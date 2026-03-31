ترامب: المفاوضات مع إيران "تتقدم بشكل جيد"... هل تتبنّى واشنطن المبادرة الصينية الباكستانية؟

يتجنّب الرئيس الأميركي حسم موقف بلاده من مبادرة باكستانية–صينية لوقف الحرب على إيران، في وقت تتقدّم فيه المفاوضات مع طهران وفق تصريحاته، وسط إشارات إلى انخراط صيني غير مباشر وقبول أميركي غير معلن بالخطة المطروحة.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب "تتقدم بشكل جيد"، وذلك في مقابلة أجراها مساء الثلاثاء، دون أن يؤكد تبني واشنطن للمبادرة التي طرحتها كل من باكستان والصين لوقف الحرب، كما لم يبدِ معارضة لها.

وبحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، قال ترامب في تصريحات للقناة: "المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب تتقدم بشكل جيد"، وذلك ردًا على سؤال بشأن المبادرة التي طرحتها باكستان والصين، والتي لم يؤيدها صراحة ولم يعلن رفضها.

ونقلت القناة عن مصدر مطّلع أن الصين تساعد الولايات المتحدة في جهود إنهاء الحرب، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن، مشيرا إلى أن البيت الأبيض لا يعارض المبادرة، من دون صدور رد رسمي حتى الآن من واشنطن أو طهران.

وعرضت باكستان والصين في وقت سابق اليوم خطة من عدة مراحل لإنهاء الحرب، تشمل وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وفتح مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ووقف الهجمات على البنى التحتية، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز، والتوصل إلى اتفاق سلام بدعم من الأمم المتحدة.

ولعبت باكستان دور الوسيط المركزي بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام العشرة الأخيرة، ولفت التقرير إلى أن إسلام أباد لهذه المبادرة يعكس وجود دعم أو قبول ضمني من البيت الأبيض، في حين يُنظر إلى الصين على أنها قادرة على التأثير في مواقف إيران.

وفي السياق، قال مسؤول باكستاني رفيع: "توصلنا إلى مبادرة متوازنة من خمس نقاط، نعتقد أن جميع الأطراف يمكن أن تدعمها"، في إشارة إلى الخطة التي طُرحت لوقف الحرب.

المبادرة الصينية – الباكستانية: 5 بنود لوقف الحرب وإعادة الاستقرار

وطرحت الصين وباكستان، في وقت سابق اليوم، خلال اجتماع عُقد في بكين وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، مبادرة مشتركة من خمس نقاط تهدف إلى "استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط".

وتنص المبادرة على الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية، مع بذل أقصى الجهود لمنع اتساع رقعة النزاع، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من الحرب.

كما تدعو إلى البدء بمحادثات سلام في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على ضرورة صون سيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلالها، بما يشمل إيران ودول الخليج، واعتبار الحوار والدبلوماسية الخيار الوحيد القابل للحياة لحل النزاعات، إلى جانب التزام جميع الأطراف بحل الخلافات سلميًا، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها خلال المفاوضات.

وتشدد المبادرة على حماية الأهداف غير العسكرية، من خلال الالتزام بمبدأ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ووقف استهدافهم أو استهداف المنشآت المدنية، بما في ذلك البنى التحتية الحيوية مثل منشآت الطاقة وتحلية المياه ومرافق الكهرباء، إضافة إلى المنشآت النووية السلمية مثل محطات الطاقة النووية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني.

وفي ما يتعلق بالملاحة، تدعو المبادرة إلى ضمان أمن طرق الشحن، مؤكدة أن مضيق هرمز ومياهه المحيطة يمثلان ممرًا عالميًا حيويًا لنقل السلع والطاقة، وتشدد على ضرورة حماية السفن وأطقمها، وتأمين المرور الآمن والمبكر للسفن المدنية والتجارية، والعمل على استعادة حركة الملاحة الطبيعية في المضيق بأسرع وقت ممكن.

أما البند الخامس، فيؤكد على أولوية ميثاق الأمم المتحدة، من خلال الدعوة إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم التوصل إلى اتفاق شامل يرسخ إطارًا للسلام الدائم، استنادًا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.