روسيا تكرر عرضها لاستلام اليورانيوم الإيراني المخصب ضمن اتفاق لإنهاء الحرب

مقترح روسي لاستلام اليورانيوم الإيراني المخصّب يتقاطع مع ضغوط أميركية–إسرائيلية لإخراجه من إيران ووقف التخصيب لعقود، وسط تهديدات باللجوء إلى خيارات غير دبلوماسية وتعثر في المفاوضات.

أبدت روسيا استعدادها على استلام مخزون اليورانيوم الإيراني عالي المخصّب الذي تسعى الولايات المتحدة إسرائيلي إلى إخراجه من إيران، في إطار الاتصالات الجارية بين طهران وواشنطن بشأن إنهاء الحرب.

يأتي ذلك وسط تمسك أميركي بشرط إخراج مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب من إيران، وفي ظل تهديدات إسرائيلية بإخراج المادة "بطرق أخرى" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وجاء ذلك بحسب ما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") نقلًا عن دبلوماسيين مطّلعين، فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة إن المادة المخصّبة "ستخرج من إيران، إما بالاتفاق أو بطرق أخرى".

وأضافت "كان 11" أنه خلال المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، تتمسك واشنطن بشرط إخراج اليورانيوم المخصّب من الأراضي الإيرانية، باعتباره عنصرًا مركزيًا في أي اتفاق محتمل، وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية كانت قد درست خيار تنفيذ عملية برية لضمان إخراج اليورانيوم.

وفي السياق ذاته، أورد التقرير أن إسرائيل وافقت ضمن المقترح الأميركي على صيغة تقضي بعدم قيام إيران بتخصيب اليورانيوم لفترة محدودة لكنها طويلة. ووفقًا للتقارير، فإن المقترح الأميركي ينص على وقف التخصيب لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وفي حين شدد نتنياهو على أنه "لا تخصيب داخل إيران" في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب، أشارت مصادر مطلعة إلى أنه قد يُسمح لإيران مستقبلًا بتخصيب اليورانيوم "لأغراض مدنية فقط، ولكن خارج أراضيها".

يأتي ذلك بعدما أعلن الكرملين، الإثنين، أن روسيا مستعدة لتسلّم اليورانيوم الإيراني المخصّب في إطار أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، إذ قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين طرح هذا المقترح خلال اتصالات مع الولايات المتحدة ودول إقليمية، مؤكدًا أن العرض "لا يزال قائمًا" رغم عدم اتخاذ خطوات عملية لتنفيذه حتى الآن.

ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين مطّلعين أن واشنطن طلبت من طهران الموافقة على وقف التخصيب لمدة 20 عامًا، مقابل تخفيف محتمل للعقوبات، في حين اقترحت إيران تعليق أنشطتها النووية لمدة خمس سنوات فقط.