصريحات صدرت عنه الجمعة، إنه يدرس "إنهاء الحرب تدريجيًا".

وتجري هذه المناقشات بمشاركة مبعوثي ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، اللذين يشاركان في بحث ملامح أي مسار تفاوضي محتمل مع طهران.

وتشير التصورات الأميركية إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، ومعالجة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب التوصل إلى تفاهم طويل الأمد بشأن برنامجها النووي، وصواريخها الباليستية، ودعمها لحلفائها في المنطقة.

وفي موازاة ذلك، أفاد مسؤول أميركي ومصدران إضافيان بأنه لم تُسجّل اتصالات مباشرة بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة، إلا أن مصر وقطر وبريطانيا نقلت رسائل بين الطرفين.

عراقجي ووتيكوف (Getty Images)

وأضافت هذه المصادر أن القاهرة والدوحة أبلغتا الولايات المتحدة وإسرائيل بأن إيران تبدي استعدادًا للتفاوض، لكن بشروط "صارمة". وتشمل المطالب الإيرانية وقف إطلاق النار، وتقديم ضمانات بعدم استئناف الحرب مستقبلًا، إضافة إلى تعويضات.

وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي إن التقدير داخل الإدارة هو أن "قدرات إيران تراجعت"، مضيفًا أن واشنطن تسعى إلى انتزاع ستة التزامات من طهران، تشمل وقف برنامج الصواريخ لمدة خمس سنوات، ووقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتفكيك المفاعلات في منشآت نطنز وأصفهان وفوردو التي تعرضت لهجمات أميركية إسرائيلية سابقًا.

كما تتضمن الشروط فرض رقابة خارجية مشددة على تطوير واستخدام أجهزة الطرد المركزي، والتوصل إلى اتفاقيات للحد من التسلح مع دول المنطقة، بما يشمل سقفًا للصواريخ لا يتجاوز 1000 كيلومتر، إضافة إلى وقف تمويل حلفاء إيران في المنطقة، ومن بينهم حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن وحركة حماس في غزة.

في المقابل، تشير المعطيات إلى أن إيران سبق أن رفضت معظم هذه المطالب، كما عبّر مسؤولون في طهران عن صعوبة التفاوض مع إدارة سبق أن دخلت في محادثات ثم نفذت ضربات عسكرية بشكل مفاجئ، في مناسبتين مختلفتين، بما في ذلك قبل الحرب في حزيران/يونيو الماضي، وكذلك قبل أيام من الحرب الحالية.

وفي ظل ذلك، يعمل فريق ترامب على الاستعداد لاحتمال بدء مفاوضات في المستقبل القريب، مع الإشارة إلى أن الشروط التي يطرحها كوشنر وويتكوف تستند إلى المقترحات التي قُدمت في جنيف، قبل يومين من اندلاع الحرب.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال مع نظيره الهندي، إن إعادة الوضع الطبيعي في مضيق هرمز تتطلب وقف الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، مع تقديم التزام بعدم تكرارها.

في المقابل، أشار مسؤول أميركي آخر إلى إمكانية فتح باب تفاوضي حول الأصول الإيرانية المجمدة، قائلاً: "هم يسمّونها تعويضات، وربما نسميها إعادة أموال مجمدة... هناك طرق مختلفة لصياغة الأمر بما يحقق ما يحتاجونه سياسيًا".

وأضاف: "هذا جزء من الصياغة، لكن علينا أولًا الوصول إلى مرحلة يكون فيها هذا هو التحدي الأساسي". وفي ما يتعلق بآليات التفاوض، تسعى الإدارة الأميركية لتحديد الجهة الأكثر تأثيرًا داخل إيران التي يمكن التواصل معها، إلى جانب البحث عن وسيط مناسب.

وبينما لعبت عُمان دور الوسيط في جولات سابقة، تميل واشنطن حاليًا إلى تفضيل قطر، رغم أن الدوحة تبدي استعدادًا للمساعدة خلف الكواليس دون تولي دور الوسيط الرسمي، بحسب مصدرين.

كما ترى الإدارة الأميركية أن عراقجي، الذي شارك في مفاوضات سابقة، لا يمتلك صلاحيات كافية لإبرام اتفاق، إذ وصفه مسؤولون أميركيون بأنه "ناقل رسائل" أكثر من كونه صاحب قرار.