باحث إسرائيلي: الكثير من المؤشرات التي أدت إلى إخفاق 7 أكتوبر لا تزال موجودة

توقفت تحليلات في الصحف الإسرائيلية اليوم، الأحد، عند الفجوة بين المستوى السياسي، الذي يطالب المستوى العسكري والأمني بتحقيق أهداف في حروب إسرائيل المستمرة منذ سنتين ونصف السنة، وبين الجيش الإسرائيلي الذي بات يعلن أن الأهداف التي يطالب بها المستوى السياسي غير قابلة للتحقيق في الأمد المنظور على الأقل، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أن نزع سلاح حزب الله ليس بين أهداف إسرائيل في الحرب الحالية.

وأشار د. ميخائيل ميلشتاين، الذي يرأس قسم الدراسات الفلسطينية في "مركز ديّان" في جامعة تل أبيب، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن الضجة التي أثارها الجيش الإسرائيلي حول مسألة نزع سلاح حزب الله "تعكس جميع العيوب الموجودة في الخطاب الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر: شعارات جوفاء، وحالمة أحيانا، بدلا من تحليل واقعي؛ إدمان على عبارات أحادية الأبعاد و’مطلقة’، وفي مقدمتها ’الانتصار’؛ غياب حوار مباشر وصريح من جانب القيادة مع الجمهور؛ انبهار بأهداف وإنجازات عسكرية على أنها ’عقيدة’، والاستهزاء بتفكير معقد ونقدي يوصف بأنه ’انهزامي وغير وطني’".

وأضاف أن هذا الأمر يدل على أن إسرائيل عمليا هي "دولة من دون مفهوم أمن قومي، وتصرّ على عدم تطوير مفهوم كهذا، بالرغم من أن العالم يتغير بصورة دراماتيكية منذ 7 أكتوبر، وبضمن ذلك الهندسة الشرق أوسطية وخريطة التحديات الماثلة أمام إسرائيل".

وشدد ميلشتاين على أن مفهوم أمن قومي يستوجب تفكيرا معمقا وإجماعا داخليا ونظرة إلى المدى البعيد، لكن "لا يمكنه الاستناد إلى قيادة مثيرة للجدل، وخاصة على أجندة سياسية وأيديولوجية تمثل جزءا وربما أقلية في الجمهور. وصناع القرار ينأون بأنفسهم عن 7 أكتوبر ويسعون إلى تصوير أنفسهم كمن يصححون أخطاء الماضي ويبشرون بمفهوم جديد ورصين".

وأضاف أن القيادة الإسرائيلية "تتحرك عمليا من النقيض إلى النقيض: من الإصرار على أفكار وسطية غير واضحة قبل 7 أكتوبر، مثل تسوية وسلام اقتصادي واحتواء وإدارة الصراع، إلى سياسة ’القوة فقط’ الآن".

واعتبر ميلشتاين أن "تحليل خطوات إسرائيل في جميع الجبهات يكشف عن أسس بالإمكان تسميتها بأنها خطوط عامة لمفهوم أمني، وفي مقدمتها: الاستيلاء على منطقة عدو بادعاء أنه بذلك ندافع بشكل أفضل عن بلداتنا، إلى جانب الاستنتاج أن العرب يفهمون لغة كهذه فقط، وترفق بها أقوال حول ’وراثة البلاد’ والاستيطان بدوافع إيمانية".

وأضاف إلى هذه الأسس "استخدام القوة بشكل متواصل، وعمليا ترسيخ واقع الحروب كصيرورة قومية، ومنع إنهائها بواسطة دوافع سياسية وأحيانا الاستهزاء بأفكار كهذه؛ وتنمية جهات محلية حتى لو كانت مكروهة على شعبها وعلى دول المنطقة التي تعتبر أنها تعبير عن ’مؤامرات’ تدفعها إسرائيل، مثل حمائل وميليشيات في غزة وطوائف في سورية ومنطقة انفصالية في الصومال".

وبين هذه الأسس التي يتم الادعاء بأنها خطوط عامة لمفهوم أمني إسرائيلي يتم "تطوير علاقات إستراتيجية مع دول بعيدة نسبيا مثل الهند واليونان وقبرص، وغالبا على حساب علاقات مع دول في الشرق الأوسط التي تواصل اشتراط تطبيع العلاقات بالبحث في الموضوع الفلسطيني؛ وهناك عدد لا نهائي من الأفكار الحالمة ولا تتم دراستها وتحولت إلى أساس دائم في أداء إسرائيل، مثل مؤسسة غزة الإنسانية والريفييرا في غزة".

ولفت ميلشتاين إلى أن أساس مركزي آخر في المفهوم الأمني المزعوم هو الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. "ورغم التعاون غير المسبوق مع الولايات المتحدة الذي يبرز في الحرب الحالية، يجب التذكر أن هذا رئيس أثبت قدرة على فرض أمور على إسرائيل – التسوية في غزة ومنع ضم الضفة - ومن شأنه أن يغير مواقفه بسرعة وأن يُستبدل في المستقبل. وفي الخلفية توجد أميركا التي قسم كبير فيها، وخاصة الجيل الشاب، لا يؤيد إسرائيل أوتوماتيكيا وحتى أنهم يشعرون بنفور تجاهها".

وشدد على أن عدم وجود مفهوم أمني جديد مرتبط بشكل وثيق بأن إسرائيل لم تجر حتى الآن تحقيقا رسميا يستوضح بشكل عميق "جذور الصدمة الأكبر في تاريخها، ومن خلال ذلك تحليل كيفية نشوء التصور الذي سمح بالإخفاق التاريخي (هجوم 7 أكتوبر) وما هي الدروس المطلوبة من أجل عدم تكراره".

ورأى ميلشتاين أنه "هكذا وبشكل غير مفاجئ، تظهر المزيد من الإخفاقات والأخطاء في التقدير، وبضمنها في الحرب الحالية، مثل حجم ضلوع حزب الله أو القدرة على التسبب بانهيار النظام الإيراني بواسطة تشجيع الأقليات. وهذا يؤكد على أن الكثير من المؤشرات التي أدت إلى 7 أكتوبر لا تزال موجودة، ومعها عدم الإدراك المستمر حول منطق العدو، وهذه فجوة خطيرة تم إهمالها من أجل التفاخر بنجاحات عسكرية".

وبحسبه، يتعين على القيادة أن تخاطب الجمهور الإسرائيلي، بحيث يشمل ذلك "إدراكا للواقع بدقة، وخاصة طبيعة العدو – وألا يتم ’إخفاؤه’، إذ لا توجد ’انتصارات مطلقة’ في منطقتنا اليوم. واستخدام زائد للأوهام يولد الإحباط حيال عدم تطبيق الوعود المبالغ فيها والحازمة، إلى جانب التهرب من ضرورة تفسير، على سبيل المثال، سبب عدم تبدد حزب الله في نهاية العام 2024، وعدم إزالة الخطر الإيراني في حزيران/يونيو الماضي".

ودعا ميلشتاين إلى "وضع أهداف واقعية للحروب الدائرة الآن: التحدث أقل عن التسبب بانهيار النظام في إيران وكيف ’نحلق شرق أوسط جديد’، والتحدث أكثر عن كيفية التيقن من تحييد القدرات النووية والصاروخية، بحرب أو باتفاق؛ ليس ’تبخر’ حزب الله وإنما إخراجه من جنوب لبنان والحفاظ على حرية العمل؛ وليس ’القضاء على حماس’ والتحدث عن تطرف الفلسطينيين الذي يستوجب احتلال كاملا ومتواصلا لغزة، وإنما التأكد من ألا يكون هناك تزايد قوة والحفاظ على حرية عمل في هذه المنطقة أيضا".

وأشار إلى أن استمرار نتنياهو وحكومته في رفض تشكيل تحقيق رسمية "يمنع التفرغ للتفكير في مفهوم أمني جديد يستند إلى تحليل رصين للواقع وإجماع داخلي، ويضمن أن تبقى إسرائيل أسيرة داخل حلقة مفرغة أبدية، ستحقق فيها إنجازات عسكرية كبيرة، بضمنها اغتيالات ثبت أنها لا تضمن الحسم، لكنها لن تنجح في ترجمتها إلى إنجازات إستراتيجية، وستبقى عالقة في معارك استنزاف متواصلة وخالية من أهداف واضحة".