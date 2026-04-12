باحث إسرائيلي: تناقض المواقف يعكس توترا شديدا لدى نتنياهو

"علينا الاعتراف بأن إسرائيل موجودة في ورطة. واحتمال نزع سلاح حزب الله ضئيل، وتعين على إسرائيل أن تدرك من كل حروبها منذ 7 أكتوبر أن تحولات داخلية لا تحدث في أعقاب احتلال مناطق، لا يوجد ’انتصار مطلق’ و’تبخر العدو’"

أشار باحث إسرائيلي اليوم، الأحد، إلى أن إعلان إسرائيل عن ضرورة نزع سلاح حزب الله، وأن وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل وقف إطلاق نار في لبنان، وفي موازاة ذلك شن غارات إسرائيلية شديدة على لبنان، ثم إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن بدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية، تنطوي تناقضات في المواقف الإسرائيلية.

ووفقا لتحليل رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في "مركز ديّان" في جامعة تل أبيب، ميخائيل ميلشتاين، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن التناقضات في المواقف الإسرائيلية "تعكس التوتر الشديد الذي يتواجد فيه نتنياهو. فمن جهة هو يتطلع، بواسطة استمرار الحرب في لبنان، إلى طمس علامات الاستفهام التي ترافق إنهاء الحرب في إيران، ومن الجهة الأخرى يواجه نتنياهو ضغطا أميركيا متصاعدا أدى إلى لجم الهجمات في بيروت. وفي الخلفية، إيران تواصل المطالبة بأن يشمل انتهاء الحرب معها لبنان أيضا، وتجسد بذلك أنه بالرغم الضرر الشديد في هيمنتها الإقليمية إلا أنها لم تختفِ كليا".

وأضاف ميلشتاين أن "علينا الاعتراف بأن إسرائيل موجودة في ورطة. فهي لم تنجح في اجتثاث حزب الله بالرغم من الضربات الشديدة التي وجهتها إليه والضغط على دولة لبنان، وبالرغم من السيطرة على جنوب لبنان، فيما تستمر في الخلفية ضائقة السكان في شمال إسرائيل بسبب غياب حل لمطلبهم بالعيش بأمان".

وتابع أنه "بالإمكان تعميق توغل القوات الإسرائيلية، وإفراغ جنوب لبنان من سكانه وتصعيد الهجمات ضد حكومتها، لكن يبدو أن هذا سيتسبب بالأساس بأضرار متراكمة، مشابه لذلك الذي تطور، قبل نصف سنة، في غزة وأدى في نهاية المطاف إلى إنفاذ إنهاء الحرب من جانب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب".

غارة إسرائيلية على النبطية (Getty Images)

واعتبر ميلشتاين أنه "بإمكان إسرائيل السعي إلى أهداف واقعية"، بينها "منع تهديدات عسكرية في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني بإشراف أميركي بالضرورة؛ الحفاظ على حرية عمل كاملة في لبنان وإحباط رغبة حزب الله في ترسيخ ’معادلة جديدة’ بدلا من تلك التي رسختها إسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024؛ القضاء على تأثير إيران في لبنان وتسريع الحوار السياسي بين تل أبيب وبيروت، حول تسويات بداية وأملا باتفاق سلام لاحقا".

وأوضح أن احتمال نزع سلاح حزب الله "ضئيل حاليا"، وأنه من أجل أن تنفذ إسرائيل ذلك يجب أن تحتل المنطقة من شمال بيروت "وهذا سيناريو محتمل لكن ثمنه باهظ"، أو أن يعمل الجيش اللبناني بحزم ضد حزب الله، "وهذا احتمال ضئيل جدا حاليا".

وشدد ميلشتاين على أنه تعين على إسرائيل أن تدرك من كل حروبها منذ 7 أكتوبر أن "تحولات داخلية لا تحدث في أعقاب احتلال مناطق، أو سيطرة على السكان، وبالتأكيد ليس جراء جهد لهندسة الوعي، وإنما في أعقاب تغيرات داخلية"، وأنه "يجب الحفاظ على تواضع الذي من دونه ستدخل إسرائيل إلى مغامرات مثل تنمية ميليشيات وحمائل وجهات انعزالية، التي ثبت فشلها في غزة، وتكررت في إيران أيضا".

ولفت إلى أن "الأزمة في لبنان تزوّد دروسا هامة أخرى لم تُستخلص رغم خيبات الأمل والإخفاقات منذ 7 أكتوبر، وهي أنه لا يوجد ’انتصار مطلق’ و’تبخر العدو’ لن يحدث، وثمة ضرورة لوضع إستراتيجية رصينة".

وأضاف أن "الحرب على لبنان ستستمر، لكن إلى جانب ذلك يتعزز التقدير أنه يتوقع أن تنتهي بشكل مشابه لسابقاتها في غزة وإيران، أي بقرار من ترامب، الذي لا يتلاءم أحيانا مع ما يعلنه أو يريده نتنياهو. والدليل هو حقيقة أن حماس تواصل صد المطالب بنزع سلاحها ولا تزال القوة المركزية في غزة".

ولفت إلى أن "الاختبار الفوري في لبنان سيكون إذا ستتم الموافقة على مطلب إسرائيل بإجراء مفاوضات تحت إطلاق النار. وقد يتطور شرق أوسط جديد في أعقاب الحرب، لكن ليس على أساس الفرضيات التي تتمسك بها إسرائيل الآن، وفي مقدمتها أن ’القوة تحل كل شيء’. والمطلوب بدلا من ذلك إجراء تغيير جوهري في السياسة المتبعة، وفي مركزه الإدراك أن حلا سياسيا هو وسيلة التي من دونها سيتلاشى أي إنجاز عسكري ويتطور تدريجيا ضرر إستراتيجي".